Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Сантос
1:0
3' ГолСаварино Джефферсон
2:0
19' ГолСаварино Джефферсон
42' Желтая карточкаArthur VIII
90' Желтая карточкаJair II
31
Everson
2
Guga3
8
Jair
II
20
Hyoran
23
Натан
Аллан
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
31
John
Victor
13
Madson
II
6
Laercio
39
Tailson
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
38 Marrony
-
26 Calebe
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 TailsonПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Полузащитник
-
-
-
43 Renyer
-
-
-
40 Tinho
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
3'
19'
2:0
42'
46'
65'
81'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.31
|2.
|Hyoran
|8 (2)
|0.25
|3.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.22
|4.
|Саша Эдуардо
|7
|0.22
|5.
|Marrony
|4 (1)
|0.13
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0.09
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.09
|8.
|Франко Алан
|3
|0.09
|9.
|Jair II
|2
|0.06
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|16 (6)
|0.5
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.13
|3.
|Madson II
|4
|0.13
|4.
|Kaio Jorge
|3
|0.09
|5.
|Брунинью Филипе
|3
|0.09
|6.
|Lucas Braga
|2
|0.06
|7.
|Jobson III
|2
|0.06
|8.
|Felipe Jonatan
|2
|0.06
|9.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|10.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|11.
|Arthur VIII
|1
|0.03
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|14.
|Jean Mota
|0
|0
|15.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|16.
|Алисон II
|0
|0
|17.
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|8
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|3.
|Аллан Соуза
|5
|1
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Guga3
|2
|0
|13.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|14.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|15.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|17.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|18.
|Victor IV
|1
|0
|19.
|Франко Алан
|1
|0
|20.
|Marrony
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сотельдо Йеферсон
|8
|0
|2.
|Алисон II
|4
|2
|3.
|Jobson III
|6
|0
|4.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|5.
|Felipe Jonatan
|6
|0
|6.
|Diego Pituca
|5
|0
|7.
|Kaio Jorge
|5
|0
|8.
|Перес Луан
|3
|1
|9.
|Marinho II
|4
|0
|10.
|Sandry Santos
|4
|0
|11.
|Arthur VIII
|2
|1
|12.
|Para I
|3
|0
|13.
|Жуан Пауло
|3
|0
|14.
|Lucas Braga
|3
|0
|15.
|Alex Nascimento
|2
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|17.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|18.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|19.
|Laercio
|1
|0
|20.
|Jean Mota
|1
|0
|21.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|22.
|Madson II
|1
|0
|23.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|24.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|9.43% (5)
|13.21% (7)
|20.75% (11)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|Сантос
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|12.2% (5)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес
Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Сантос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро 0:0 Сантос Кубок Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|32
|16
|10
|6
|52 - 34
|58
|3.
|Атлетико Минейро
|32
|17
|6
|9
|56 - 41
|57
|4.
|Фламенго
|31
|16
|7
|8
|53 - 41
|55
|5.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|6.
|Гремио
|31
|12
|15
|4
|40 - 27
|51
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Коринтианс
|31
|12
|9
|10
|38 - 36
|45
|9.
|Сеара
|32
|12
|9
|11
|47 - 42
|45
|10.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|11.
|Брагантино
|32
|11
|11
|10
|45 - 37
|44
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|6
|14
|29 - 31
|42
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|10
|12
|10
|32 - 37
|42
|14.
|Васко да Гама
|32
|9
|9
|14
|34 - 47
|36
|15.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|16.
|Форталеза
|32
|8
|11
|13
|28 - 32
|35
|17.
|Байя
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|32
|6
|9
|17
|27 - 43
|27
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|3
|1
|36 - 12
|39
|2.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|13.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|14.
|Сеара
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Васко да Гама
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Гремио
|16
|3
|10
|3
|13 - 13
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Брагантино
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
|20.
|Байя
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
Победитель
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