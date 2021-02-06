Лион
2:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Гроупама Арена
Страсбург
14' Желтая карточкаТомассон Адриен
14' Вторая желтая карточкаТомассон Адриен
1:0
20' ГолДепай Мемфис
2:0
30' ГолЭкамби Карл Токо
41' Желтая карточкаФильо Марсело
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
20
Зохи
Кевин
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
14'
20'
1:0
30'
2:0
41'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|12 (6)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|11
|0.46
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.38
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.13
|5.
|Дюбуа Лео
|2
|0.08
|6.
|Пакета Лукас
|2
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.42
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.29
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|3
|0.13
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.08
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.08
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|6
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|3.
|Томассон Адриен
|3
|1
|4.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|5.
|Митрович Стефан
|2
|1
|6.
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Льенар Димитри
|1
|0
|15.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|32.56% (14)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|Страсбург
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =6 -1Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург
Последние игры между собой
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2:0 Заявка
|24
|15
|7
|2
|49 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|31 - 24
|37
|6.
|Ланс
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|0:2 Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 38
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|0:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 21
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 2:0 Страсбург
Исход игры
Лион
98.6% (136)
Ничья
1.4% (2)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
2:0 Лион
40.6% (56)
2:1 Лион
27.5% (38)
1:0 Лион
11.6% (16)
3:1 Лион
8.7% (12)
3:0 Лион
5.8% (8)
4:1 Лион
1.4% (2)
3:2 Лион
1.4% (2)
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