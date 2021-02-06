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  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Реймс
0' 15'
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
14
Эрго
Жером
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
14
Бериша
Валон
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
8
Кутеса
Дерек
11
Диа
Булайе
24
Кафаро
Матьё
Лорьян
5-4-1
Реймс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 6 (2) 0.26
2. Моффи Теремас 6 0.26
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.17
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.13
5. Буасгар Кентен 2 0.09
6. Абергель Лоран 1 0.04
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Чалоба Трево 1 0.04
10. Лорьенте Арман 0 0
11. Делаплас Жонатан 0 0
12. Ле Фе Энцо 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.5
2. Кафаро Матьё 3 0.13
3. Зенели Арбер 2 0.08
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.08
5. Туре Эль Билал 2 0.08
6. Абдельамид Юнис 2 0.08
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Ле Фе Энцо 5 0
2. Лемуан Фабьен 4 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Абергель Лоран 3 0
6. Буасгар Кентен 3 0
7. Амель Пьер-Ив 3 0
8. Лорьенте Арман 3 0
9. Делаплас Жонатан 1 1
10. Монкондю Томас 2 0
11. Висса Йоан 2 0
12. Чалоба Трево 2 0
13. Мендес Убулан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Нарди Поль 1 0
16. Диарра Стефан 1 0
17. Уоджа Франклин 1 0
18. Yoann Etienne 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 7 2
2. Фас Ваут 8 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 5 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кафаро Матьё 2 0
10. Сирхейс Кай 2 0
11. Конан Гислен 2 0
12. Донис Анастасиос 0 1
13. Райкович Предраг 1 0
14. Кутеса Дерек 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 8% (2) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 36% (9)
 Реймс 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян
Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс
Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Реймс 0:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 2:1 Реймс Лига 2 Лорьян 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 4:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион Заявка 23 14 7 2 47 - 20 49
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс 0:0 Заявка 24 7 8 9 30 - 31 29
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян 0:0 Заявка 23 5 5 13 27 - 43 20
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
4. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Реймс 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 2 6 17 - 21 14
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Реймс 0:0 Заявка 13 3 5 5 20 - 20 14
14. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лорьян 41% (57)
X 40.3% (56)
Реймс 18.7% (26)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Реймс
3.00
3.34
2.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.20 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.34 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.30 2.55
  2.88 3.16 2.66

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.28 1.33 3.32 1.22 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
8.90 1.04 6.80 1.11 2.90 1.41 2.25 1.65 1.88 1.99 1.69 2.28 1.32 3.20 1.23 4.20 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
3.04 1.42 2.58 1.53 2.20 1.72 1.85 2.04 1.65 2.33 1.47 2.77 1.26 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.75 2.08 1.34 3.26 1.09 7.20 1.07 8.70
1.72 2.12 1.36 3.20 1.10 7.50
2.63 1.52 2.15 1.75 1.67 2.29 1.43 2.94 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
2.26 1.55 1.53 2.39 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.88
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Реймс

Исход игры
Лорьян
41% (57)
Ничья
40.3% (56)
Реймс
18.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
2:1 Лорьян
20.1% (28)
1:0 Лорьян
19.4% (27)
0:1 Реймс
9.4% (13)
1:2 Реймс
8.6% (12)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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