Серветт
3:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Стад де Женев
Люцерн
2' Желтая карточкаФофана Бубакар II
0:1
8' ГолШауб Луис
1:1
11' ГолФофана Бубакар II
2:1
18' ГолКиэ Грежон
22' Желтая карточкаСеспедес Борис
28' Желтая карточкаКиэ Грежон
33' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
39' Желтая карточкаЦибунг Давид
3:1
54' ГолРуй Стив
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
31
Эмини
Лорик
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Менди АриалЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
- Нападающий
-
16 Ташар ВаролНападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
8'
0:1
11'
1:1
18'
2:1
22'
28'
33'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|6 (2)
|0.35
|2.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.24
|3.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.12
|4.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.06
|5.
|Валь Тео
|1
|0.06
|6.
|Конья Тимоте
|1
|0.06
|7.
|Руй Стив
|1
|0.06
|8.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|9.
|Сассо Венсан
|0
|0
|10.
|Диалло Мусса
|0
|0
|11.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|6
|0.38
|2.
|Шульц Марвин
|4 (3)
|0.25
|3.
|Шауб Луис
|3
|0.19
|4.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.19
|5.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.06
|6.
|Угриниц Филип
|1
|0.06
|7.
|Лукао II
|1
|0.06
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.06
|9.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0.06
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.06
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|7
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Коне Коро
|2
|0
|8.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|9.
|Диалло Мусса
|2
|0
|10.
|Менди Ариал
|2
|0
|11.
|Сассо Венсан
|1
|0
|12.
|Фрик Джереми
|1
|0
|13.
|Руй Стив
|1
|0
|14.
|Конья Тимоте
|1
|0
|15.
|Севрен Йоан
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Соргич Деян
|3
|0
|3.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|4.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|5.
|Ташар Варол
|3
|0
|6.
|Угриниц Филип
|3
|0
|7.
|Эмини Лорик
|3
|0
|8.
|Лукао II
|1
|1
|9.
|Швеглер Кристиан
|2
|0
|10.
|Шауб Луис
|2
|0
|11.
|Бюрки Марко
|2
|0
|12.
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|13.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|14.
|Алунга Иван
|2
|0
|15.
|Цибунг Давид
|1
|0
|16.
|Гретер Симон
|1
|0
|17.
|Шульц Марвин
|1
|0
|18.
|Вока Идриз
|1
|0
|19.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
|Люцерн
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц
Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
Последние игры между собой
Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|32 - 12
|41
|2.
|Базель
|2:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 25
|33
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|2:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:4 Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 26
|20
|8.
|Сьон
|0:2 Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 29
|19
|9.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|24 - 25
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|2.
|Базель
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|3.
|Серветт
|2:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|4.
|Сьон
|0:2 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:4 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|2:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:4 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 15
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 15
|6
|10.
|Сьон
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
Победитель
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