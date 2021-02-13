Сьон
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Турбийон
Санкт-Галлен
3' Желтая карточкаНуу Муса
1:0
4' ПенальтиГргич Анто
1:0
15' Не забитый пенальтиКинтилья Хорди
15' Желтая карточкаКинтилья Хорди
1:1
51' ГолГийемено Джереми
57' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Летар ЯннисЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
3'
4'
1:0
15'
1:0
15'
51'
1:1
57'
65'
76'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.4
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.2
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.15
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.1
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.1
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.1
|7.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|8.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Весли Давид
|1
|0.05
|10.
|Клеменца Лука
|0
|0
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Телер Сандро
|0
|0
|14.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|5
|0.26
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.16
|3.
|Гийемено Джереми
|3
|0.16
|4.
|Руис Виктор III
|2
|0.11
|5.
|Йуан Элье
|2
|0.11
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.05
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.05
|9.
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0.05
|11.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|7
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|4.
|Зок Кристиан
|4
|0
|5.
|Мартич Иван
|3
|0
|6.
|Гргич Анто
|3
|0
|7.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|8.
|Руиз Жан
|3
|0
|9.
|Бамер Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Япикино Деннис
|2
|0
|14.
|Араз Муса
|2
|0
|15.
|Бальтазар
|2
|0
|16.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|17.
|Оаро Гийом
|1
|0
|18.
|Лакруа Лео
|1
|0
|19.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|20.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|3.
|Траоре Бубакар
|2
|1
|4.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0
|11.
|Бабич Борис
|1
|0
|12.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|13.
|Штаубли Тим
|1
|0
|14.
|Летар Яннис
|1
|0
|15.
|Нуу Муса
|1
|0
|16.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|Санкт-Галлен
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =8 -8Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано
Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Сьон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Санкт-Галлен: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|33 - 14
|44
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|11
|2
|19 - 17
|26
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|6.
|Серветт
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|1:1 Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 28
|17
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Сьон
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|14 - 11
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
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