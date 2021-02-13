Лозанна-Спорт
3:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Серветт
1:0
7' ГолГессан Эванн
2:0
10' ГолПуэртас Кэмерон
41' Желтая карточкаЛоосли Ноа
2:1
53' ГолКиэ Грежон
57' Желтая карточкаКукурузович Степан
3:1
69' ГолПуэртас Кэмерон
73' Желтая карточкаСеспедес Борис
40
Диао
Мори
20
Маю
Хишам
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
7'
10'
2:0
41'
53'
2:1
69'
3:1
73'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.3
|2.
|Гессан Эванн
|5
|0.25
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.2
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.1
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0.1
|6.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|7.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.05
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.05
|9.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.05
|11.
|Brahima Ouattara
|1
|0.05
|12.
|Маю Хишам
|0
|0
|13.
|Барес Габриэль
|0
|0
|14.
|Дженц Мориц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|8 (2)
|0.42
|2.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.21
|3.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.11
|4.
|Руй Стив
|2
|0.11
|5.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.05
|6.
|Валь Тео
|1
|0.05
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.05
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.05
|9.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|10.
|Сассо Венсан
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|3.
|Кукурузович Степан
|3
|1
|4.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|5.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Дженц Мориц
|3
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|9.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|10.
|Лоосли Ноа
|2
|0
|11.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|12.
|Диао Мори
|1
|0
|13.
|Туркес Алдин
|1
|0
|14.
|Маю Хишам
|1
|0
|15.
|Бразау Педру
|1
|0
|16.
|Барес Габриэль
|1
|0
|17.
|Зохури Армель
|1
|0
|18.
|Томас Тразье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Коне Коро
|2
|0
|8.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|9.
|Руй Стив
|2
|0
|10.
|Диалло Мусса
|2
|0
|11.
|Севрен Йоан
|2
|0
|12.
|Менди Ариал
|2
|0
|13.
|Сассо Венсан
|1
|0
|14.
|Фрик Джереми
|1
|0
|15.
|Конья Тимоте
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|Серветт
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|33 - 14
|44
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|11
|2
|19 - 17
|26
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|6.
|Серветт
|1:3 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|3:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 28
|17
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|3:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|1:3 Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|6.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|14 - 11
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Серветт
|1:3 Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|3:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
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