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Ростов
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
27' Пенальти
Полоз Дмитрий
90'+5

Ход матча

27'
Полоз Дмитрий
1:0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа
Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мальмё 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд
Мьельбю 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Ростов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстерсунд 4:2 Ростов Товарищеские матчи
  • Первый тайм

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.65 3.50 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.50 25.00
  1.08 7.07 21.78

Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Эстерсунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.00 1.16 2.40 1.55 1.55 2.40
7.50 1.07 11.50 1.02 1.80 1.95 3.65 1.25 1.12 5.55 2.03 1.73 1.79 1.95 1.82 1.92 1.20 4.20 1.27 3.65 1.05 8.50 1.08 7.00 1.07 7.90 1.01 13.00
1.47 2.46 1.26 3.28 2.26 1.55 1.79 1.93 1.55 2.27 1.33 2.92 1.94 1.77 1.61 2.15 1.44 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.60 1.28 1.60 2.30
1.82 1.92 2.25 1.58 1.12 5.55 1.19 4.30
2.95 1.31 2.44 1.46 1.92 1.78 1.53 2.27 1.55 2.25 1.29 3.04
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.82 1.49 2.50 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
Где смотреть матч Ростов 1:0 Эстерсунд онлайн

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