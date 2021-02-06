  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
3:2
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
31' Желтая карточка
Чичек Тунахан
42' Желтая карточка
Гайич Милан
0:1
43' Гол
Маркезано Антонио
46' Желтая карточка
Маркезано Антонио
1:1
54' Пенальти
Гайич Милан
58' Желтая карточка
Винтер Адриан
2:1
64' Гол
Шмид Йоэль
65' Желтая карточка
Джемаили Блерим
3:1
78' Гол
Ди Джусто Маттео
3:2
83' Гол
Алити Фидан
90' Желтая карточка
Рахими Фуад
90' Желтая карточка
Крамер Блаж
90'+5
1
Бюхель
Бенджамин
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
24
Гассер
Седрик
30
Люхингер
Габриэль
27
Обексер
Линус
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
25
Бреше
Янник
7
Винтер
Адриан
4
Омерагич
Бечир
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
71
Крьезиу
Хекуран
21
Джемаили
Блерим
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
Вадуц
3-5-1-1
Цюрих
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 3 0.17
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.17
3. Гайич Милан 2 (2) 0.11
4. Кулибали Мохамед 1 0.06
5. Люхингер Габриэль 1 0.06
6. Милинчану Николай 1 0.06
7. Шмид Янник 1 0.06
8. Зуттер Мануэль 1 0.06
9. Визер Сандро 1 0.06
10. Дорн Пиус 1 0.06
11. Ди Джусто Маттео 1 0.06
12. Джокич Деян 0 0
13. Прокопич Борис 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 7 (3) 0.37
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.21
3. Домджони Тони 3 0.16
4. Зобих Лассе 3 0.16
5. Тосин Айегун 3 0.16
6. Сисей Ассан 2 0.11
7. Крамер Блаж 1 0.05
8. Шёнбахлер Марко 1 0.05
9. Ньонто Вильфред 1 0.05
10. Хелифи Салим 1 0.05
11. Алити Фидан 1 0.05
12. Джемаили Блерим 0 0
13. Винтер Адриан 0 0
14. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 5 1
2. Симани Денис 6 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Чичек Тунахан 3 0
6. Гайич Милан 3 0
7. Шмид Янник 3 0
8. Обексер Линус 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Дорн Пиус 2 0
12. Кулибали Мохамед 1 0
13. Рахими Фуад 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 6 0
2. Натан Рафаэл 6 0
3. Крамер Блаж 3 1
4. Тосин Айегун 3 1
5. Сисей Ассан 4 0
6. Маркезано Антонио 3 0
7. Крьезиу Хекуран 1 1
8. Винтер Адриан 2 0
9. Джемаили Блерим 2 0
10. Алити Фидан 2 0
11. Шёнбахлер Марко 1 0
12. Бреше Янник 1 0
13. Кололли Беньямин 1 0
14. Ронер Фабиан 1 0
15. Домджони Тони 1 0
16. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Цюрих 7.41% (2) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц
Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих
Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Цюрих 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Вадуц 1:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:3 Вадуц Товарищеские матчи
Вадуц 2:1 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель Заявка 18 9 3 6 29 - 25 30
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт Заявка 16 5 5 6 14 - 18 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 17 5 5 7 20 - 22 20
8. Сьон Заявка 18 4 7 7 21 - 27 19
9. Люцерн Заявка 15 4 4 7 23 - 23 16
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
4. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5. Лозанна-Спорт Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Гайич Милан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Чичек Тунахан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.54 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 11.00 86.00
  1.23 5.02 24.22

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.60 1.04 3.46 1.29 2.77 1.44 1.93 1.96 1.51 2.56 1.33 3.18 1.14 5.10 1.10 5.80 1.01 10.50
5.30 1.13 4.00 1.22 3.60 1.23 2.48 1.50 2.17 1.69 1.60 2.25 1.73 2.11 1.23 3.90 2.00 1.76 1.31 3.25 1.17 4.70 1.02 11.00 1.07 7.50 0.00 16.00
3.74 1.28 2.50 1.55 2.03 1.83 2.85 1.44 2.24 1.68 1.74 2.14 1.52 2.59 1.35 3.27 1.33 3.40 1.48 2.72 1.72 2.18 1.43 2.87 1.16 5.50 1.14 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.15 5.65 1.10 6.95
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.42 2.94 1.23 4.25 1.65 2.29 1.42 2.94 1.44 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.77 1.44 1.68 2.19 1.29 3.60 1.20 4.70
2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Вадуц 3:2 Цюрих онлайн

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