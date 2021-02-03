  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Ян
0:2
Первый тайм: 28'

Стадион:
Кёльн
0'
0:1
4' Гол
Якобс Исмаил
0:2
23' Гол
Деннис Эммануэль
28'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
33
Эльведи
Ян
28
Нахрайнер
Себастьян
13
Векессер
Эрик
9
Джордж
Янн
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
22
Штольце
Себастьян
14
Отто
Давид
19
Альберс
Андреас
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
20
Реджбекай
Элвис
28
Скири
Эйе
3
Каттербах
Ноа
18
Дуда
Ондрей
43
Деннис
Эммануэль
8
Якобс
Исмаил
Ян
4-4-2
Кёльн
3-4-3

Ход матча

4'
0:1
Якобс Исмаил
(Хорн Яннес)
23'
0:2
Деннис Эммануэль
(Якобс Исмаил)
25'
Кеннеди Скотт
Нахрайнер Себастьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вренези Альбион 1 0.33
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 2 0.67
2. Якобс Исмаил 1 0.33
3. Модест Антони 1 0.33
4. Дрекслер Доминик 1 0.33
5. Кцихос Рафаэль 1 0.33
6. Эзкан Салих 1 0.33
7. Деннис Эммануэль 1 0.33
8. Хектор Йонас 1 (1) 0.33
9. Дуда Ондрей 0 0
10. Хорн Яннес 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Вёлинг Николас 0 1
2. Нахрайнер Себастьян 1 0
3. Шнайдер Ян-Марк 1 0
4. Эльведи Ян 1 0
5. Векессер Эрик 1 0
6. Опоку Аарон 1 0
7. Бесте Ян-Никлас 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Якобс Исмаил 1 0
2. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 100% (1) 0 0 0 0 0
 Кёльн 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ян 1:1 Дармштадт Нюрнберг 0:1 Ян Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 3:1 Зандхаузен
Ян 0:2 Бохум Гамбург 3:1 Ян Веен Висбаден 0:0 Ян Ян 0:0 Ганновер 96 Хайденхайм 0:0 Ян Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта
Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн

Последние игры между собой

Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Кёльн 3:5 Ян Бундеслига 2 Ян 1:3 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 2:1 Ян Бундеслига 2 Ян 2:3 Кёльн Бундеслига 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вольф Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 27'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Саллер Бенедикт из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ян контролирует мяч.
  • 26'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 25'
    Нахрайнер Себастьян получил травму и заменен. Кеннеди Скотт выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Деннис Эммануэль наказан за толчок Гимбер Бенедикт
  • 25'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ян: 50%, Кёльн: 50%.
  • 24'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 23'
    Исмаил Якобс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Деннис Эммануэль изменил счет на табло!
  • 23'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 23'
    Кёльн начинает контратаку
  • 22'
    Плохо сыграл Эльведи Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Векессер Эрик из команды Ян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ян: 49%, Кёльн: 51%.
  • 20'
    Отто Давид нанес удар головой, но Хорн Тимо спокойно отбил мяч.
  • 20'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Штольце Себастьян из команды Ян отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    18'
    Гимбер Бенедикт из команды Ян опасно и грубо сыграл. Кцихос Рафаэль пострадал.
  • 18'
    Отто Давид из команды Ян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    18'
    Векессер Эрик из команды Ян подал угловой слева.
  • 17'
    Альберс Андреас нанес удар головой, но Хорн Тимо перевел мяч на угловой!
  • 17'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Альберс Андреас из команды Ян делает пас партнеру.
  • 17'
    Саллер Бенедикт из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Ян пытается что-то создать.
  • 16'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 15'
    Штольце Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Контроль мяча: Ян: 45%, Кёльн: 55%.
  • 15'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Вольф Мариус из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 15'
    Кёльн начинает контратаку
  • 15'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 14'
    Векессер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Отто Давид из команды Ян делает пас партнеру.
  • 14'
    Саллер Бенедикт из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ян пытается что-то создать.
  • 13'
    Ян контролирует мяч.
  • 13'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 11'
    Штольце Себастьян из команды Ян плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 11'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Кцихос Рафаэль из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Альберс Андреас
  • 10'
    Контроль мяча: Ян: 46%, Кёльн: 54%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Джордж Янн наказан за толчок Хорн Яннес
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн играет слишком грубо. Саллер Бенедикт оказался на газоне.
  • 7'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 7'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ян: 44%, Кёльн: 56%.
  • 4'
    Хорн Яннес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Исмаил Якобс изменил счет на табло!
  • 4'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Хорн Яннес делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Кёльн начинает контратаку
  • 4'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Векессер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн играет слишком грубо. Векессер Эрик оказался на газоне.
  • 3'
    Гимбер Бенедикт из команды Ян сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 3'
    Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Штольце Себастьян из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Отто Давид из команды Ян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    2'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн в офсайде
  • Фол, нарушение
    1'
    Гимбер Бенедикт из команды Ян играет слишком грубо. Деннис Эммануэль оказался на газоне.
  • 1'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Кёльн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ян 9.2% (13)
X 5.6% (8)
Кёльн 85.2% (121)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кёльн
7.77
4.60
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.40 4.20 1.45
Бонус: 10 000 ₽ 3.90 3.55 1.96
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.35 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 4.60 1.37
  7.50 4.53 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.25 3.05 1.39 2.03 1.80 1.61 2.33 1.41 2.90 1.15 5.40 1.05 10.00
8.20 1.04 7.10 1.07 3.10 1.35 2.36 1.59 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.02 9.40
9.70 1.04 7.30 1.08 7.00 1.08 5.40 1.13 2.00 1.81 2.55 1.47 1.82 1.99 1.92 1.82 1.52 2.42 1.23 3.90 1.17 4.70 1.01 8.50 1.01 9.00 0.00 18.50
3.27 1.34 2.89 1.42 2.49 1.55 2.04 1.81 2.61 1.49 2.27 1.64 1.93 1.90 1.66 2.23 1.50 2.57 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.36 2.02 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
2.77 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.10
1.83 2.00 2.13 1.66 1.42 2.75 1.22 4.00 1.03 10.00 1.02 11.00
2.89 1.42 2.37 1.59 1.85 1.99 1.53 2.55 1.99 1.82 1.64 2.25 1.28 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.79 1.96 1.22 4.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.45 1.51 1.59 2.28 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.60 1.25
Где смотреть матч Ян 0:2 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Ян 0:2 Кёльн

Исход игры
Ян
9.2% (13)
Ничья
5.6% (8)
Кёльн
85.2% (121)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
46.5% (66)
0:1 Кёльн
19.7% (28)
0:2 Кёльн
12% (17)
2:1 Ян
4.2% (6)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:0 Ян
3.5% (5)
1:3 Кёльн
3.5% (5)
1:4 Кёльн
1.4% (2)
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