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  3. Швейцария
Янг Бойз
4:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
11' Гол
Нсаме Жан-Пьер
2:0
19' Гол
Фасснахт Кристиан
3:0
24' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
4:0
33' Гол
Нсаме Жан-Пьер
4:1
59' Гол
Фло Пер-Эгиль
67'
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
19
Мамбимби
Феликс
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
6
Монтейру
Элтон
37
Нанизаямо
Микаэль
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
38
Бразау
Педру
9
Гессан
Эванн
28
Сузуки
Тоити
Янг Бойз
4-4-2
Лозанна-Спорт
4-3-3

Ход матча

11'
Нсаме Жан-Пьер
(Эбишер Мишель)
1:0
19'
Фасснахт Кристиан
(Лефор Жордан)
2:0
24'
Нсаме Жан-Пьер
3:0
33'
Нсаме Жан-Пьер
(Лаупер Сандро)
4:0
40'
 
Дженц Мориц
Барес Габриэль
40'
 
Да Кунья Лукас
Сузуки Тоити
40'
 
Brahima Ouattara
Бразау Педру
46'
Нгамале Муми
Фасснахт Кристиан
 
46'
Гаудино Джанлука
Эбишер Мишель
 
59'
4:1
Фло Пер-Эгиль
64'
Зесигер Седрик
Лустенбергер Фабиан
 
64'
Гарсия Улиссес
Лефор Жордан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 10 (2) 0.56
2. Сибачо Жордан 7 (1) 0.39
3. Фасснахт Кристиан 4 0.22
4. Элиа Мешак 3 0.17
5. Мамбимби Феликс 3 0.17
6. Лаупер Сандро 2 0.11
7. Гарсия Улиссес 1 0.06
8. Нгамале Муми 1 0.06
9. Лефор Жордан 1 0.06
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.33
2. Гессан Эванн 4 0.22
3. Фло Пер-Эгиль 2 0.11
4. Пуэртас Кэмерон 2 0.11
5. Зехнини Рафик 2 0.11
6. Шнойвли Кристиан 1 0.06
7. Боранияшевич Никола 1 0.06
8. Жейссманн Жоэль 1 0.06
9. Монтейро Джоэл 1 0.06
10. Лукембила Жозиас 1 0.06
11. Барес Габриэль 0 0
12. Дженц Мориц 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Эбишер Мишель 4 0
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Лустенбергер Фабиан 1 0
10. Сулеймани Миралем 1 0
11. Мартинс Кристофер 1 0
12. Хефти Сильван 1 0
13. Элиа Мешак 1 0
14. Нгамале Муми 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Нанизаямо Микаэль 3 1
4. Зехнини Рафик 4 0
5. Кукурузович Степан 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Фло Пер-Эгиль 1 0
11. Диао Мори 1 0
12. Лоосли Ноа 1 0
13. Туркес Алдин 1 0
14. Маю Хишам 1 0
15. Бразау Педру 1 0
16. Барес Габриэль 1 0
17. Зохури Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 7.14% (2) 28.57% (8) 17.86% (5) 10.71% (3) 28.57% (8) 7.14% (2)
 Лозанна-Спорт 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз
Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи
Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:1 Заявка 18 12 5 1 32 - 13 41
2. Базель 2:2 Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт 3:1 Заявка 17 6 5 6 17 - 19 23
7. Лозанна-Спорт 1:4 Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
8. Сьон 2:2 Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн 1:3 Заявка 16 4 4 8 24 - 26 16
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:1 Заявка 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Базель 2:2 Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Серветт 3:1 Заявка 9 3 5 1 11 - 9 14
4. Сьон 2:2 Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт 1:4 Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн 1:3 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:1 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель 2:2 Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт 3:1 Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 1:4 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон 2:2 Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн 1:3 Заявка 8 2 0 6 11 - 16 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лозанна-Спорт
1.41
6.50
7.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.85 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.50 14.00
  1.41 4.80 7.15

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8
12.50 1.00 4.65 1.18 3.76 1.27 2.35 1.66 1.79 2.02 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.45 1.04 7.70 1.03 8.30 1.00 11.25
11.00 1.01 10.00 1.03 7.50 1.07 2.39 1.31 2.14 1.71 2.55 1.48 1.74 2.08 1.80 1.95 1.79 2.03 1.28 3.45 5.25 1.13 3.90 1.23 3.30 1.30 2.20 1.62 1.50 2.48 1.17 4.70 1.12 5.55 1.02 11.00
5.12 1.18 2.72 1.48 2.25 1.67 2.01 1.85 1.75 2.14 1.58 2.45 1.53 2.58 2.98 1.41 2.55 1.53 2.06 1.81 1.79 2.07 1.60 2.40 2.57 1.53 3.07 1.39 2.51 1.55 1.96 1.91 1.57 2.45 1.41 2.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75
3.68 1.28 2.48 1.54 1.60 2.34 1.22 4.30 1.15 5.50
2.37 1.55 2.12 1.67 1.40 2.80 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
2.88 1.43 2.27 1.66 1.76 2.12 1.53 2.57 1.35 3.28 1.31 3.55 2.13 1.75 1.75 2.13 1.36 3.22 1.33 3.40 1.17 5.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85 1.16 5.30
1.97 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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