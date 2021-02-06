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  3. Франция
Лион
3:0
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
14' Желтая карточка
Томассон Адриен
14' Вторая желтая карточка
Томассон Адриен
1:0
20' Гол
Депай Мемфис
2:0
30' Гол
Экамби Карл Токо
41' Желтая карточка
Фильо Марсело
61' Желтая карточка
Диоманде Синали
3:0
68' Гол
Депай Мемфис
90'+1
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
16
Кавасима
Эйдзи
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
23
Кароль
Лионель
14
Прчич
Саньин
6
Аолу
Жан-Эде
20
Зохи
Кевин
26
Томассон
Адриен
8
Уорис
Маджид
28
Диалло
Хабиб
Лион
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Томассон Адриен
14'
 
Томассон Адриен
20'
Депай Мемфис
1:0
30'
Экамби Карл Токо
(Мендес Тьяго)
2:0
41'
Фильо Марсело
 
61'
Диоманде Синали
 
67'
 
Льенар Димитри
Аолу Жан-Эде
67'
 
Сиссоко Ибраима
Прчич Саньин
68'
Депай Мемфис
3:0
71'
Слимани Ислам
Кадевере Тино
 
71'
Бенламри Джамеледдин
Фильо Марсело
 
72'
Шерки Райан
Депай Мемфис
 
77'
 
Шахири Мехди
Зохи Кевин
77'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Уорис Маджид
88'
Да Сильва Флоран
Экамби Карл Токо
 
89'
Де Шильо Маттиа
Диоманде Синали
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 13 (6) 0.54
2. Экамби Карл Токо 11 0.46
3. Кадевере Тино 9 0.38
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.13
5. Дюбуа Лео 2 0.08
6. Пакета Лукас 2 0.08
7. Фильо Марсело 2 0.08
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.42
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.29
3. Лала Кенни 3 (3) 0.13
4. Томассон Адриен 3 0.13
5. Аолу Жан-Эде 2 0.08
6. Шахири Мехди 2 0.08
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Каси Антони 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Бруно Моура 4 0
5. Ауа Уссем 2 1
6. Дюбуа Лео 3 0
7. Экамби Карл Токо 3 0
8. Дембеле Мусса II 3 0
9. Пакета Лукас 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Диоманде Синали 2 0
14. Бар Мельвен 0 1
15. Лопеш Антони 1 0
16. Депай Мемфис 1 0
17. Андерсен Йоаким 1 0
18. Какере Максанс 1 0
19. Лукас Жан 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Томассон Адриен 3 1
4. Ажорк Людовик 4 0
5. Митрович Стефан 2 1
6. Сиссоко Ибраима 3 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Льенар Димитри 1 0
15. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 6.52% (3) 17.39% (8) 30.43% (14) 10.87% (5) 21.74% (10) 13.04% (6)
 Страсбург 3.13% (1) 28.13% (9) 21.88% (7) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц
Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург

Последние игры между собой

Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Страсбург 2:3 Лион Лига 1 Лион 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Лион Лига 1 Страсбург 2:2 Лион Лига 1
Лион 1:2 Страсбург Кубок лиги Лион 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Лион Лига 1 Лион 4:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:3 Лион Кубок Страсбург 1:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн 0:0 Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс 0:0 Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн 0:0 Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Прогнозы 138
Лион 98.6% (136)
X 1.4% (2)
Страсбург 0% (0)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.90 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.50 20.00
  1.38 5.24 7.87

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.30 1.14 3.48 1.27 2.22 1.63 1.94 1.86 1.67 2.49 1.29 3.60 1.18 4.65 1.08 6.55 1.06 7.00
16.00 0.00 12.50 1.02 5.55 1.14 4.75 1.18 3.35 1.31 2.05 1.83 2.22 1.65 1.76 2.14 1.77 2.04 1.19 4.60 1.11 6.50 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 6.80 1.02 13.00
5.94 1.16 2.88 1.47 2.80 1.44 2.29 1.64 1.76 2.10 1.47 2.73 1.57 2.44 1.32 3.39 1.67 2.25 1.48 2.70 1.61 2.38 1.45 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.64 1.28 2.53 1.52 1.58 2.38 1.22 4.30 1.17 5.60
3.25 1.33 2.04 1.77 1.42 2.85 1.13 5.80 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
3.11 1.39 2.47 1.58 1.86 2.02 2.47 1.57 2.02 1.84 1.56 2.49 1.36 3.19 1.33 3.42 1.17 5.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.16 3.32 1.33 2.01 1.80 1.50 2.59 1.26 3.85
3.35 1.29 2.04 1.73 1.52 2.44 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Лион 3:0 Страсбург

Исход игры
Лион
98.6% (136)
Ничья
1.4% (2)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
2:0 Лион
40.6% (56)
2:1 Лион
27.5% (38)
1:0 Лион
11.6% (16)
3:1 Лион
8.7% (12)
3:0 Лион
5.8% (8)
4:1 Лион
1.4% (2)
3:2 Лион
1.4% (2)
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