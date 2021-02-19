Бираги слева исполнил штрафной удар. Влахович исполнил перевод к дальней штанге, где Песселье пробить по воротам не удалось.

Амрабат у центрального круга сбил Маджоре и получил первую жёлтую карточку в матче.

Гости исполнили первый угловой удар в матче. Сапонара после навеса головой пробил слабо и позволил сыграть Дронговски.

Исмайли на чужой половине поля подтолкнул Влаховича в спину.

Бираги на левом фланге неудачно обыгрался с Амрабатом и к ответной передаче Софьяна не поспел.

18' Испайли на фланге сбил Влаховича.

17' Навес у Пульгара справа со штрафного получился слабым и низком. Гости выбили мяч к центральному кругу.

16' Маджоре на фланге сбил Пульгара.

15' Четверть часа позади. "Фиорентина" пока не организовала ни одной опасной атаки.

14' Агудело пас налево на ход Сапонаре исполнил слишком сильно.

12' Бираги слева не смог доставит мяч к воротам.

11' Замена в составе "Специи": вместо Риккардо Марчиццы на поле вышел Хуан Рамос.

10' Марчиццу с газона уносят на носилках. Пожелает Риккардо здоровья и скорейшего возвращения на поле.

9' Проблемы с головой у Марчиццы после верховой борьбы с Куаме. Похоже, защитнику "Специи" требуется замена.

8' Марчицца получил какую-то травму и лежит на газоне. Арбитр пригласил медиков на поле.

7' Виньяли справа прострелил на Агудело, который в касание с девяти метров пробил рядом с ближней штангой.

6' Куаме в центре поля неудачно принял мяч и упустил сферу за боковую линию поля.

5' Амрабат на чужой половине поля почему-то решил обыграться с Кальварезе. Арбитр среагировал вовремя и от мяча смог увернуться.

4' Шабо у центрального круга схватил за футболку Куаме и завалил Кристиана на газон.

3' Пульгар у центрального круга попал по ногам Эстевесу.

2' "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Специя" - в белой с чёрной полосой на плечах.