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  3. Бразилия
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Байя
0'
1:0
20' Гол
Саша Эдуардо
1:1
47' Гол
Росси
88' Желтая карточка
Savio
90' Желтая карточка
Ronaldo VI
90'+8
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
20
Hyoran
8
Jair
II
23
Натан
Аллан
70
Саварино
Джефферсон
18
Саша
Эдуардо
38
Marrony
77
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
45
Патрик
II
28
Lucas
Fonseca
79
Matheus
Bahia
11
Росси
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
39
Gabriel
Novaes
10
Rodriguinho
I
Атлетико Минейро
4-3-3
Байя
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.28
2. Hyoran 8 (2) 0.22
3. Саша Эдуардо 8 0.22
4. Саварино Джефферсон 7 0.19
5. Арана Гильерме 4 0.11
6. Marrony 4 (1) 0.11
7. Натан Аллан 3 0.08
8. Франко Алан 3 0.08
9. Варгас Эдуардо 2 0.06
10. Jair II 2 0.06
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 9 (1) 0.25
2. Rodriguinho I 5 (2) 0.14
3. Росси 3 0.08
4. Jose Elber 3 0.08
5. Daniel XII 3 0.08
6. Clayson 3 (1) 0.08
7. Juan Pablo Ramirez 2 0.06
8. Saldanha 2 0.06
9. Jose Ferreira 2 0.06
10. Gabriel Novaes 2 0.06
11. Nino Paraiba 1 0.03
12. Marco Antonio2 1 0.03
13. Хавьер Тиаго 1 0.03
14. Эрнандо 1 0.03
15. Anderson IV 1 0.03
16. Зе Карлос 1 0.03
17. Fessin 1 0.03
18. Alesson Batista 1 0.03
19. Juninho Capixaba 0 0
20. Gregore 0 0
21. Ronaldo VI 0 0
22. Anderson Oliveira2 0 0
23. Matheus Bahia 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 9 0
2. Аллан Соуза 7 1
3. Алонсо Хуниор 7 0
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Феррейра Мариано 2 0
10. Hyoran 2 0
11. Gabriel Paulista XVI 2 0
12. Igor Rabello 2 0
13. Guga3 2 0
14. Рафаэл Пирес 0 1
15. Варгас Эдуардо 1 0
16. Savio 1 0
17. Саша Эдуардо 1 0
18. Буэно Веллингтон 1 0
19. Victor IV 1 0
20. Франко Алан 1 0
21. Marrony 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 11 1
2. Росси 8 1
3. Daniel XII 4 2
4. Gilberto IV 7 0
5. Ronaldo VI 7 0
6. Juninho Capixaba 5 0
7. Jose Ferreira 3 1
8. Nino Paraiba 4 0
9. Mendes Elias II 4 0
10. Ramon1 4 0
11. Lucas Fonseca 3 0
12. Anderson IV 3 0
13. Rodriguinho I 3 0
14. Juan Pablo Ramirez 3 0
15. Marco Antonio2 3 0
16. Fernando Edson 2 0
17. Jose Elber 0 1
18. Хавьер Тиаго 1 0
19. Saldanha 1 0
20. Clayson 1 0
21. Зе Карлос 1 0
22. Alesson Batista 1 0
23. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 8.93% (5) 14.29% (8) 19.64% (11) 19.64% (11) 19.64% (11) 17.86% (10)
 Байя 2.38% (1) 14.29% (6) 26.19% (11) 11.9% (5) 14.29% (6) 30.95% (13)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро
Байя Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Байя 3:3 Гойяс Байя 0:1 Флуминенсе Васко да Гама 0:0 Байя Байя 2:1 Коринтианс
Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Байя 3:1 Атлетико Минейро Серия A Байя 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Байя Серия A Атлетико Минейро 1:0 Байя Серия A
Байя 2:2 Атлетико Минейро Серия A Байя 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Байя Серия A Атлетико Минейро 2:0 Байя Серия A Байя 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 35 19 9 7 58 - 33 66
2. Фламенго 35 19 8 8 63 - 44 65
3. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
4. Сан-Паулу 34 16 11 7 54 - 37 59
5. Флуминенсе 35 16 9 10 49 - 40 57
6. Гремио 35 13 17 5 51 - 37 56
7. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
8. Сантос 35 13 11 11 50 - 48 50
9. Коринтианс 34 13 10 11 44 - 42 49
10. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
11. Атлетико Паранаэнсе 35 13 8 14 34 - 34 47
12. Сеара 35 12 10 13 49 - 47 46
13. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 35 10 11 14 34 - 35 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 35 9 10 16 34 - 52 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 35 6 10 19 29 - 49 28
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
5. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
6. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Сантос 17 8 6 3 33 - 22 30
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
6. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Ronaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Savio получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Gabriel Novaes уходит с поля. Marcelo Ryan выходит вместо него
  • 84'
    Felipe Luiz уходит с поля. Juninho Capixaba выходит вместо него
  • 84'
    Эрнандо уходит с поля. Juninho выходит вместо него
  • 82'
    Marrony уходит с поля. Savio выходит вместо него
  • 75'
    Росси уходит с поля. Felipe Luiz выходит вместо него
  • 75'
    Hyoran уходит с поля. Варгас Эдуардо выходит вместо него
  • 68'
    Patrick уходит с поля. Elton выходит вместо него
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Росси бьет в цель!
  • 46'
    Натан Аллан уходит с поля. Франко Алан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.95 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 1.68 10.50
  2.85 1.64 10.94

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.00 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.24 1.72 1.71 2.14 1.48 2.57 1.22 3.88 1.14 4.70 1.04 8.20 1.03 8.40
9.50 1.03 7.50 1.07 6.80 1.18 3.05 1.35 2.95 1.37 1.98 1.83 1.20 4.20 1.11 5.80 1.11 5.80 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 13.00
4.49 1.22 3.30 1.35 2.24 1.68 1.71 2.19 1.41 2.97 1.68 2.25 1.42 2.94 1.75 2.14 1.55 2.50 1.18 5.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.32 1.61 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
2.35 1.55 1.50 2.48 1.44 2.65 1.07 7.50 1.03 10.00
3.39 1.34 2.79 1.45 2.20 1.69 1.71 2.16 1.23 4.15 1.11 6.46 1.34 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.30 1.33 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:1 Байя онлайн

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