  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
2:2
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
8' Желтая карточка
Япикино Деннис
27' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
1:0
32' Гол
Кабрал Артур
2:0
37' Гол
Касами Пайтим
39' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
39' Желтая карточка
Клеменца Лука
47' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
51' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
2:1
53' Гол
Весли Давид
2:2
57' Гол
Робертс Улдрикис
67' Желтая карточка
Штокер Валентин
81' Желтая карточка
Клозе Тимм
82' Вторая желтая карточка
Клеменца Лука
90' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
90'+5
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
14
Штокер
Валентин
23
Касами
Пайтим
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
1
Фаюлу
Тимоти
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
7
Клеменца
Лука
14
Гргич
Анто
21
Япикино
Деннис
9
Робертс
Улдрикис
31
Луан
Патрик
Базель
4-2-3-1
Сьон
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 (2) 0.58
2. Касами Пайтим 8 0.42
3. Штокер Валентин 3 0.16
4. Клозе Тимм 2 0.11
5. Пюлюлю Афимико 1 0.05
6. Жегрова Эдон 1 0.05
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.05
8. Фрай Фабиан 1 0.05
9. Джюмарт Эрай 1 0.05
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.05
11. Маршан Янник 1 0.05
12. Фон Моос Юлиан 0 0
13. Видмер Сильван 0 0
14. Дзуффи Лука 0 0
15. Жорже Марко 0 0
16. Кампо Самуэле 0 0
17. Петретта Рауль 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 7 (3) 0.37
2. Карлен Гаэтан 4 0.21
3. Робертс Улдрикис 3 0.16
4. Абделлауи Аюб 2 0.11
5. Хаза Жаред 2 0.11
6. Бамер Жан 2 0.11
7. Ди Сере 1 (1) 0.05
8. Зок Кристиан 1 0.05
9. Весли Давид 1 0.05
10. Клеменца Лука 0 0
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Телер Сандро 0 0
14. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 2 1
2. Касами Пайтим 3 0
3. Пюлюлю Афимико 3 0
4. Маршан Янник 3 0
5. Кабрал Артур 3 0
6. Фрай Фабиан 2 0
7. Клозе Тимм 2 0
8. Джюмарт Эрай 2 0
9. Петретта Рауль 2 0
10. Жегрова Эдон 2 0
11. Буняку Оргес 2 0
12. Штокер Валентин 1 0
13. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
14. Линднер Хайнц 1 0
15. Видмер Сильван 1 0
16. Жорже Марко 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Падула Андреа 1 0
19. Николич Джордже 1 0
20. Фон Моос Юлиан 1 0
21. Хайдари Альбиан 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 7 1
2. Ди Сере 4 0
3. Зок Кристиан 4 0
4. Мартич Иван 3 0
5. Гргич Анто 3 0
6. Карлен Гаэтан 3 0
7. Руиз Жан 3 0
8. Робертс Улдрикис 3 0
9. Бамер Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Япикино Деннис 2 0
14. Араз Муса 2 0
15. Бальтазар 2 0
16. Вакацуки Ямато 2 0
17. Оаро Гийом 1 0
18. Лакруа Лео 1 0
19. Тосетти Маттео 1 0
20. Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.13% (5) 12.9% (4) 29.03% (9) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Сьон 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 21.74% (5) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих
Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Сьон 2:3 Базель Суперлига Базель 4:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Базель Суперлига Базель 2:0 Сьон Суперлига
Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 12 5 1 32 - 14 41
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
7. Лозанна-Спорт Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
8. Сьон Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн Заявка 16 4 4 8 25 - 27 16
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 2 1 16 - 10 20
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Серветт Заявка 9 3 5 1 12 - 10 14
4. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.33 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 1.77 6.50
  3.40 1.61 7.09

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
13.00 1.00 11.50 1.01 4.85 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85 1.64 2.39 1.33 3.32 1.24 3.88 1.08 6.50 1.05 7.60
10.50 1.02 8.50 1.05 6.80 1.08 5.00 1.15 5.30 1.13 2.14 1.71 3.90 1.23 1.76 2.07 2.05 1.72 1.52 2.42 1.97 1.77 1.30 3.30 1.15 5.00 1.18 12.60 1.12 5.55 1.02 11.00 1.01 12.60
5.36 1.17 2.95 1.41 2.53 1.54 2.05 1.81 1.79 2.07 1.60 2.40 3.74 1.28 2.50 1.55 2.03 1.83 1.76 2.11 1.49 2.68 1.62 2.35 1.73 2.16 1.43 2.88 1.15 5.77 1.58 2.44 1.41 2.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.42 1.52 1.58 2.30 1.45 2.62 1.07 7.50 1.04 9.00
2.16 1.73 1.77 2.10 1.38 3.13 1.25 3.98 1.63 2.34 1.43 2.90 1.32 3.43 1.17 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
3.40 1.29 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Базель 2:2 Сьон онлайн

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