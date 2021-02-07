Базель
2:2
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Сьон
8' Желтая карточкаЯпикино Деннис
27' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
1:0
32' ГолКабрал Артур
2:0
37' ГолКасами Пайтим
39' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
39' Желтая карточкаКлеменца Лука
47' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
51' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
2:1
53' ГолВесли Давид
2:2
57' ГолРобертс Улдрикис
67' Желтая карточкаШтокер Валентин
81' Желтая карточкаКлозе Тимм
82' Вторая желтая карточкаКлеменца Лука
90' Желтая карточкаФаюлу Тимоти
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
31
Луан
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
27'
32'
1:0
37'
2:0
39'
39'
46'
51'
53'
2:1
57'
67'
81'
82'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11 (2)
|0.58
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.42
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.16
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.11
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.05
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.05
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.05
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.05
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.05
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.05
|12.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|13.
|Видмер Сильван
|0
|0
|14.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|15.
|Жорже Марко
|0
|0
|16.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|17.
|Петретта Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|7 (3)
|0.37
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.21
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.16
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.11
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.11
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.11
|7.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|8.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Весли Давид
|1
|0.05
|10.
|Клеменца Лука
|0
|0
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Телер Сандро
|0
|0
|14.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|2.
|Касами Пайтим
|3
|0
|3.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|4.
|Маршан Янник
|3
|0
|5.
|Кабрал Артур
|3
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|7.
|Клозе Тимм
|2
|0
|8.
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|9.
|Петретта Рауль
|2
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|11.
|Буняку Оргес
|2
|0
|12.
|Штокер Валентин
|1
|0
|13.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|14.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|15.
|Видмер Сильван
|1
|0
|16.
|Жорже Марко
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Падула Андреа
|1
|0
|19.
|Николич Джордже
|1
|0
|20.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|21.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|7
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Зок Кристиан
|4
|0
|4.
|Мартич Иван
|3
|0
|5.
|Гргич Анто
|3
|0
|6.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|7.
|Руиз Жан
|3
|0
|8.
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|9.
|Бамер Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Япикино Деннис
|2
|0
|14.
|Араз Муса
|2
|0
|15.
|Бальтазар
|2
|0
|16.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|17.
|Оаро Гийом
|1
|0
|18.
|Лакруа Лео
|1
|0
|19.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|20.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|Сьон
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих
Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|32 - 14
|41
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|25 - 27
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 10
|20
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Серветт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|4.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров