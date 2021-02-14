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  3. Швейцария
Лугано
0:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
9' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
0:2
17' Гол
Элиа Мешак
40'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
25
Ошс
Марцис
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
91
Фаччинетти
Микаэль
77
Мацек
Роман
17
Абубакар-Анкра
Асума
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Лугано
3-1-4-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
17'
0:2
Элиа Мешак
(Нсаме Жан-Пьер)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 3 0.16
2. Боттани Маттиа 3 0.16
3. Лаванши Нума 2 0.11
4. Марич Мият 2 (2) 0.11
5. Дапрела Фабио 2 0.11
6. Гвидотти Стефано 2 0.11
7. Ловрич Санди 1 0.05
8. Лунгой Кристофер 1 0.05
9. Ошс Марцис 1 0.05
10. Абубакар-Анкра Асума 1 0.05
11. Кустодио Оливье 1 (1) 0.05
12. Саббатини Хонатан 0 0
13. Човило Мирослав 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 11 (3) 0.55
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.4
3. Элиа Мешак 4 0.2
4. Фасснахт Кристиан 4 0.2
5. Мамбимби Феликс 3 0.15
6. Лаупер Сандро 2 0.1
7. Гарсия Улиссес 1 0.05
8. Нгамале Муми 1 0.05
9. Лефор Жордан 1 0.05
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 5 1
2. Саббатини Хонатан 4 1
3. Лаванши Нума 5 0
4. Кустодио Оливье 5 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Герреро Адрия 4 0
7. Кечкеш Акош 3 0
8. Лунгой Кристофер 1 1
9. Марич Мият 2 0
10. Дапрела Фабио 2 0
11. Боттани Маттиа 2 0
12. Мацек Роман 2 0
13. Човило Мирослав 1 0
14. Абубакар-Анкра Асума 1 0
15. Бауман Ноам 1 0
16. Осигве Себастьян 1 0
17. Гвидотти Стефано 1 0
18. Монцьяло Кевин 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 5 0
2. Зесигер Седрик 3 1
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Нгамале Муми 2 0
10. Лустенбергер Фабиан 1 0
11. Сулеймани Миралем 1 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 10.53% (2) 26.32% (5) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 36.84% (7)
 Янг Бойз 9.09% (3) 33.33% (11) 18.18% (6) 9.09% (3) 24.24% (8) 6.06% (2)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано
Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Янг Бойз Суперлига
Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 Заявка 20 14 5 1 35 - 14 47
2. Базель 0:1 Заявка 20 9 4 7 31 - 28 31
3. Цюрих 1:0 Заявка 20 8 4 8 30 - 27 28
4. Лугано 0:2 Заявка 19 5 11 3 19 - 19 26
5. Санкт-Галлен Заявка 19 6 7 6 21 - 21 25
6. Серветт Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
7. Лозанна-Спорт Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн 2:0 Заявка 18 5 5 8 28 - 28 20
10. Вадуц 0:2 Заявка 19 3 6 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель 0:1 Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих 1:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
6. Люцерн 2:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 11 14
7. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
8. Лугано 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
9. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10. Вадуц 0:2 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 Заявка 10 7 3 0 18 - 4 24
2. Базель 0:1 Заявка 10 5 0 5 14 - 11 15
3. Цюрих 1:0 Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Санкт-Галлен Заявка 10 3 5 2 11 - 10 14
5. Лугано 0:2 Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
6. Серветт Заявка 9 3 0 6 7 - 13 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц 0:2 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн 2:0 Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
51.00
3.95
1.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 51.00 16.00 1.03
Бонус: 10 000 ₽ 5.40 3.75 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.95 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 17.00 1.02
  5.57 3.67 1.66

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 2.65 1.44 1.85 1.89 1.47 2.55 1.32 3.15 1.11 5.80
9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.91 1.99 1.49 2.62 1.31 3.32 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 11.25
10.50 1.03 7.80 1.06 3.35 1.31 2.60 1.50 2.08 1.75 5.00 1.15 1.71 2.14 3.75 1.25 1.97 1.77 1.48 2.55 1.30 3.30 1.10 6.25 1.07 7.50 0.00 17.50
3.74 1.29 2.90 1.43 2.47 1.57 2.01 1.85 1.75 2.13 1.57 2.47 1.52 2.62 2.55 1.53 2.21 1.69 1.88 1.99 1.63 2.34 1.49 2.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.41 2.75 1.09 6.60
2.95 1.40 1.98 1.83 1.44 2.79 1.13 5.75 1.10 7.10
1.81 2.00 1.36 3.00 1.10 6.30 1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00
2.83 1.45 2.32 1.63 1.81 2.05 1.51 2.63 1.36 3.20 1.76 2.11 1.48 2.71 1.20 4.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.50
3.76 1.27 2.68 1.47 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.75
2.60 1.44 1.68 2.15 1.25 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.70 1.25
Где смотреть матч Лугано 0:2 Янг Бойз онлайн

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