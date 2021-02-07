Базель
2:2
Второй тайм: 64'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Сьон
8' Желтая карточкаЯпикино Деннис
27' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
1:0
32' ГолКабрал Артур
2:0
37' ГолКасами Пайтим
39' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
39' Желтая карточкаКлеменца Лука
47' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
51' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
2:1
53' ГолВесли Давид
2:2
57' ГолРобертс Улдрикис
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
31
Луан
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
27'
32'
1:0
37'
2:0
39'
39'
46'
51'
53'
2:1
57'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11 (2)
|0.58
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.42
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.16
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.11
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.05
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.05
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.05
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.05
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.05
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.05
|12.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|13.
|Видмер Сильван
|0
|0
|14.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|15.
|Жорже Марко
|0
|0
|16.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|17.
|Петретта Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|7 (3)
|0.37
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.21
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.16
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.11
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.11
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.11
|7.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|8.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Весли Давид
|1
|0.05
|10.
|Клеменца Лука
|0
|0
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Телер Сандро
|0
|0
|14.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|2.
|Касами Пайтим
|3
|0
|3.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|4.
|Маршан Янник
|3
|0
|5.
|Кабрал Артур
|3
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|7.
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|8.
|Петретта Рауль
|2
|0
|9.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|10.
|Буняку Оргес
|2
|0
|11.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|12.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|13.
|Клозе Тимм
|1
|0
|14.
|Видмер Сильван
|1
|0
|15.
|Жорже Марко
|1
|0
|16.
|Альдерете Омар
|1
|0
|17.
|Падула Андреа
|1
|0
|18.
|Николич Джордже
|1
|0
|19.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|20.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|7
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Зок Кристиан
|4
|0
|4.
|Мартич Иван
|3
|0
|5.
|Гргич Анто
|3
|0
|6.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|7.
|Руиз Жан
|3
|0
|8.
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|9.
|Бамер Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Япикино Деннис
|2
|0
|13.
|Араз Муса
|2
|0
|14.
|Бальтазар
|2
|0
|15.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|16.
|Оаро Гийом
|1
|0
|17.
|Лакруа Лео
|1
|0
|18.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|19.
|Клеменца Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|Сьон
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих
Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:1 Заявка
|18
|12
|5
|1
|32 - 13
|41
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|3:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:4 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|8.
|Сьон
|2:2 Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|1:3 Заявка
|16
|4
|4
|8
|24 - 26
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Серветт
|3:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Сьон
|2:2 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:4 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|1:3 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|3:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:4 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|2:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|1:3 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 16
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров