  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
1:0
Второй тайм: 61'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
8' Гол
Моура Рафаэл
23' Желтая карточка
David Sousa
28' Желтая карточка
Heron
34' Желтая карточка
Kayque
39' Желтая карточка
Caio Alexandre
51' Желтая карточка
Miguel Figueira
61'
88
Фильо
Марсело
17
Shaylon
27
Fabio
Sanches
15
Heron
13
Jefferson
de
Oliveira4
80
Miguel
Figueira
5
Брено
Родригес
44
Henrique
Lordelo
99
Фернандао
9
Моура
Рафаэл
70
Vinicius5
29
Diego
Ribas
da
Cunha3
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
30
David
Sousa
2
Kevin
II
49
Kayque
19
Caio
Alexandre
34
Сезинья
31
Угу
Мигель
39
Matheus
Nascimento
18
Наварро
Рафа
Гойяс
4-3-3
Ботафого Рибейрао
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моура Рафаэл 9 (2) 0.25
2. Фернандао 7 (1) 0.19
3. Vinicius5 6 0.17
4. Андраде Виктор 2 0.06
5. David Omar Rodriguez Barrera II 2 0.06
6. Бесса Даниэль 2 (1) 0.06
7. Shaylon 1 0.03
8. Miguel Figueira 1 0.03
9. Fabio Sanches 1 0.03
10. Joao Marcos 1 0.03
11. Rafael Vaz 1 0.03
12. Indio 1 0.03
13. Ignacio Jara 1 0.03
14. Jefferson de Oliveira4 1 0.03
15. Виллальва Даниэль 0 0
16. Фузато Даниэл 0 0
17. Alejandro Ariel Cabral 0 0
18. Douglas Baggio 0 0
19. Эдилсон Мендеш 0 0
20. Heron 0 0
21. Alyson Motta 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 8 0.22
2. Pedro Raul 7 (2) 0.19
3. Caio Alexandre 4 0.11
4. Луис Виктор 2 (2) 0.06
5. Наварро Рафа 2 0.06
6. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.06
7. Назарио Бруно 1 0.03
8. Фернандо Луис IV 1 0.03
9. Marcelo Conceicao 1 0.03
10. Калу Саломон 1 0.03
11. Warley Leandro 1 0.03
12. Kevin II 0 0
13. Кану Рубенилсон 0 0
14. Марсиньо Силва 0 0
15. Guilherme Santos 0 0
16. Jose Welison 0 0
17. Cicero II 0 0
18. Сезинья 0 0
19. Rhuan Castro 0 0
20. Matheus Nascimento 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Моура Рафаэл 10 0
2. Брено Родригес 8 1
3. Heron 7 0
4. David Omar Rodriguez Barrera II 4 1
5. Фернандао 5 0
6. Alejandro Ariel Cabral 5 0
7. Rafael Vaz 3 1
8. Андраде Виктор 4 0
9. Виллальва Даниэль 4 0
10. Эдилсон Мендеш 4 0
11. Juan Pintado 4 0
12. Iago Mendosa 4 0
13. Miguel Figueira 4 0
14. Jefferson de Oliveira4 2 1
15. Бесса Даниэль 3 0
16. Tadeu I 3 0
17. Fabio Sanches 3 0
18. Сандро Раньери 3 0
19. Vinicius5 3 0
20. Фузато Даниэл 2 0
21. Dias IV 2 0
22. Чико Луис 2 0
23. Кажу 2 0
24. Edson Ramos Silva2 2 0
25. Taylon Vinicius 2 0
26. Сандриньо Алессандро 1 0
27. Фильо Марсело 1 0
28. Карвальо Габриэль 1 0
29. Indio 1 0
30. Бланко-Лещук Густаво 1 0
31. Douglas Baggio 1 0
32. Mike I 1 0
33. Зека 1 0
34. Lucao3 1 0
35. Henrique Lordelo 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 8 0
2. Marcelo Conceicao 6 1
3. Рафаэль Форстер 5 1
4. Nascimento Leite Matheus3 6 0
5. Federico Barrandeguy 4 1
6. Кану Рубенилсон 5 0
7. Луис Виктор 3 1
8. Kevin II 4 0
9. Guilherme Santos 3 0
10. Назарио Бруно 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Jose Welison 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. David Sousa 1 0
18. Марсиньо Силва 1 0
19. Бесса Эбер 1 0
20. Danilo IV 1 0
21. Carlos Renteria II 1 0
22. Fernando Costanza 1 0
23. Фернандес Роберто III 1 0
24. Warley Leandro 1 0
25. Kayque 1 0
26. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 14.29% (5) 25.71% (9) 11.43% (4) 14.29% (5) 8.57% (3) 25.71% (9)
 Ботафого Рибейрао 0 20% (6) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Гойяс 0:2 Апаресиденсе Байя 3:3 Гойяс Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:0 Гойяс
Гойянезия 2:3 Гойяс Сантос 3:4 Гойяс Гойяс 0:4 Сеара Гойяс 0:3 Фламенго Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 1:0 Гойяс Куритиба 1:2 Гойяс Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 2:1 Гойяс Гойяс 0:0 Гремио Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сан-Паулу Гремио 2:1 Гойяс Форталеза 1:1 Гойяс Гойяс 1:0 Палмейрас Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 4:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:4 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 35 19 9 7 58 - 33 66
2. Фламенго 35 19 8 8 63 - 44 65
3. Атлетико Минейро 35 18 7 10 58 - 42 61
4. Сан-Паулу 34 16 11 7 54 - 37 59
5. Флуминенсе 35 16 9 10 49 - 40 57
6. Гремио 35 13 17 5 51 - 37 56
7. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
8. Коринтианс 34 13 10 11 44 - 42 49
9. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
10. Сантос 34 12 11 11 48 - 48 47
11. Атлетико Паранаэнсе 35 13 8 14 34 - 34 47
12. Сеара 35 12 10 13 49 - 47 46
13. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 35 10 11 14 34 - 35 41
16. Байя 35 10 7 18 41 - 58 37
17. Васко да Гама 35 9 10 16 34 - 52 37
18. Гойяс 1:0 36 9 9 18 38 - 60 36
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 0:1 36 4 12 20 30 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
5. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
6. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
10. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
11. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 1:0 18 6 4 8 18 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 0:1 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
6. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 1:0 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
18. Ботафого Рибейрао 0:1 18 2 7 9 15 - 29 13
19. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
20. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
  • Второй тайм
  • 59'
    Miguel Figueira уходит с поля. Iago Mendonca выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Miguel Figueira получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Cesinha уходит с поля. Warley Leandro выходит вместо него
  • 46'
    Kayque уходит с поля. Luiz Otavio выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Caio Alexandre получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Kayque получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Heron получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    David Sousa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.80
4.60
4.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.80 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.50 14.00
  1.33 4.48 11.64

Самый высокий коэффициент на матч «Гойяс» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гойяс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гойяс» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 8.90 1.04 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.64 2.26 1.42 2.78 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.60
14.00 1.01 9.40 1.03 2.90 1.38 1.90 1.85 2.14 1.71 1.40 2.80 1.88 1.93 1.12 5.55 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.10 6.25 1.08 11.00 0.00 14.50
4.04 1.26 3.26 1.35 2.24 1.68 1.85 2.01 1.61 2.39 1.36 3.22 1.43 2.89 1.65 2.26 1.48 2.66 1.14 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.32 1.33 2.12 1.72 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20
2.08 1.75 2.20 1.62 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00
3.21 1.35 2.65 1.49 2.08 1.77 1.65 2.27 1.21 4.46 1.10 7.00 1.25 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао онлайн

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