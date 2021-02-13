  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
3:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
1:0
7' Гол
Гессан Эванн
2:0
10' Гол
Пуэртас Кэмерон
41' Желтая карточка
Лоосли Ноа
2:1
53' Гол
Киэ Грежон
56' Желтая карточка
Кукурузович Степан
3:1
69' Гол
Пуэртас Кэмерон
72' Желтая карточка
Сеспедес Борис
90'+4
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

7'
Гессан Эванн
(Боранияшевич Никола)
1:0
10'
Пуэртас Кэмерон
(Фло Пер-Эгиль)
2:0
41'
Лоосли Ноа
 
46'
 
Имери Кастриот
Валь Тео
53'
2:1
Киэ Грежон
(Конья Тимоте)
56'
Кукурузович Степан
 
67'
 
Азеведо Рикардо
Схалк Алекс
69'
Пуэртас Кэмерон
(Маю Хишам)
3:1
72'
 
Сеспедес Борис
75'
 
Коне Коро
Киэ Грежон
75'
Да Кунья Лукас
Барес Габриэль
 
75'
 
Менди Ариал
Севрен Йоан
85'
Лукембила Жозиас
Гессан Эванн
 
85'
 
Холькбехер Матис
Сеспедес Борис
89'
Томас Тразье
Маю Хишам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.3
2. Гессан Эванн 5 0.25
3. Пуэртас Кэмерон 4 0.2
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.1
5. Зехнини Рафик 2 0.1
6. Боранияшевич Никола 1 0.05
7. Шнойвли Кристиан 1 0.05
8. Жейссманн Жоэль 1 0.05
9. Монтейро Джоэл 1 0.05
10. Лукембила Жозиас 1 0.05
11. Brahima Ouattara 1 0.05
12. Маю Хишам 0 0
13. Барес Габриэль 0 0
14. Дженц Мориц 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.42
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.21
3. Фофана Бубакар II 2 0.11
4. Руй Стив 2 0.11
5. Стеванович Мирослав 1 0.05
6. Валь Тео 1 0.05
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Фло Пер-Эгиль 1 0
12. Диао Мори 1 0
13. Туркес Алдин 1 0
14. Маю Хишам 1 0
15. Бразау Педру 1 0
16. Барес Габриэль 1 0
17. Зохури Армель 1 0
18. Томас Тразье 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Коне Коро 2 0
8. Стеванович Мирослав 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Диалло Мусса 2 0
11. Севрен Йоан 2 0
12. Менди Ариал 2 0
13. Сассо Венсан 1 0
14. Фрик Джереми 1 0
15. Конья Тимоте 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 24% (6)
 Серветт 5% (1) 20% (4) 5% (1) 20% (4) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 19 13 5 1 33 - 14 44
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 18 5 11 2 19 - 17 26
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 19 6 7 6 21 - 21 25
6. Серветт Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
7. Лозанна-Спорт Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон 1:1 Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 17 4 5 8 26 - 28 17
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Сьон 1:1 Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
6. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 9 2 5 2 14 - 11 11
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 10 14
5. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
6. Серветт Заявка 9 3 0 6 7 - 13 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Лоосли Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Пуэртас Кэмерон бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Гессан Эванн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.66 2.79
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 3.80 11.00
  1.36 4.01 13.59

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.72 2.12 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.00
15.00 0.00 9.90 1.02 4.20 1.20 3.30 1.30 4.90 1.15 1.96 1.85 3.45 1.28 2.95 1.37 1.97 1.77 1.47 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
4.53 1.22 2.43 1.58 2.06 1.80 1.84 2.02 3.20 1.36 2.18 1.71 2.60 1.52 2.11 1.76 1.61 2.38 1.38 3.10 1.22 4.35 1.51 2.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
3.30 1.30 2.20 1.62 1.50 2.48 1.17 4.50 1.22 4.00 1.45 2.62 1.22 4.00 1.04 9.00 1.03 10.00
3.03 1.40 2.49 1.56 1.95 1.91 1.58 2.44 1.41 2.96 1.35 3.34 1.89 1.97 1.57 2.47 1.25 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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