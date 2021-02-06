Лорьян
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Реймс
27' Желтая карточкаКутеса Дерек
1:0
53' ГолАбергель Лоран
74' Желтая карточкаМбюкю Натанаэль
87' Желтая карточкаДе Смет Тибо
90' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
14
Эрго
Жером
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
11
Диа
Булайе
24
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
24 Кафаро МатьёНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
27'
53'
74'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.26
|2.
|Моффи Теремас
|6
|0.26
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.17
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.13
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.09
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0.09
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.04
|8.
|Монкондю Томас
|1
|0.04
|9.
|Чалоба Трево
|1
|0.04
|10.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|11.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|12.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.5
|2.
|Кафаро Матьё
|3
|0.13
|3.
|Зенели Арбер
|2
|0.08
|4.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.08
|5.
|Туре Эль Билал
|2
|0.08
|6.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.08
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.04
|8.
|Фас Ваут
|1
|0.04
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.04
|10.
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|11.
|Бериша Валон
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|14.
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|2.
|Лемуан Фабьен
|4
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|5.
|Абергель Лоран
|3
|0
|6.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|7.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|8.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|9.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|10.
|Монкондю Томас
|2
|0
|11.
|Висса Йоан
|2
|0
|12.
|Чалоба Трево
|2
|0
|13.
|Мендес Убулан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Нарди Поль
|1
|0
|16.
|Диарра Стефан
|1
|0
|17.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|18.
|Yoann Etienne
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|7
|2
|2.
|Фас Ваут
|8
|1
|3.
|Шавалерин Ксавье
|6
|0
|4.
|Манетси Маршал
|4
|1
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|12.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|13.
|Конан Гислен
|2
|0
|14.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0
|15.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|16.
|Райкович Предраг
|1
|0
|17.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|18.
|Диа Булайе
|1
|0
|19.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|20.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|34.62% (9)
|Реймс
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2:0 Заявка
|24
|15
|7
|2
|49 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|0:2 Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 38
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|0:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 21
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Реймс
Исход игры
Лорьян
41% (57)
Ничья
40.3% (56)
Реймс
18.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
2:1 Лорьян
20.1% (28)
1:0 Лорьян
19.4% (27)
0:1 Реймс
9.4% (13)
1:2 Реймс
8.6% (12)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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