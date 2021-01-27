  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Сантос
0'
1:0
3' Гол
Саварино Джефферсон
2:0
19' Гол
Саварино Джефферсон
42' Желтая карточка
Arthur VIII
90' Желтая карточка
Jair II
90'+8
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
20
Hyoran
70
Саварино
Джефферсон
23
Натан
Аллан
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
31
John
Victor
13
Madson
II
6
Laercio
2
Luiz
Felipe
III
42
Wagner
Leonardo
25
Guilherme
Nunes
39
Tailson
41
Jean
Mota
17
Винисиус
Оливейра
23
Arthur
VIII
36
Marcos
Leonardo
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Сантос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.31
2. Hyoran 8 (2) 0.25
3. Саварино Джефферсон 7 0.22
4. Саша Эдуардо 7 0.22
5. Marrony 4 (1) 0.13
6. Арана Гильерме 3 0.09
7. Натан Аллан 3 0.09
8. Франко Алан 3 0.09
9. Jair II 2 0.06
10. Варгас Эдуардо 1 0.03
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 16 (6) 0.5
2. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.13
3. Madson II 4 0.13
4. Kaio Jorge 3 0.09
5. Брунинью Филипе 3 0.09
6. Lucas Braga 2 0.06
7. Jobson III 2 0.06
8. Felipe Jonatan 2 0.06
9. Diego Pituca 1 0.03
10. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
11. Arthur VIII 1 0.03
12. Ivonei Junior 1 0.03
13. Marcos Leonardo 1 0.03
14. Jean Mota 0 0
15. Карлос Санчес II 0 0
16. Алисон II 0 0
17. Перес Луан 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 8 0
2. Алонсо Хуниор 7 0
3. Аллан Соуза 5 1
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Guga3 2 0
13. Рафаэл Пирес 0 1
14. Варгас Эдуардо 1 0
15. Саша Эдуардо 1 0
16. Феррейра Мариано 1 0
17. Буэно Веллингтон 1 0
18. Victor IV 1 0
19. Франко Алан 1 0
20. Marrony 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Сотельдо Йеферсон 8 0
2. Алисон II 4 2
3. Jobson III 6 0
4. Perez Martinez Lucas VI 6 0
5. Felipe Jonatan 6 0
6. Diego Pituca 5 0
7. Kaio Jorge 5 0
8. Перес Луан 3 1
9. Marinho II 4 0
10. Sandry Santos 4 0
11. Arthur VIII 2 1
12. Para I 3 0
13. Жуан Пауло 3 0
14. Lucas Braga 3 0
15. Alex Nascimento 2 0
16. Lucas Lourenco 2 0
17. Marcos Leonardo 2 0
18. Винисиус Оливейра 1 0
19. Laercio 1 0
20. Jean Mota 1 0
21. Карлос Санчес II 1 0
22. Madson II 1 0
23. Guilherme Nunes 1 0
24. Ivonei Junior 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 9.43% (5) 13.21% (7) 20.75% (11) 18.87% (10) 18.87% (10) 18.87% (10)
 Сантос 21.95% (9) 19.51% (8) 17.07% (7) 7.32% (3) 12.2% (5) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес
Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Сантос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Сантос 1:2 Атлетико Минейро Кубок
Атлетико Минейро 0:0 Сантос Кубок Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 32 18 8 6 55 - 30 62
2. Сан-Паулу 32 16 10 6 52 - 34 58
3. Атлетико Минейро 32 17 6 9 56 - 41 57
4. Фламенго 31 16 7 8 53 - 41 55
5. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
6. Гремио 31 12 15 4 40 - 27 51
7. Флуминенсе 32 14 8 10 45 - 40 50
8. Коринтианс 31 12 9 10 38 - 36 45
9. Сеара 32 12 9 11 47 - 42 45
10. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
11. Брагантино 32 11 11 10 45 - 37 44
12. Атлетико Паранаэнсе 32 12 6 14 29 - 31 42
13. Атлетико Гойяненсе 32 10 12 10 32 - 37 42
14. Васко да Гама 32 9 9 14 34 - 47 36
15. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
16. Форталеза 32 8 11 13 28 - 32 35
17. Байя 31 9 5 17 36 - 53 32
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 32 6 9 17 27 - 43 27
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 3 1 36 - 12 39
2. Интернасьональ 16 11 4 1 31 - 14 37
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
5. Флуминенсе 16 9 4 3 26 - 14 31
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
13. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
14. Сеара 16 6 5 5 19 - 19 23
15. Байя 15 7 1 7 20 - 21 22
16. Васко да Гама 16 6 4 6 18 - 17 22
17. Атлетико Гойяненсе 16 4 8 4 18 - 18 20
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 15 8 3 4 24 - 20 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
9. Гремио 16 3 10 3 13 - 13 19
10. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Брагантино 16 3 7 6 15 - 19 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 16 2 5 9 14 - 22 11
19. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
20. Байя 16 2 4 10 16 - 32 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    97'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Jean Mota уходит с поля. Lucas Lourenco выходит вместо него
  • 84'
    Саша Эдуардо уходит с поля. Calebe выходит вместо него
  • 84'
    Арана Гильерме уходит с поля. Igor Rabello выходит вместо него
  • 82'
    Arthur уходит с поля. Bruninho выходит вместо него
  • 81'
    Tailson уходит с поля. Ivonei Junior выходит вместо него
  • 72'
    Keno уходит с поля. Savio выходит вместо него
  • 72'
    Натан Аллан уходит с поля. Варгас Эдуардо выходит вместо него
  • 65'
    Hyoran уходит с поля. Аллан Соуза выходит вместо него
  • 58'
    Marcos Leonardo уходит с поля. Renyer выходит вместо него
  • 46'
    Wagner Leonardo уходит с поля. Tinho выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Arthur получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.21 6.20 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.10 15.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.00 32.00

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.14 2.55 1.48 2.03 1.74 1.63 2.19 1.26 3.60 1.10 6.40
12.75 1.00 13.75 1.00 5.10 1.15 4.25 1.22 2.64 1.54 2.00 1.81 1.63 2.22 1.32 3.14 1.24 3.56 1.08 5.90 1.07 6.65
16.50 0.00 12.00 1.02 9.00 1.04 7.00 1.08 1.76 2.00 2.14 1.71 1.18 4.50 1.79 2.02 1.10 6.25 1.11 5.80 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 10.50 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.75 1.24 2.60 1.47 1.64 2.16 1.17 4.60
3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85
2.48 1.49 2.15 1.65 1.42 2.75 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.35 1.33 3.15
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.55 2.45 1.33 3.30
3.40 1.30 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.75 1.22
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:0 Сантос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 