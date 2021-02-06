  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
0:0
Перерыв

Стадион:
Ренн
0'
21' Желтая карточка
Траоре Амари
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
13
Мишлен
Клеман
28
Дукуре
Шейк
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
16
Гомис
Альфред
4
Ньямси
Жерзино
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
27
Траоре
Амари
10
Камавинга
Эдуардо
28
Мартин
Йонас
14
Буриго
Бенжамен
31
Трюффер
Адриен
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Ланс
3-5-2
Ренн
3-5-2

Ход матча

21'
 
Траоре Амари

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.38
2. Сотока Флорьян 6 (1) 0.25
3. Ганаго Игнатиус 5 0.21
4. Мюинга Арно 4 0.17
5. Банса Саймон 3 0.13
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Силла Иссиага 1 0.04
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Клаусс Джонатан 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.17
2. Да Сильва Дамьен 4 0.17
3. Эну Адриен 4 0.17
4. Терье Мартен 3 0.13
5. Гирасси Серу 3 0.13
6. Агер Наиф 3 0.13
7. Гренье Клеман 3 (1) 0.13
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 7 0
3. Медина Факундо 7 0
4. Баде Луак 5 1
5. Дукуре Шейк 5 0
6. Сотока Флорьян 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Буриго Бенжамен 6 0
3. Да Сильва Дамьен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Гренье Клеман 2 0
7. Траоре Амари 2 0
8. Мауасса Фет 2 0
9. Далберт Эстеван 2 0
10. Камавинга Эдуардо 2 0
11. Трюффер Адриен 2 0
12. Боэ Саша 0 1
13. Сален Ромен 1 0
14. Мартин Йонас 1 0
15. Ругани Даниэле 1 0
16. Эну Адриен 1 0
17. Агер Наиф 1 0
18. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6)
 Ренн 10% (3) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс
Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион
Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ренн 0:2 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:1 Ренн Кубок
Ренн 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн 0:0 Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс 0:0 Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн 0:0 Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Ренн: 55%.
  • 46'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Ренн: 55%.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • Фол, нарушение
    42'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн играет слишком грубо. Дукуре Шейк оказался на газоне.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 41'
    Адриен Трюффер из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 41'
    Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Сотока Флорьян задерживает мяч рукой
  • 40'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 47%, Ренн: 53%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 39'
    Камавинга Эдуардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 39'
    Адриен Трюффер из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    39'
    Гради Жонатан наказан за толчок Гирасси Серу
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Гради Жонатан, обводя своих соперников
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Гради Жонатан возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    38'
    Адриен Трюффер возвращается на поле.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Трюффер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    36'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Адриен Трюффер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
  • 35'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Каюзак Янник из команды Ланс подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Ренн: 48%.
  • 35'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Каюзак Янник наказан за толчок Агер Наиф
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 28'
    Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Терье Мартен из команды Ренн находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 28'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Ренн: 44%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • Фол, нарушение
    25'
    Гирасси Серу из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 23'
    Ланс контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 22'
    Мишлен Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    21'
    Траоре Амари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Силла Иссиага пострадал.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Угловой
    20'
    Каюзак Янник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 19'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Ренн: 49%.
  • 19'
    Каюзак Янник из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 16'
    Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • 16'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 16'
    Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Назначен штрафной. Пострадал Камавинга Эдуардо, его свалил Медина Факундо.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Ньямси Жерзино из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
  • 9'
    Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 9'
    Плохо сыграл Каюзак Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 8'
    Адриен Трюффер не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Сотока Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 7'
    Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 7'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Ренн: 38%.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    Мюинга Арно из команды Ланс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Гомис Альфред не дал случится голу! Мюинга Арно должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
  • 6'
    Гомис Альфред не дал случится голу! Мюинга Арно должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
  • 6'
    Сотока Флорьян нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
  • 6'
    Ньямси Жерзино ошибается в защите.
  • 5'
    Каюзак Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Агер Наиф из команды Ренн играет слишком грубо. Сотока Флорьян оказался на газоне.
  • 4'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Ланс 26.6% (37)
X 53.2% (74)
Ренн 20.1% (28)
Все прогнозы
2.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Ренн
2.93
3.04
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.55 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.04 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.45 3.50
  2.93 2.42 3.51

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 5.55 1.12 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.29 3.60 1.24 3.88 1.07 6.95 1.03 7.50
3.60 1.28 2.45 1.55 1.62 2.27 1.24 4.00 1.78 2.10 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
8.35 1.10 3.04 1.41 2.41 1.61 1.84 2.04 1.58 2.46 1.40 3.08 1.49 2.71 1.88 2.02 1.68 2.32 1.51 2.73 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.33 3.25 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.21 4.70 1.10 7.55 1.17 5.46 1.47 2.88 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.31 1.61 1.56 2.43 1.18 4.40 1.14 5.70
2.18 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.23
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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ренн

Исход игры
Ланс
26.6% (37)
Ничья
53.2% (74)
Ренн
20.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (36)
Меньше
73.91% (102)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (68)
1:0 Ланс
13.7% (19)
2:1 Ланс
11.5% (16)
1:2 Ренн
10.1% (14)
0:1 Ренн
7.9% (11)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.4% (2)
2:0 Ланс
1.4% (2)
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