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  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
3:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Люцерн
0'
2' Желтая карточка
Фофана Бубакар II
0:1
8' Гол
Шауб Луис
1:1
11' Гол
Фофана Бубакар II
2:1
18' Гол
Киэ Грежон
22' Желтая карточка
Сеспедес Борис
28' Желтая карточка
Киэ Грежон
33' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
39' Желтая карточка
Цибунг Давид
3:1
54' Гол
Руй Стив
57'
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
15
Валь
Тео
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
35
Фофана
Бубакар
II
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
4
Кнежевич
Стефан
6
Бюрки
Марко
13
Фрыдек
Мартин
31
Эмини
Лорик
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
11
Шюрпф
Паскаль
Серветт
4-3-3
Люцерн
4-3-1-2

Ход матча

2'
Фофана Бубакар II
 
8'
0:1
Шауб Луис
(Угриниц Филип)
11'
Фофана Бубакар II
(Валь Тео)
1:1
18'
Киэ Грежон
(Клиши Гаэль)
2:1
22'
Сеспедес Борис
 
28'
Киэ Грежон
 
33'
 
Швеглер Кристиан
39'
 
Цибунг Давид
54'
Руй Стив
(Валь Тео)
3:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 6 (2) 0.35
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.24
3. Фофана Бубакар II 2 0.12
4. Стеванович Мирослав 1 0.06
5. Валь Тео 1 0.06
6. Конья Тимоте 1 0.06
7. Руй Стив 1 0.06
8. Клиши Гаэль 0 0
9. Сассо Венсан 0 0
10. Диалло Мусса 0 0
11. Имери Кастриот 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 6 0.38
2. Шульц Марвин 4 (3) 0.25
3. Шауб Луис 3 0.19
4. Шюрпф Паскаль 3 0.19
5. Кнежевич Стефан 1 0.06
6. Угриниц Филип 1 0.06
7. Лукао II 1 0.06
8. Ташар Варол 1 0.06
9. Ндиайе Ибраима 1 0.06
10. Алунга Иван 1 0.06
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 7 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Коне Коро 2 0
8. Стеванович Мирослав 2 0
9. Диалло Мусса 2 0
10. Менди Ариал 2 0
11. Сассо Венсан 1 0
12. Фрик Джереми 1 0
13. Руй Стив 1 0
14. Конья Тимоте 1 0
15. Севрен Йоан 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Соргич Деян 3 0
3. Мюллер Мариус 3 0
4. Сидлер Сильван 3 0
5. Ташар Варол 3 0
6. Угриниц Филип 3 0
7. Эмини Лорик 3 0
8. Лукао II 1 1
9. Швеглер Кристиан 2 0
10. Шауб Луис 2 0
11. Бюрки Марко 2 0
12. Кнежевич Стефан 2 0
13. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
14. Алунга Иван 2 0
15. Цибунг Давид 1 0
16. Гретер Симон 1 0
17. Шульц Марвин 1 0
18. Вока Идриз 1 0
19. Ндиайе Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 35.71% (5)
 Люцерн 4.76% (1) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц
Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн

Последние игры между собой

Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Люцерн Суперлига Серветт 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Серветт Суперлига
Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 Заявка 18 12 5 1 32 - 12 41
2. Базель 2:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 25 33
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт 2:1 Заявка 17 6 5 6 16 - 19 23
7. Лозанна-Спорт 0:4 Заявка 18 5 5 8 20 - 26 20
8. Сьон 0:2 Заявка 19 4 7 8 21 - 29 19
9. Люцерн 1:2 Заявка 16 4 4 8 24 - 25 16
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 8 20
2. Базель 2:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
3. Серветт 2:1 Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
4. Сьон 0:2 Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт 0:4 Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн 1:2 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель 2:0 Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт 2:1 Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 0:4 Заявка 9 1 5 3 8 - 15 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн 1:2 Заявка 8 2 0 6 11 - 15 6
10. Сьон 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Люцерн
2.83
3.75
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.58 3.75 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.38 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.70 5.90
  1.65 3.71 5.61

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.75 1.01 9.90 1.03 4.50 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.81 2.00 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 6.95
16.50 1.01 10.50 1.02 4.40 1.19 3.55 1.27 10.50 1.02 2.03 1.79 8.50 1.05 5.10 1.14 3.90 1.23 2.08 1.70 1.52 2.42 1.32 3.20 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00
4.59 1.21 2.70 1.49 2.25 1.68 2.01 1.85 1.75 2.12 1.59 2.42 1.49 2.69 2.72 1.48 2.17 1.72 1.87 1.99 1.55 2.50 1.41 2.97 1.72 2.17 1.54 2.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.20 1.35 2.22 1.66 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
2.21 1.67 1.50 2.46 1.17 4.60 2.20 1.62 1.40 2.80 1.45 2.62 1.07 7.50 1.04 9.00
3.37 1.35 2.85 1.44 2.25 1.68 1.75 2.13 1.52 2.58 1.35 3.29 1.31 3.50 1.16 5.33 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.18 3.45 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
3.40 1.29 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.41
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Серветт 3:1 Люцерн онлайн

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