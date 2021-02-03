Вольфсбург
1:0
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Шальке 04
28' Желтая карточкаБрукс Джон
29' Желтая карточкаТиау Малик
0:0
40' Не забитый пенальтиВегхорст Ваут
1:0
40' ГолВегхорст Ваут
61' Желтая карточкаОтавио Пауло
75' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
28'
29'
40'
0:0
40'
1:0
61'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виктор Жоао II
|3
|1
|2.
|Вегхорст Ваут
|3
|1
|3.
|Герардт Янник
|2
|0.67
|4.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.33
|5.
|Гинчек Даниэль
|0
|0
|6.
|Штеффен Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Раман Бенито
|3
|1
|2.
|Шёпф Алессандро
|2
|0.67
|3.
|Ибишевич Ведад
|1
|0.33
|4.
|Сердар Суат
|1
|0.33
|5.
|Скрибски Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брума Джеффри
|1
|0
|2.
|Брукс Джон
|1
|0
|3.
|Баку Ридле
|1
|0
|4.
|Отавио Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раман Бенито
|1
|0
|2.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|3.
|Тиау Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|0
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|Шальке 04
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Исход игры
Вольфсбург
92.4% (133)
Ничья
2.1% (3)
Шальке 04
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
61.27% (87)
Нет
38.73% (55)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.7% (60)
2:0 Вольфсбург
22.9% (33)
1:0 Вольфсбург
11.8% (17)
3:1 Вольфсбург
10.4% (15)
1:2 Шальке 04
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Вольфсбург
2.1% (3)
3:0 Вольфсбург
2.1% (3)
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