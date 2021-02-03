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  3. Германия
Вольфсбург
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Шальке 04
0'
28' Желтая карточка
Брукс Джон
29' Желтая карточка
Тиау Малик
0:0
40' Не забитый пенальти
Вегхорст Ваут
1:0
40' Гол
Вегхорст Ваут
46'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
17
Стамбули
Бенжамен
6
Маскарель
Омар
13
Виллиам
Фуртадо
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Вольфсбург
4-2-3-1
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

28'
Брукс Джон
 
29'
 
Тиау Малик
40'
Вегхорст Ваут
0:0
40'
Вегхорст Ваут
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виктор Жоао II 3 1
2. Вегхорст Ваут 3 1
3. Герардт Янник 2 0.67
4. Гилавоги Жошуа 1 0.33
5. Гинчек Даниэль 0 0
6. Штеффен Ренато 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Раман Бенито 3 1
2. Шёпф Алессандро 2 0.67
3. Ибишевич Ведад 1 0.33
4. Сердар Суат 1 0.33
5. Скрибски Стивен 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Брума Джеффри 1 0
2. Брукс Джон 1 0
3. Баку Ридле 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Раман Бенито 1 0
2. Тиау Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2)
 Шальке 04 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вольфсбург 92.4% (133)
X 2.1% (3)
Шальке 04 5.6% (8)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Шальке 04
1.52
6.10
6.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.10 15.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.52 4.30 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.65 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.00 19.00
  1.17 6.08 19.15

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.07 3.95 1.25 2.04 1.79 1.41 2.95 1.15 5.40
10.75 1.01 12.75 1.00 4.90 1.16 4.20 1.23 2.48 1.60 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.36 1.19 4.05 1.06 6.80 1.05 7.50
8.00 1.05 6.25 1.10 4.30 1.20 2.15 1.65 2.14 1.71 1.82 1.92 2.14 1.71 1.31 3.25 1.70 2.15 1.20 4.20 1.07 8.50 1.23 9.00 1.10 7.50 1.05 8.50 1.01 11.00
2.53 1.52 2.19 1.68 3.08 1.36 2.15 1.70 1.79 2.04 1.55 2.44 1.32 3.29 1.52 2.52 1.55 2.49 1.21 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.72 1.46 2.60 1.11 6.00
3.95 1.25 2.59 1.50 1.63 2.28 1.26 3.85 1.16 5.15
1.87 1.87 1.23 3.90 1.13 5.40 1.20 4.30 1.12 5.55
1.50 2.53 1.28 3.51 1.96 1.85 1.58 2.36 1.40 2.86 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.46 1.51 1.78 1.97 1.22 4.00
5.00 1.17 3.64 1.28 1.95 1.84 1.46 2.72 1.30 3.52
3.25 1.31 2.04 1.72 1.53 2.41 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
2.90 1.38
Где смотреть матч Вольфсбург 1:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Шальке 04

Исход игры
Вольфсбург
92.4% (133)
Ничья
2.1% (3)
Шальке 04
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
61.27% (87)
Нет
38.73% (55)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.7% (60)
2:0 Вольфсбург
22.9% (33)
1:0 Вольфсбург
11.8% (17)
3:1 Вольфсбург
10.4% (15)
1:2 Шальке 04
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Вольфсбург
2.1% (3)
3:0 Вольфсбург
2.1% (3)
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