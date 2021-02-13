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  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
3:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Серветт
0'
1:0
7' Гол
Гессан Эванн
2:0
10' Гол
Пуэртас Кэмерон
41' Желтая карточка
Лоосли Ноа
2:1
53' Гол
Киэ Грежон
57' Желтая карточка
Кукурузович Степан
3:1
69' Гол
Пуэртас Кэмерон
73' Желтая карточка
Сеспедес Борис
82'
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

7'
Гессан Эванн
(Боранияшевич Никола)
1:0
10'
Пуэртас Кэмерон
(Фло Пер-Эгиль)
2:0
41'
Лоосли Ноа
 
46'
 
Имери Кастриот
Валь Тео
53'
2:1
Киэ Грежон
(Конья Тимоте)
57'
Кукурузович Степан
 
68'
 
Азеведо Рикардо
Схалк Алекс
69'
Пуэртас Кэмерон
(Маю Хишам)
3:1
73'
 
Сеспедес Борис
76'
 
Коне Коро
Киэ Грежон
76'
 
Менди Ариал
Севрен Йоан
76'
Да Кунья Лукас
Барес Габриэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.3
2. Гессан Эванн 5 0.25
3. Пуэртас Кэмерон 4 0.2
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.1
5. Зехнини Рафик 2 0.1
6. Боранияшевич Никола 1 0.05
7. Шнойвли Кристиан 1 0.05
8. Жейссманн Жоэль 1 0.05
9. Монтейро Джоэл 1 0.05
10. Лукембила Жозиас 1 0.05
11. Brahima Ouattara 1 0.05
12. Маю Хишам 0 0
13. Барес Габриэль 0 0
14. Дженц Мориц 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.42
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.21
3. Фофана Бубакар II 2 0.11
4. Руй Стив 2 0.11
5. Стеванович Мирослав 1 0.05
6. Валь Тео 1 0.05
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Фло Пер-Эгиль 1 0
12. Диао Мори 1 0
13. Туркес Алдин 1 0
14. Маю Хишам 1 0
15. Бразау Педру 1 0
16. Барес Габриэль 1 0
17. Зохури Армель 1 0
18. Томас Тразье 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Коне Коро 2 0
8. Стеванович Мирослав 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Диалло Мусса 2 0
11. Севрен Йоан 2 0
12. Менди Ариал 2 0
13. Сассо Венсан 1 0
14. Фрик Джереми 1 0
15. Конья Тимоте 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 9.09% (2) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 27.27% (6)
 Серветт 5.26% (1) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 19 13 5 1 33 - 14 44
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 18 5 11 2 19 - 17 26
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 18 6 6 6 20 - 20 24
6. Серветт 1:3 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
7. Лозанна-Спорт 3:1 Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн Заявка 17 4 5 8 26 - 28 17
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт 3:1 Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт 1:3 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
6. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 9 2 5 2 14 - 11 11
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Серветт 1:3 Заявка 9 3 0 6 7 - 13 9
7. Лозанна-Спорт 3:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Лоосли Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Пуэртас Кэмерон бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Гессан Эванн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Серветт
2.45
4.01
2.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.66 2.79
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 3.80 11.00
  1.36 4.01 13.59

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.72 2.12 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.00
15.00 0.00 9.90 1.02 4.20 1.20 3.30 1.30 4.90 1.15 1.96 1.85 3.45 1.28 2.95 1.37 1.97 1.77 1.42 2.75 1.08 7.00 1.09 6.50 1.02 11.00 1.01 12.60
4.53 1.22 2.43 1.58 2.06 1.80 1.84 2.02 3.20 1.36 2.18 1.71 2.60 1.52 2.11 1.76 1.61 2.38 1.38 3.10 1.68 2.23 1.51 2.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
3.30 1.30 2.20 1.62 1.50 2.48 1.17 4.50 1.22 4.00 1.45 2.62 1.22 4.00 1.04 9.00 1.03 10.00
3.03 1.40 2.49 1.56 1.95 1.91 1.58 2.44 1.41 2.96 1.35 3.34 1.89 1.97 1.57 2.47 1.25 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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