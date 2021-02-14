0:1
10' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
0:2
17' ГолЭлиа Мешак
0:3
45' ГолЛаупер Сандро
1:3
59' ГолГерндт Александр
71' Желтая карточкаЧовило Мирослав
71' Желтая карточкаМацек Роман
76' Желтая карточкаСулеймани Миралем
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
10'
0:1
17'
0:2
45'
0:3
59'
1:3
71'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|4
|0.21
|2.
|Боттани Маттиа
|3
|0.16
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.11
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.11
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.11
|6.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.11
|7.
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|8.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|9.
|Ошс Марцис
|1
|0.05
|10.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.05
|11.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.05
|12.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|13.
|Човило Мирослав
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|11 (3)
|0.55
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.4
|3.
|Элиа Мешак
|4
|0.2
|4.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0.2
|5.
|Лаупер Сандро
|3
|0.15
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.15
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.05
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|5
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|4
|1
|3.
|Лаванши Нума
|5
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Герреро Адрия
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|8.
|Мацек Роман
|3
|0
|9.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|10.
|Марич Мият
|2
|0
|11.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|15.
|Бауман Ноам
|1
|0
|16.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|17.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|18.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|9.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|10.
|Нгамале Муми
|2
|0
|11.
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|10% (2)
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|35% (7)
|Янг Бойз
|11.11% (4)
|33.33% (12)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано
Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|36 - 15
|47
|2.
|Базель
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|31 - 29
|31
|3.
|Цюрих
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|31 - 27
|28
|4.
|Лугано
|Заявка
|19
|5
|11
|3
|20 - 20
|26
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|6.
|Серветт
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|30 - 28
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|7.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|8.
|Лугано
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров