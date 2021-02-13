Гойяс
1:0
Второй тайм: 61'
Ботафого Рибейрао
1:0
8' ГолМоура Рафаэл
23' Желтая карточкаDavid Sousa
28' Желтая карточкаHeron
34' Желтая карточкаKayque
39' Желтая карточкаCaio Alexandre
51' Желтая карточкаMiguel Figueira
17
Shaylon
15
Heron
99
Фернандао
70
Vinicius5
30
David
Sousa
2
Kevin
II
49
Kayque
34
Сезинья
31
Угу
Мигель
18
Наварро
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
17 ShaylonЗащитник
- Защитник
-
15 HeronЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ФернандаоНападающий
- Нападающий
-
70 Vinicius5Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Чико ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 IndioПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Tadeu I
-
Главный тренер: Glauber Ramos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
-
2 Kevin IIПолузащитник
-
49 KayqueПолузащитник
- Полузащитник
-
34 СезиньяПолузащитник
-
31 Угу МигельПолузащитник
- Нападающий
-
18 Наварро РафаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ангуло ИванНападающий
-
40 Saulo II
-
-
42 Andrew2
-
-
35 Wendel Lessa
-
36 Eno
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
8'
1:0
23'
28'
34'
39'
46'
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моура Рафаэл
|9 (2)
|0.25
|2.
|Фернандао
|7 (1)
|0.19
|3.
|Vinicius5
|6
|0.17
|4.
|Андраде Виктор
|2
|0.06
|5.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|2
|0.06
|6.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.06
|7.
|Shaylon
|1
|0.03
|8.
|Miguel Figueira
|1
|0.03
|9.
|Fabio Sanches
|1
|0.03
|10.
|Joao Marcos
|1
|0.03
|11.
|Rafael Vaz
|1
|0.03
|12.
|Indio
|1
|0.03
|13.
|Ignacio Jara
|1
|0.03
|14.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.03
|15.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|16.
|Фузато Даниэл
|0
|0
|17.
|Alejandro Ariel Cabral
|0
|0
|18.
|Douglas Baggio
|0
|0
|19.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|20.
|Heron
|0
|0
|21.
|Alyson Motta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|8
|0.22
|2.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.19
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.11
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.06
|5.
|Наварро Рафа
|2
|0.06
|6.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.06
|7.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|9.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|10.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|11.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|12.
|Kevin II
|0
|0
|13.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|14.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|15.
|Guilherme Santos
|0
|0
|16.
|Jose Welison
|0
|0
|17.
|Cicero II
|0
|0
|18.
|Сезинья
|0
|0
|19.
|Rhuan Castro
|0
|0
|20.
|Matheus Nascimento
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моура Рафаэл
|10
|0
|2.
|Брено Родригес
|8
|1
|3.
|Heron
|7
|0
|4.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|4
|1
|5.
|Фернандао
|5
|0
|6.
|Alejandro Ariel Cabral
|5
|0
|7.
|Rafael Vaz
|3
|1
|8.
|Андраде Виктор
|4
|0
|9.
|Виллальва Даниэль
|4
|0
|10.
|Эдилсон Мендеш
|4
|0
|11.
|Juan Pintado
|4
|0
|12.
|Iago Mendosa
|4
|0
|13.
|Miguel Figueira
|4
|0
|14.
|Jefferson de Oliveira4
|2
|1
|15.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|16.
|Tadeu I
|3
|0
|17.
|Fabio Sanches
|3
|0
|18.
|Сандро Раньери
|3
|0
|19.
|Vinicius5
|3
|0
|20.
|Фузато Даниэл
|2
|0
|21.
|Dias IV
|2
|0
|22.
|Чико Луис
|2
|0
|23.
|Кажу
|2
|0
|24.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|25.
|Taylon Vinicius
|2
|0
|26.
|Сандриньо Алессандро
|1
|0
|27.
|Фильо Марсело
|1
|0
|28.
|Карвальо Габриэль
|1
|0
|29.
|Indio
|1
|0
|30.
|Бланко-Лещук Густаво
|1
|0
|31.
|Douglas Baggio
|1
|0
|32.
|Mike I
|1
|0
|33.
|Зека
|1
|0
|34.
|Lucao3
|1
|0
|35.
|Henrique Lordelo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|8
|0
|2.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|3.
|Рафаэль Форстер
|5
|1
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|5.
|Federico Barrandeguy
|4
|1
|6.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|7.
|Луис Виктор
|3
|1
|8.
|Kevin II
|4
|0
|9.
|Guilherme Santos
|3
|0
|10.
|Назарио Бруно
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Jose Welison
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|David Sousa
|1
|0
|18.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|19.
|Бесса Эбер
|1
|0
|20.
|Danilo IV
|1
|0
|21.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|22.
|Fernando Costanza
|1
|0
|23.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|24.
|Warley Leandro
|1
|0
|25.
|Kayque
|1
|0
|26.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|Ботафого Рибейрао
|0
|20% (6)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Гойяс 0:2 Апаресиденсе Байя 3:3 Гойяс Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:0 Гойяс
Гойянезия 2:3 Гойяс Сантос 3:4 Гойяс Гойяс 0:4 Сеара Гойяс 0:3 Фламенго Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 1:0 Гойяс Куритиба 1:2 Гойяс Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 2:1 Гойяс Гойяс 0:0 Гремио Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сан-Паулу Гремио 2:1 Гойяс Форталеза 1:1 Гойяс Гойяс 1:0 Палмейрас Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =3 -16Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|35
|19
|9
|7
|58 - 33
|66
|2.
|Фламенго
|35
|19
|8
|8
|63 - 44
|65
|3.
|Атлетико Минейро
|35
|18
|7
|10
|58 - 42
|61
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Коринтианс
|34
|13
|10
|11
|44 - 42
|49
|9.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|10.
|Сантос
|34
|12
|11
|11
|48 - 48
|47
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|13
|8
|14
|34 - 34
|47
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|35
|10
|11
|14
|34 - 35
|41
|16.
|Байя
|35
|10
|7
|18
|41 - 58
|37
|17.
|Васко да Гама
|35
|9
|10
|16
|34 - 52
|37
|18.
|Гойяс
|1:0
|36
|9
|9
|18
|38 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|36
|4
|12
|20
|30 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|5.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|10.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|11.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|1:0
|18
|6
|4
|8
|18 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|1:0
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|18
|2
|7
|9
|15 - 29
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
Победитель
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