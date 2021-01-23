Ланус
0:0
Первый тайм: 9'
Дефенса и Хустисия
14
Lucas
Vera
22
Унсаин
Луис
34
Зидан
Энцо
20
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
39 Pablo ArandaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Julian Aude
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo Coacci
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Orsini
|6
|0.55
|2.
|Tomas Belmonte
|5
|0.45
|3.
|Жозе Густаво Санд
|4
|0.36
|4.
|Акоста Лаутаро
|2
|0.18
|5.
|Franco Orozco
|2
|0.18
|6.
|Факундо Киньон
|1
|0.09
|7.
|Де Ла Вега Педро
|1
|0.09
|8.
|Alexandro Bernabei
|1
|0.09
|9.
|Braian Aguirre
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|9 (1)
|1
|2.
|Пиццини Франсиско
|1
|0.11
|3.
|Gabriel Hachen
|1
|0.11
|4.
|Зидан Энцо
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акоста Лаутаро
|5
|0
|2.
|Бурдиссо Гильермо
|3
|0
|3.
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|4.
|Lautaro Morales
|3
|0
|5.
|Facundo Perez
|3
|0
|6.
|Ди Пласидо Леонель
|1
|1
|7.
|Факундо Киньон
|2
|0
|8.
|Alexandro Bernabei
|2
|0
|9.
|Braian Aguirre
|2
|0
|10.
|Весприни Матиас
|1
|0
|11.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|12.
|Росси Агустин
|1
|0
|13.
|Tomas Belmonte
|1
|0
|14.
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nelson Acevedo
|2
|1
|2.
|Braian Romero
|3
|0
|3.
|Franco Paredes
|3
|0
|4.
|Ciro Rius
|1
|0
|5.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|6.
|Emanuel Britez
|1
|0
|7.
|Зидан Энцо
|1
|0
|8.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|9.
|Raul Loaiza
|1
|0
|10.
|Adonis Frias
|1
|0
|11.
|Valentin Larralde
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|Дефенса и Хустисия
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Патронато де Парана 1:1 Ланус
Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Дефенса и Хустисия 4:2 Кокимбо Юнидо Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Ланус
0 Дефенса и Хустисия
- 0:0 ЛАН-ДЕФ
Победитель
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