Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 26'
Байя
1:0
20' ГолСаша Эдуардо
31
Everson
2
Guga3
20
Hyoran
8
Jair
II
23
Натан
Аллан
18
Саша
Эдуардо
38
Marrony
77
Mateus
Claus
14
Эрнандо
45
Патрик
II
11
Росси
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
38 MarronyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 SavioПолузащитник
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
26 Calebe
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
-
45 Патрик IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Elton I
-
48 Felipe Luiz
-
-
-
49 Marcelo Ryan
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
20'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.28
|2.
|Hyoran
|8 (2)
|0.22
|3.
|Саша Эдуардо
|8
|0.22
|4.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.19
|5.
|Арана Гильерме
|4
|0.11
|6.
|Marrony
|4 (1)
|0.11
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.08
|8.
|Франко Алан
|3
|0.08
|9.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.06
|10.
|Jair II
|2
|0.06
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|9 (1)
|0.25
|2.
|Rodriguinho I
|5 (2)
|0.14
|3.
|Jose Elber
|3
|0.08
|4.
|Daniel XII
|3
|0.08
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.08
|6.
|Росси
|2
|0.06
|7.
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0.06
|8.
|Saldanha
|2
|0.06
|9.
|Jose Ferreira
|2
|0.06
|10.
|Gabriel Novaes
|2
|0.06
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|12.
|Marco Antonio2
|1
|0.03
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|14.
|Эрнандо
|1
|0.03
|15.
|Anderson IV
|1
|0.03
|16.
|Зе Карлос
|1
|0.03
|17.
|Fessin
|1
|0.03
|18.
|Alesson Batista
|1
|0.03
|19.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|20.
|Gregore
|0
|0
|21.
|Ronaldo VI
|0
|0
|22.
|Anderson Oliveira2
|0
|0
|23.
|Matheus Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|9
|0
|2.
|Аллан Соуза
|7
|1
|3.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|10.
|Hyoran
|2
|0
|11.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|12.
|Igor Rabello
|2
|0
|13.
|Guga3
|2
|0
|14.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|15.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|16.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|17.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|18.
|Victor IV
|1
|0
|19.
|Франко Алан
|1
|0
|20.
|Marrony
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|11
|1
|2.
|Росси
|8
|1
|3.
|Daniel XII
|4
|2
|4.
|Gilberto IV
|7
|0
|5.
|Ronaldo VI
|6
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|5
|0
|7.
|Jose Ferreira
|3
|1
|8.
|Nino Paraiba
|4
|0
|9.
|Mendes Elias II
|4
|0
|10.
|Ramon1
|4
|0
|11.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|12.
|Anderson IV
|3
|0
|13.
|Rodriguinho I
|3
|0
|14.
|Juan Pablo Ramirez
|3
|0
|15.
|Marco Antonio2
|3
|0
|16.
|Fernando Edson
|2
|0
|17.
|Jose Elber
|0
|1
|18.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|19.
|Saldanha
|1
|0
|20.
|Clayson
|1
|0
|21.
|Зе Карлос
|1
|0
|22.
|Alesson Batista
|1
|0
|23.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|9.09% (5)
|12.73% (7)
|20% (11)
|20% (11)
|20% (11)
|18.18% (10)
|Байя
|2.44% (1)
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|31.71% (13)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро
Байя Последние 20 матчей: +5 =4 -11Байя 3:3 Гойяс Байя 0:1 Флуминенсе Васко да Гама 0:0 Байя Байя 2:1 Коринтианс
Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|35
|19
|9
|7
|58 - 33
|66
|2.
|Фламенго
|35
|19
|8
|8
|63 - 44
|65
|3.
|Атлетико Минейро
|1:0
|36
|19
|7
|10
|59 - 42
|64
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Коринтианс
|34
|13
|10
|11
|44 - 42
|49
|9.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|10.
|Сантос
|0:0
|35
|12
|12
|11
|48 - 48
|48
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|13
|8
|14
|34 - 34
|47
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|35
|10
|11
|14
|34 - 35
|41
|16.
|Васко да Гама
|35
|9
|10
|16
|34 - 52
|37
|17.
|Байя
|0:1
|36
|10
|7
|19
|41 - 59
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|0:0
|35
|6
|11
|18
|29 - 47
|29
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|18
|14
|3
|1
|39 - 12
|45
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|5.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|10.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|11.
|Сантос
|0:0
|17
|7
|7
|3
|31 - 22
|28
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|0:1
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|0:0
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|0:0
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|1:0
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Куритиба
|0:0
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|14
|17.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|0:1
|18
|2
|5
|11
|16 - 33
|11
Победитель
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