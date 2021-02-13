34
Жуан
Пауло
4
Para
I
6
Laercio
14
Перес
Луан
30
Lucas
Braga
11
Marinho
II
33
Мело
Артур
32
Nathan
III
98
Hugo
Moura
28
Энрике
Луис
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
4 Para IЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
23 Arthur VIII
-
13 Madson II
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
33 Мело АртурВратарь
- Защитник
-
32 Nathan IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 МаркауЗащитник
- Защитник
-
77 Osman JuniorНападающий
-
-
99 Pablo Thomaz
-
30 Robson IV
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|16 (6)
|0.46
|2.
|Madson II
|5 (1)
|0.14
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.11
|4.
|Kaio Jorge
|4
|0.11
|5.
|Брунинью Филипе
|3
|0.09
|6.
|Lucas Braga
|2
|0.06
|7.
|Jobson III
|2
|0.06
|8.
|Felipe Jonatan
|2
|0.06
|9.
|Arthur VIII
|2 (1)
|0.06
|10.
|Marcos Leonardo
|2 (1)
|0.06
|11.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|12.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|13.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Jean Mota
|0
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|17.
|Алисон II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|8 (1)
|0.23
|2.
|Giovanni Augusto
|4
|0.11
|3.
|Sabino2
|4 (3)
|0.11
|4.
|William Matheus1
|2
|0.06
|5.
|Неилтон Мейра
|1
|0.03
|6.
|Hugo Moura
|1
|0.03
|7.
|Энрике Луис
|1
|0.03
|8.
|Matheus Galdezani
|1
|0.03
|9.
|Sassa II
|1
|0.03
|10.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0.03
|11.
|Nathan VI
|1
|0.03
|12.
|Натанаэл
|1
|0.03
|13.
|Martin Sarrafiore
|1
|0.03
|14.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.03
|15.
|Wilson III
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|5
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|8
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|7
|0
|4.
|Sandry Santos
|5
|1
|5.
|Jobson III
|6
|0
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|7.
|Diego Pituca
|5
|0
|8.
|Kaio Jorge
|5
|0
|9.
|Перес Луан
|3
|1
|10.
|Marinho II
|4
|0
|11.
|Arthur VIII
|2
|1
|12.
|Para I
|3
|0
|13.
|Жуан Пауло
|3
|0
|14.
|Lucas Braga
|3
|0
|15.
|Madson II
|2
|0
|16.
|Alex Nascimento
|2
|0
|17.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|19.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|20.
|Laercio
|1
|0
|21.
|Jean Mota
|1
|0
|22.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|23.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|24.
|Ivonei Junior
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|6
|1
|2.
|Robson IV
|6
|1
|3.
|Nathan VI
|7
|0
|4.
|Matheus Galdezani
|5
|0
|5.
|Родолфо Гайото
|3
|1
|6.
|Сасе Иан
|3
|1
|7.
|Матеус де Салес
|4
|0
|8.
|Hugo Moura
|4
|0
|9.
|Неилтон Мейра
|3
|0
|10.
|Rafinha XVII
|3
|0
|11.
|Jonatan Moreira III
|3
|0
|12.
|Mailton
|3
|0
|13.
|William Matheus1
|3
|0
|14.
|Rene Junior
|1
|1
|15.
|Wilson III
|1
|1
|16.
|Jesus Igor
|1
|1
|17.
|Giovanni Augusto
|2
|0
|18.
|Sassa II
|2
|0
|19.
|Martin Sarrafiore
|2
|0
|20.
|Sabino2
|2
|0
|21.
|Wellissol
|2
|0
|22.
|Натанаэл
|0
|1
|23.
|Ruy
|1
|0
|24.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|25.
|Nathan III
|1
|0
|26.
|Osman Junior
|1
|0
|27.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|28.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|29.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|30.
|Rodrigo Muniz
|1
|0
|31.
|Matheus Bueno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|22.22% (10)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|6.67% (3)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|Куритиба
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка
Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос
Куритиба Последние 20 матчей: +3 =7 -10Форталеза 3:1 Куритиба Куритиба 1:1 Гремио Сан-Паулу 1:1 Куритиба Куритиба 3:3 Флуминенсе
Васко да Гама 0:1 Куритиба Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Гойяс Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Куритиба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|35
|19
|9
|7
|58 - 33
|66
|2.
|Фламенго
|35
|19
|8
|8
|63 - 44
|65
|3.
|Атлетико Минейро
|1:0
|36
|19
|7
|10
|59 - 42
|64
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Коринтианс
|34
|13
|10
|11
|44 - 42
|49
|9.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|10.
|Сантос
|0:0
|35
|12
|12
|11
|48 - 48
|48
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|13
|8
|14
|34 - 34
|47
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|35
|10
|11
|14
|34 - 35
|41
|16.
|Васко да Гама
|35
|9
|10
|16
|34 - 52
|37
|17.
|Байя
|0:1
|36
|10
|7
|19
|41 - 59
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|0:0
|35
|6
|11
|18
|29 - 47
|29
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|18
|14
|3
|1
|39 - 12
|45
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|5.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|10.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|11.
|Сантос
|0:0
|17
|7
|7
|3
|31 - 22
|28
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|0:1
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|0:0
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|0:0
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|1:0
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Куритиба
|0:0
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|14
|17.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|0:1
|18
|2
|5
|11
|16 - 33
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров