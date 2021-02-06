31' Желтая карточкаЧичек Тунахан
42' Желтая карточкаГайич Милан
0:1
43' ГолМаркезано Антонио
46' Желтая карточкаМаркезано Антонио
1:1
54' ПенальтиГайич Милан
58' Желтая карточкаВинтер Адриан
2:1
64' ГолШмид Йоэль
65' Желтая карточкаДжемаили Блерим
3:1
78' ГолДи Джусто Маттео
3:2
83' ГолАлити Фидан
90' Желтая карточкаРахими Фуад
90' Желтая карточкаКрамер Блаж
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
25
Бреше
Янник
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
31'
42'
43'
0:1
54'
1:1
58'
64'
2:1
65'
78'
83'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|3
|0.17
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.17
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.11
|4.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.06
|5.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.06
|6.
|Милинчану Николай
|1
|0.06
|7.
|Шмид Янник
|1
|0.06
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.06
|9.
|Визер Сандро
|1
|0.06
|10.
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|11.
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.06
|12.
|Джокич Деян
|0
|0
|13.
|Прокопич Борис
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|0.37
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.21
|3.
|Домджони Тони
|3
|0.16
|4.
|Зобих Лассе
|3
|0.16
|5.
|Тосин Айегун
|3
|0.16
|6.
|Сисей Ассан
|2
|0.11
|7.
|Крамер Блаж
|1
|0.05
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.05
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.05
|10.
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|11.
|Алити Фидан
|1
|0.05
|12.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|13.
|Винтер Адриан
|0
|0
|14.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|5
|1
|2.
|Симани Денис
|6
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Чичек Тунахан
|3
|0
|6.
|Гайич Милан
|3
|0
|7.
|Шмид Янник
|3
|0
|8.
|Обексер Линус
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Дорн Пиус
|2
|0
|12.
|Кулибали Мохамед
|1
|0
|13.
|Рахими Фуад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|6
|0
|3.
|Крамер Блаж
|3
|1
|4.
|Тосин Айегун
|3
|1
|5.
|Сисей Ассан
|4
|0
|6.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|7.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|8.
|Винтер Адриан
|2
|0
|9.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|10.
|Алити Фидан
|2
|0
|11.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|12.
|Бреше Янник
|1
|0
|13.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|14.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|15.
|Домджони Тони
|1
|0
|16.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Цюрих
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +4 =6 -10Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц
Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вадуц 2:1 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|28 - 12
|38
|2.
|Базель
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|29 - 25
|30
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 18
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 22
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 27
|19
|9.
|Люцерн
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 23
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров