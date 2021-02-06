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  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
1:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
27' Желтая карточка
Кутеса Дерек
1:0
53' Гол
Абергель Лоран
74' Желтая карточка
Мбюкю Натанаэль
87' Желтая карточка
Де Смет Тибо
90' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90'+6
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
14
Эрго
Жером
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
14
Бериша
Валон
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
8
Кутеса
Дерек
11
Диа
Булайе
24
Кафаро
Матьё
Лорьян
5-4-1
Реймс
4-3-3

Ход матча

27'
 
Кутеса Дерек
53'
Абергель Лоран
(Гравильон Эндрю)
1:0
61'
Ле Фе Энцо
Буасгар Кентен
 
61'
Висса Йоан
Лорьенте Арман
 
63'
 
Туре Эль Билал
Кутеса Дерек
63'
 
Мбюкю Натанаэль
Бериша Валон
68'
Грбич Адриан
Моффи Теремас
 
74'
 
Мбюкю Натанаэль
75'
 
Де Смет Тибо
Конан Гислен
75'
 
Думбия Мусса
Кафаро Матьё
82'
 
Сирхейс Кай
Диа Булайе
82'
Делаплас Жонатан
Мендес Убулан
 
87'
 
Де Смет Тибо
90'
 
Шавалерин Ксавье

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 6 (2) 0.26
2. Моффи Теремас 6 0.26
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.17
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.13
5. Буасгар Кентен 2 0.09
6. Абергель Лоран 2 0.09
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Чалоба Трево 1 0.04
10. Лорьенте Арман 0 0
11. Делаплас Жонатан 0 0
12. Ле Фе Энцо 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.5
2. Кафаро Матьё 3 0.13
3. Зенели Арбер 2 0.08
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.08
5. Туре Эль Билал 2 0.08
6. Абдельамид Юнис 2 0.08
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Ле Фе Энцо 5 0
2. Лемуан Фабьен 4 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Абергель Лоран 3 0
6. Буасгар Кентен 3 0
7. Амель Пьер-Ив 3 0
8. Лорьенте Арман 3 0
9. Делаплас Жонатан 1 1
10. Монкондю Томас 2 0
11. Висса Йоан 2 0
12. Чалоба Трево 2 0
13. Мендес Убулан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Нарди Поль 1 0
16. Диарра Стефан 1 0
17. Уоджа Франклин 1 0
18. Yoann Etienne 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 7 2
2. Фас Ваут 8 1
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кутеса Дерек 2 0
10. Кафаро Матьё 2 0
11. Сирхейс Кай 2 0
12. Де Смет Тибо 2 0
13. Конан Гислен 2 0
14. Мбюкю Натанаэль 2 0
15. Донис Анастасиос 0 1
16. Райкович Предраг 1 0
17. Хорнби Фрэйзер 1 0
18. Диа Булайе 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 34.62% (9)
 Реймс 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян
Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс
Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Реймс 0:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 2:1 Реймс Лига 2 Лорьян 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 4:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 2:0 Заявка 24 15 7 2 49 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург 0:2 Заявка 24 7 4 13 32 - 38 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион 2:0 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург 0:2 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 2:0 Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург 0:2 Заявка 12 4 1 7 18 - 21 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лорьян 41% (57)
X 40.3% (56)
Реймс 18.7% (26)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.00 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.34 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.60 29.00
  1.19 5.88 38.62

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.28 1.33 3.32 1.22 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
3.35 1.31 2.27 1.62 1.62 2.27 1.12 6.10 1.88 1.99 1.07 8.40 1.07 8.40 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
2.83 1.46 2.25 1.69 1.76 2.14 1.46 2.83 1.26 4.07 1.41 3.02 1.28 3.87 1.65 2.33 1.47 2.77 1.26 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.75 2.08 1.34 3.26 1.09 7.20 1.07 8.70
1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.17 5.29 1.45 2.85 1.17 5.35 1.43 2.94 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
2.26 1.55 1.53 2.39 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Лорьян 1:0 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Реймс

Исход игры
Лорьян
41% (57)
Ничья
40.3% (56)
Реймс
18.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
2:1 Лорьян
20.1% (28)
1:0 Лорьян
19.4% (27)
0:1 Реймс
9.4% (13)
1:2 Реймс
8.6% (12)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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