1:0
27' ПенальтиПолоз Дмитрий
Ход матча
27'
1:0
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа
Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мальмё 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд
Мьельбю 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Ростов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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