  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Сьон
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
3' Желтая карточка
Нуу Муса
1:0
4' Пенальти
Гргич Анто
1:0
15' Не забитый пенальти
Кинтилья Хорди
15' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
1:1
51' Гол
Гийемено Джереми
57' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
90'+1
1
Фаюлу
Тимоти
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
52
Весли
Давид
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
8
Бальтазар
98
Тупта
Любомир
9
Робертс
Улдрикис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Сьон
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

3'
 
Нуу Муса
4'
Гргич Анто
1:0
15'
1:0
Кинтилья Хорди
15'
 
Кинтилья Хорди
51'
1:1
Гийемено Джереми
(Дуа Квадво)
57'
Робертс Улдрикис
 
65'
Оаро Гийом
Бальтазар
 
65'
Карлен Гаэтан
Робертс Улдрикис
 
69'
 
Бабич Борис
Руис Виктор III
69'
 
Штаубли Тим
Гийемено Джереми
76'
 
Йуан Элье
Дуа Квадво
80'
Ди Сере
Тупта Любомир
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.4
2. Карлен Гаэтан 4 0.2
3. Робертс Улдрикис 3 0.15
4. Абделлауи Аюб 2 0.1
5. Хаза Жаред 2 0.1
6. Бамер Жан 2 0.1
7. Ди Сере 1 (1) 0.05
8. Зок Кристиан 1 0.05
9. Весли Давид 1 0.05
10. Клеменца Лука 0 0
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Телер Сандро 0 0
14. Noah Lovisa 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 5 0.26
2. Стильхарт Базиль 3 0.16
3. Гийемено Джереми 3 0.16
4. Руис Виктор III 2 0.11
5. Йуан Элье 2 0.11
6. Кинтилья Хорди 1 0.05
7. Бабич Борис 1 0.05
8. Штаубли Тим 1 0.05
9. Фазлии Бетим 1 0.05
10. Рибейру Андре 1 0.05
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 7 1
2. Ди Сере 4 0
3. Робертс Улдрикис 4 0
4. Зок Кристиан 4 0
5. Мартич Иван 3 0
6. Гргич Анто 3 0
7. Карлен Гаэтан 3 0
8. Руиз Жан 3 0
9. Бамер Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Япикино Деннис 2 0
14. Араз Муса 2 0
15. Бальтазар 2 0
16. Вакацуки Ямато 2 0
17. Оаро Гийом 1 0
18. Лакруа Лео 1 0
19. Тосетти Маттео 1 0
20. Фаюлу Тимоти 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 5 0
2. Стильхарт Базиль 4 0
3. Траоре Бубакар 2 1
4. Рюфли Венсан 3 0
5. Гёртлер Лукас 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Рибейру Андре 1 0
11. Бабич Борис 1 0
12. Гийемено Джереми 1 0
13. Штаубли Тим 1 0
14. Летар Яннис 1 0
15. Нуу Муса 1 0
16. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 21.74% (5) 21.74% (5)
 Санкт-Галлен 36.84% (7) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон
Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано
Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Сьон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Санкт-Галлен: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 19 13 5 1 33 - 14 44
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 18 5 11 2 19 - 17 26
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 19 6 7 6 21 - 21 25
6. Серветт Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
7. Лозанна-Спорт Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон 1:1 Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 17 4 5 8 26 - 28 17
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Сьон 1:1 Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
6. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 9 2 5 2 14 - 11 11
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 10 14
5. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
6. Серветт Заявка 9 3 0 6 7 - 13 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Гргич Анто из команды Сьон забивает с точки!
  • Желтая карточка
    3'
    Нуу Муса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Санкт-Галлен
8.00
3.88
7.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 1.30 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.88 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.18 7.50
  5.29 1.65 3.84

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.50 1.00 4.90 1.16 4.05 1.24 2.48 1.60 1.91 1.89 1.56 2.36 1.28 3.40 1.20 3.95 1.07 6.55 1.05 7.20
16.00 0.00 11.50 1.01 5.50 1.12 4.20 1.20 1.18 4.50 2.11 1.73 1.55 2.35 1.75 2.08 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 12.60 1.10 6.25 1.01 11.00
5.44 1.17 3.72 1.28 2.49 1.56 1.88 1.99 1.57 2.46 1.27 3.84 1.44 2.85 1.74 2.14 1.55 2.50 1.96 1.91 1.72 2.17 1.58 2.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
3.55 1.27 2.42 1.52 1.07 7.50 1.32 3.20 1.17 4.70 1.02 11.00
3.37 1.34 3.09 1.40 2.46 1.58 1.87 2.01 1.68 2.24 1.41 2.97 1.15 5.74 1.76 2.11 1.53 2.55 1.36 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52
3.35 1.30 2.04 1.73 1.52 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Сьон 1:1 Санкт-Галлен онлайн

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