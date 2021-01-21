Локомотив Москва
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Линкольн
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин
Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит
Линкольн Последние 20 матчей: +12 =2 -6Линкольн 2:0 Манчестер-62 Линкс 2:0 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Европа Поинт 1:6 Линкольн
Манс-Кальпе 0:2 Линкольн Линкольн 0:0 Бока Хуниорс Гибралтар Европа 2:2 Линкольн Линкольн 3:0 Брюнос Магпис Колледж 1975 0:8 Линкольн Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Линкольн 2:0 Унион Титус Линкс 1:3 Линкольн Линкольн 7:1 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 1:0 Линкольн Линкольн 0:2 Европа Брюнос Магпис 1:5 Линкольн Линкольн 5:0 Линкс Линкольн 2:0 Манчестер-62 Сент-Джозефс 2:1 Линкольн Линкольн 0:5 Мальмё
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Линкольн
Исход игры
Локомотив Москва
88.5% (46)
Ничья
11.5% (6)
Линкольн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
30.8% (16)
2:1 Локомотив Москва
26.9% (14)
1:0 Локомотив Москва
11.5% (6)
3:1 Локомотив Москва
9.6% (5)
1:1 Ничья
9.6% (5)
3:0 Локомотив Москва
5.8% (3)
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