Ланс
0:0
Перерыв
Стадион: Боллар-Делелис
Ренн
21' Желтая карточкаТраоре Амари
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
18
Каюзак
Янник
29
Мюинга
Арно
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
-
34 Уидани АдамПолузащитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.38
|2.
|Сотока Флорьян
|6 (1)
|0.25
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.21
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.17
|5.
|Банса Саймон
|3
|0.13
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.08
|7.
|Медина Факундо
|2
|0.08
|8.
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Фофана Секо
|0
|0
|11.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|13.
|Айдара Массадио
|0
|0
|14.
|Жан Корентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.17
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.17
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.17
|4.
|Терье Мартен
|3
|0.13
|5.
|Гирасси Серу
|3
|0.13
|6.
|Агер Наиф
|3
|0.13
|7.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.13
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|7
|0
|3.
|Медина Факундо
|7
|0
|4.
|Баде Луак
|5
|1
|5.
|Дукуре Шейк
|5
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|4
|0
|7.
|Айдара Массадио
|3
|0
|8.
|Фортес Стивен
|3
|0
|9.
|Маурисио Тони
|3
|0
|10.
|Банса Саймон
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|13.
|Жан Корентин
|2
|0
|14.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|15.
|Перес Мануэль
|1
|0
|16.
|Фофана Секо
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Гренье Клеман
|2
|0
|7.
|Траоре Амари
|2
|0
|8.
|Мауасса Фет
|2
|0
|9.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|10.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|11.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|12.
|Боэ Саша
|0
|1
|13.
|Сален Ромен
|1
|0
|14.
|Мартин Йонас
|1
|0
|15.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|16.
|Эну Адриен
|1
|0
|17.
|Агер Наиф
|1
|0
|18.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|Ренн
|10% (3)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион
Последние игры между собой
Ланс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|46 - 32
|45
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 21
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 34
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 27
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|35 - 43
|27
|14.
|Ницца
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|15.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|22 - 36
|23
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|17 - 47
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 20
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 17
|11
|18.
|Ницца
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|10.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ренн
Исход игры
Ланс
26.6% (37)
Ничья
53.2% (74)
Ренн
20.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (36)
Меньше
73.91% (102)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (68)
1:0 Ланс
13.7% (19)
2:1 Ланс
11.5% (16)
1:2 Ренн
10.1% (14)
0:1 Ренн
7.9% (11)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.4% (2)
2:0 Ланс
1.4% (2)
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