  1. Футбол
  2. Матчи
Ланус
0:0
Первый тайм: 9'
Дефенса и Хустисия
0' 9'
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Alexis
Perez
25
Alexandro
Bernabei
8
Де
Ла
Вега
Педро
13
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
14
Lucas
Vera
27
Nicolas
Orsini
9
Жозе
Густаво
Санд
22
Унсаин
Луис
33
Franco
Paredes
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
34
Зидан
Энцо
29
Пиццини
Франсиско
35
Valentin
Larralde
23
Eugenio
Isnaldo
18
Rafael
Delgado
20
Walter
Bou
31
Braian
Romero
Ланус
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Orsini 6 0.55
2. Tomas Belmonte 5 0.45
3. Жозе Густаво Санд 4 0.36
4. Акоста Лаутаро 2 0.18
5. Franco Orozco 2 0.18
6. Факундо Киньон 1 0.09
7. Де Ла Вега Педро 1 0.09
8. Alexandro Bernabei 1 0.09
9. Braian Aguirre 1 0.09
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 9 (1) 1
2. Пиццини Франсиско 1 0.11
3. Gabriel Hachen 1 0.11
4. Зидан Энцо 1 0.11

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Акоста Лаутаро 5 0
2. Бурдиссо Гильермо 3 0
3. Де Ла Вега Педро 3 0
4. Lautaro Morales 3 0
5. Facundo Perez 3 0
6. Ди Пласидо Леонель 1 1
7. Факундо Киньон 2 0
8. Alexandro Bernabei 2 0
9. Braian Aguirre 2 0
10. Весприни Матиас 1 0
11. Nicolas Orsini 1 0
12. Росси Агустин 1 0
13. Tomas Belmonte 1 0
14. Валенти Лаутаро 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nelson Acevedo 2 1
2. Braian Romero 3 0
3. Franco Paredes 3 0
4. Ciro Rius 1 0
5. Gabriel Hachen 1 0
6. Emanuel Britez 1 0
7. Зидан Энцо 1 0
8. Miguel Merentiel 1 0
9. Raul Loaiza 1 0
10. Adonis Frias 1 0
11. Valentin Larralde 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 4.35% (1) 13.04% (3) 26.09% (6) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6)
 Дефенса и Хустисия 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Патронато де Парана 1:1 Ланус
Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Дефенса и Хустисия 4:2 Кокимбо Юнидо Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Кубок Диего Марадоны Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Суперлига Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус Суперлига
Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Товарищеские матчи Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Ланус 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:2 Ланус Примера
1/8 финала
7 Велес Сарсфилд
1 Депортиво Кали
2 River Plate1
2 Универсидад Католика Чили
4 Боливар
7 Ланус
1 Феникс Монтовидео
5 Индепендьенте
7 Хуниор
5 Унион Ла-Калера
2 Кокимбо Юнидо
0 Спорт Уанкайо
1 Байя
0 Унион Санта-Фе
2 Дефенса и Хустисия
1 Васко да Гама
1/4 финала
4 Велес Сарсфилд
3 Универсидад Католика Чили
3 Ланус
1 Индепендьенте
2 Хуниор
2 Кокимбо Юнидо
2 Байя
4 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
0 Велес Сарсфилд
4 Ланус
2 Кокимбо Юнидо
4 Дефенса и Хустисия
Финал
0 Ланус
0 Дефенса и Хустисия
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.86
3.55
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.55 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.55 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.30 2.60
  2.86 3.23 2.47

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
12.00 1.01 8.70 1.05 3.60 1.27 2.18 1.68 2.80 1.41 2.06 1.72 1.94 1.86 1.74 2.10 1.53 2.50 1.35 3.10 1.15 5.00 1.12 5.70 1.02 9.60 0.00 14.00 0.00 16.00
6.94 1.10 3.76 1.27 2.59 1.50 2.73 1.45 2.16 1.70 1.88 1.95 1.67 2.21 1.47 2.69 1.35 3.22 1.12 6.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.87 1.93 1.38 2.90 1.11 6.00
2.92 1.39 2.41 1.55 1.89 1.92 1.54 2.44 1.38 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Ланус 0:0 Дефенса и Хустисия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 