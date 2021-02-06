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  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
0:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
21' Желтая карточка
Траоре Амари
47' Желтая карточка
Дукуре Шейк
90' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
90' Желтая карточка
Каюзак Янник
90' Желтая карточка
Мартин Йонас
90' Желтая карточка
Мауасса Фет
90'+6
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
13
Мишлен
Клеман
28
Дукуре
Шейк
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
16
Гомис
Альфред
4
Ньямси
Жерзино
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
27
Траоре
Амари
10
Камавинга
Эдуардо
28
Мартин
Йонас
14
Буриго
Бенжамен
31
Трюффер
Адриен
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Ланс
3-5-2
Ренн
3-5-2

Ход матча

21'
 
Траоре Амари
47'
Дукуре Шейк
 
70'
Банса Саймон
Мюинга Арно
 
70'
Клаусс Джонатан
Мишлен Клеман
 
76'
 
Докю Жереми
Терье Мартен
76'
 
Мауасса Фет
Трюффер Адриен
90'
 
Камавинга Эдуардо
90'
Каюзак Янник
 
90'
 
Мартин Йонас
90'
 
Мауасса Фет

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.38
2. Сотока Флорьян 6 (1) 0.25
3. Ганаго Игнатиус 5 0.21
4. Мюинга Арно 4 0.17
5. Банса Саймон 3 0.13
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Силла Иссиага 1 0.04
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Клаусс Джонатан 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.17
2. Да Сильва Дамьен 4 0.17
3. Эну Адриен 4 0.17
4. Терье Мартен 3 0.13
5. Гирасси Серу 3 0.13
6. Агер Наиф 3 0.13
7. Гренье Клеман 3 (1) 0.13
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Медина Факундо 7 0
4. Баде Луак 5 1
5. Дукуре Шейк 6 0
6. Сотока Флорьян 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Буриго Бенжамен 6 0
3. Да Сильва Дамьен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Мауасса Фет 3 0
7. Камавинга Эдуардо 3 0
8. Гренье Клеман 2 0
9. Мартин Йонас 2 0
10. Траоре Амари 2 0
11. Далберт Эстеван 2 0
12. Трюффер Адриен 2 0
13. Боэ Саша 0 1
14. Сален Ромен 1 0
15. Ругани Даниэле 1 0
16. Эну Адриен 1 0
17. Агер Наиф 1 0
18. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6)
 Ренн 10% (3) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс
Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион
Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ренн 0:2 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:1 Ренн Кубок
Ренн 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Ренн: 55%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Ренн: 55%.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • Фол, нарушение
    42'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн играет слишком грубо. Дукуре Шейк оказался на газоне.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 41'
    Адриен Трюффер из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 41'
    Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Сотока Флорьян задерживает мяч рукой
  • 40'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 47%, Ренн: 53%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 39'
    Камавинга Эдуардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 39'
    Адриен Трюффер из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    39'
    Гради Жонатан наказан за толчок Гирасси Серу
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Гради Жонатан, обводя своих соперников
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Гради Жонатан возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    38'
    Адриен Трюффер возвращается на поле.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Трюффер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    36'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Адриен Трюффер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
  • 35'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Каюзак Янник из команды Ланс подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Ренн: 48%.
  • 35'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Мишлен Клеман из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Каюзак Янник наказан за толчок Агер Наиф
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 28'
    Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Терье Мартен из команды Ренн находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 28'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Ренн: 44%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • Фол, нарушение
    25'
    Гирасси Серу из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 23'
    Ланс контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 22'
    Мишлен Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    21'
    Траоре Амари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Силла Иссиага пострадал.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Угловой
    20'
    Каюзак Янник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 19'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Ренн: 49%.
  • 19'
    Каюзак Янник из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 16'
    Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • 16'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 16'
    Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Назначен штрафной. Пострадал Камавинга Эдуардо, его свалил Медина Факундо.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Ньямси Жерзино из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
  • 9'
    Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 9'
    Плохо сыграл Каюзак Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 8'
    Адриен Трюффер не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Сотока Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 7'
    Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 7'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Ренн: 38%.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    Мюинга Арно из команды Ланс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Гомис Альфред не дал случится голу! Мюинга Арно должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
  • 6'
    Гомис Альфред не дал случится голу! Мюинга Арно должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
  • 6'
    Сотока Флорьян нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
  • 6'
    Ньямси Жерзино ошибается в защите.
  • 5'
    Каюзак Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Агер Наиф из команды Ренн играет слишком грубо. Сотока Флорьян оказался на газоне.
  • 4'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Ланс 26.6% (37)
X 53.2% (74)
Ренн 20.1% (28)
Все прогнозы
2.7 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.04 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 1.42 5.70
  6.56 1.37 6.29

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 5.55 1.12 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.29 3.60 1.24 3.88 1.07 6.95 1.03 7.50
1.47 2.65 1.08 7.77 1.05 9.50 1.04 10.00 1.78 2.10 1.03 12.00 1.01 15.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
1.41 3.01 1.23 4.32 1.32 3.50 1.56 2.52 1.40 3.06 1.40 3.08 1.49 2.71 1.88 2.02 1.68 2.32 1.51 2.73 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.33 3.25 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.21 4.70 1.10 7.55 1.17 5.46 1.47 2.88 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.31 1.61 1.56 2.43 1.18 4.40 1.14 5.70
2.18 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.23
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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ренн

Исход игры
Ланс
26.6% (37)
Ничья
53.2% (74)
Ренн
20.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (36)
Меньше
73.91% (102)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (68)
1:0 Ланс
13.7% (19)
2:1 Ланс
11.5% (16)
1:2 Ренн
10.1% (14)
0:1 Ренн
7.9% (11)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.4% (2)
2:0 Ланс
1.4% (2)
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