  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
2:0
Конец матча
Куритиба
0'
27' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
1:0
37' Гол
Marinho II
82' Желтая карточка
Robson IV
2:0
83' Гол
Marcos Leonardo
88' Желтая карточка
Nathan III
90' Желтая карточка
Hugo Moura
90'+8
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
6
Laercio
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
38
Sandry
Santos
5
Алисон
II
30
Lucas
Braga
11
Marinho
II
9
Kaio
Jorge
10
Сотельдо
Йеферсон
33
Мело
Артур
2
Jonatan
Moreira
III
32
Nathan
III
5
Nathan
VI
18
Гильерме
дос
Сантос
8
Martin
Sarrafiore
98
Hugo
Moura
57
Matheus
Bueno
28
Энрике
Луис
10
Неилтон
Мейра
9
Оливейра
Рикардо
II
Сантос
4-3-3
Куритиба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 17 (6) 0.49
2. Madson II 5 (1) 0.14
3. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.11
4. Kaio Jorge 4 0.11
5. Брунинью Филипе 3 0.09
6. Marcos Leonardo 3 (1) 0.09
7. Lucas Braga 2 0.06
8. Jobson III 2 0.06
9. Felipe Jonatan 2 0.06
10. Arthur VIII 2 (1) 0.06
11. Diego Pituca 1 0.03
12. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
13. Ivonei Junior 1 0.03
14. Перес Луан 0 0
15. Laercio 0 0
16. Jean Mota 0 0
17. Карлос Санчес II 0 0
18. Алисон II 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 8 (1) 0.23
2. Giovanni Augusto 4 0.11
3. Sabino2 4 (3) 0.11
4. William Matheus1 2 0.06
5. Неилтон Мейра 1 0.03
6. Hugo Moura 1 0.03
7. Энрике Луис 1 0.03
8. Matheus Galdezani 1 0.03
9. Sassa II 1 0.03
10. Оливейра Рикардо II 1 0.03
11. Nathan VI 1 0.03
12. Натанаэл 1 0.03
13. Martin Sarrafiore 1 0.03
14. Rodrigo Muniz 1 0.03
15. Wilson III 1 (1) 0.03

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 5 2
2. Сотельдо Йеферсон 8 0
3. Felipe Jonatan 7 0
4. Sandry Santos 5 1
5. Jobson III 6 0
6. Perez Martinez Lucas VI 6 0
7. Diego Pituca 5 0
8. Kaio Jorge 5 0
9. Перес Луан 3 1
10. Marinho II 4 0
11. Arthur VIII 2 1
12. Para I 3 0
13. Жуан Пауло 3 0
14. Lucas Braga 3 0
15. Madson II 2 0
16. Alex Nascimento 2 0
17. Lucas Lourenco 2 0
18. Marcos Leonardo 2 0
19. Винисиус Оливейра 1 0
20. Laercio 1 0
21. Jean Mota 1 0
22. Карлос Санчес II 1 0
23. Guilherme Nunes 1 0
24. Ivonei Junior 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Robson IV 7 1
2. Родолфо Дантас 6 1
3. Nathan VI 7 0
4. Matheus Galdezani 5 0
5. Hugo Moura 5 0
6. Родолфо Гайото 3 1
7. Сасе Иан 3 1
8. Матеус де Салес 4 0
9. Неилтон Мейра 3 0
10. Rafinha XVII 3 0
11. Jonatan Moreira III 3 0
12. Mailton 3 0
13. William Matheus1 3 0
14. Rene Junior 1 1
15. Wilson III 1 1
16. Jesus Igor 1 1
17. Giovanni Augusto 2 0
18. Гильерме дос Сантос 2 0
19. Nathan III 2 0
20. Sassa II 2 0
21. Martin Sarrafiore 2 0
22. Sabino2 2 0
23. Wellissol 2 0
24. Натанаэл 0 1
25. Ruy 1 0
26. Osman Junior 1 0
27. Оливейра Рикардо II 1 0
28. Патрик де Оливейра 1 0
29. Ramon Martinez III 1 0
30. Rodrigo Muniz 1 0
31. Matheus Bueno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 21.28% (10) 17.02% (8) 17.02% (8) 6.38% (3) 12.77% (6) 25.53% (12)
 Куритиба 24.14% (7) 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка
Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос
Куритиба Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Форталеза 3:1 Куритиба Куритиба 1:1 Гремио Сан-Паулу 1:1 Куритиба Куритиба 3:3 Флуминенсе
Васко да Гама 0:1 Куритиба Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Гойяс Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Куритиба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Куритиба 1:2 Сантос Серия A Куритиба 0:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Сантос Серия A
Сантос 2:1 Куритиба Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Куритиба 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 35 19 9 7 58 - 33 66
2. Фламенго 35 19 8 8 63 - 44 65
3. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
4. Сан-Паулу 34 16 11 7 54 - 37 59
5. Флуминенсе 35 16 9 10 49 - 40 57
6. Гремио 35 13 17 5 51 - 37 56
7. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
8. Сантос 35 13 11 11 50 - 48 50
9. Коринтианс 34 13 10 11 44 - 42 49
10. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
11. Атлетико Паранаэнсе 35 13 8 14 34 - 34 47
12. Сеара 35 12 10 13 49 - 47 46
13. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 35 10 11 14 34 - 35 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 35 9 10 16 34 - 52 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 35 6 10 19 29 - 49 28
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
5. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
6. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Сантос 17 8 6 3 33 - 22 30
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
6. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Hugo Moura получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Laercio уходит с поля. Ivonei Junior выходит вместо него
  • 91'
    Мариньо уходит с поля. Angelo Borges выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Nathan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Marcos Leonardo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    82'
    Robson получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Оливейра Рикардо II уходит с поля. Brayan Lucumi выходит вместо него
  • 78'
    Matheus Bueno уходит с поля. Nathan Fogaca выходит вместо него
  • 77'
    Sandry Santos уходит с поля. Vinicius выходит вместо него
  • 77'
    Kaio Jorge уходит с поля. Marcos Leonardo выходит вместо него
  • 68'
    Guilherme уходит с поля. Angel Chaves выходит вместо него
  • 57'
    Lucas Braga уходит с поля. Jean Mota выходит вместо него
  • 46'
    Martin Sarrafiore уходит с поля. Robson выходит вместо него
  • 46'
    Luiz Henrique уходит с поля. Матеус де Андраде выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мариньо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Guilherme получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.45 9.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 7.77 47.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 10.75 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.13 1.79 1.63 2.28 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
7.00 1.08 5.40 1.13 1.85 1.90 1.22 4.00 2.14 1.71 1.12 5.55 1.84 1.96 1.14 5.20 1.10 6.25 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.10 0.00 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.22 1.66 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.07 7.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Сантос 2:0 Куритиба онлайн

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