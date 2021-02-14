0:1
9' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
0:2
17' ГолЭлиа Мешак
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|3
|0.16
|2.
|Боттани Маттиа
|3
|0.16
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.11
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.11
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.11
|6.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.11
|7.
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|8.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|9.
|Ошс Марцис
|1
|0.05
|10.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|11.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.05
|12.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|13.
|Човило Мирослав
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|11 (3)
|0.55
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.4
|3.
|Элиа Мешак
|4
|0.2
|4.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0.2
|5.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.15
|6.
|Лаупер Сандро
|2
|0.1
|7.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|8.
|Нгамале Муми
|1
|0.05
|9.
|Лефор Жордан
|1
|0.05
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|5
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|4
|1
|3.
|Лаванши Нума
|5
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Герреро Адрия
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|8.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|9.
|Марич Мият
|2
|0
|10.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|11.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|12.
|Мацек Роман
|2
|0
|13.
|Човило Мирослав
|1
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|15.
|Бауман Ноам
|1
|0
|16.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|17.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|18.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Нгамале Муми
|2
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|11.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|Янг Бойз
|9.09% (3)
|33.33% (11)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|6.06% (2)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано
Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0 Заявка
|20
|14
|5
|1
|35 - 14
|47
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|31 - 28
|31
|3.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 27
|28
|4.
|Лугано
|0:2 Заявка
|19
|5
|11
|3
|19 - 19
|26
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|6.
|Серветт
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|2:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|28 - 28
|20
|10.
|Вадуц
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|6.
|Люцерн
|2:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 11
|14
|7.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|8.
|Лугано
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|9.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Вадуц
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 4
|24
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 11
|15
|3.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|5.
|Лугано
|0:2 Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Вадуц
|0:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|2:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров