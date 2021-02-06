Лион
3:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Страсбург
14' Желтая карточкаТомассон Адриен
14' Вторая желтая карточкаТомассон Адриен
1:0
20' ГолДепай Мемфис
2:0
30' ГолЭкамби Карл Токо
41' Желтая карточкаФильо Марсело
61' Желтая карточкаДиоманде Синали
3:0
68' ГолДепай Мемфис
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
20
Зохи
Кевин
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
14'
20'
1:0
30'
2:0
41'
61'
68'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|13 (6)
|0.54
|2.
|Экамби Карл Токо
|11
|0.46
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.38
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.13
|5.
|Дюбуа Лео
|2
|0.08
|6.
|Пакета Лукас
|2
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.42
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.29
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|3
|0.13
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.08
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.08
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Диоманде Синали
|2
|0
|14.
|Бар Мельвен
|0
|1
|15.
|Лопеш Антони
|1
|0
|16.
|Депай Мемфис
|1
|0
|17.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|18.
|Какере Максанс
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|6
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|3.
|Томассон Адриен
|3
|1
|4.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|5.
|Митрович Стефан
|2
|1
|6.
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Льенар Димитри
|1
|0
|15.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|30.43% (14)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|Страсбург
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =6 -1Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург
Последние игры между собой
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 3:0 Страсбург
Исход игры
Лион
98.6% (136)
Ничья
1.4% (2)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
2:0 Лион
40.6% (56)
2:1 Лион
27.5% (38)
1:0 Лион
11.6% (16)
3:1 Лион
8.7% (12)
3:0 Лион
5.8% (8)
4:1 Лион
1.4% (2)
3:2 Лион
1.4% (2)
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