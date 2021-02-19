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  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Специя
0'
18' Желтая карточка
Амрабат Софьян
22'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
5
Бонавентура
Джакомо
3
Бираги
Кристиано
11
Куаме
Кристиан
9
Влахович
Душан
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
80
Агудело
Кевин
23
Сапонара
Риккардо
Фиорентина
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

11'
 
Рамос Хуан
Марчицца Риккардо
18'
Амрабат Софьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 8 (3) 0.35
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.17
3. Миленкович Никола 2 0.09
4. Рибери Франк 1 0.04
5. Бираги Кристиано 1 0.04
6. Бонавентура Джакомо 1 0.04
7. Кьеза Федерико 1 0.04
8. Касерес Мартин 1 0.04
9. Песселья Херман 1 0.04
10. Куаме Кристиан 1 0.04
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.39
2. Галабинов Андрей 3 0.13
3. Фариас Диего 3 0.13
4. Побега Томмазо 3 0.13
5. Гьяси Эммануэль 2 0.09
6. Верде Даниэле 2 0.09
7. Пикколи Роберто 2 0.09
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Шабо Юлиан 1 0.04
11. Эрлич Мартин 1 0.04
12. Маджоре Джулио 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 5 0
4. Миленкович Никола 3 1
5. Рибери Франк 4 0
6. Бонавентура Джакомо 4 0
7. Роша Игор II 3 0
8. Чеккерини Федерико 3 0
9. Пульгар Эрик 3 0
10. Лирола Поль 3 0
11. Мартинес Лукас II 1 1
12. Валеро Борха 2 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 5 0
4. Эрлич Мартин 5 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Феррер Сальвадор 4 0
10. Риччи Матео 3 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Маджоре Джулио 2 0
16. Агум Люсьен 2 0
17. Агудело Кевин 2 0
18. Зут Йерун 1 0
19. Сала Джакопо 1 0
20. Проведель Иван 1 0
21. Дейола Алессандро 1 0
22. Бартоломей Паоло 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Верде Даниэле 1 0
25. Рамос Хуан 1 0
26. Нзола М'Бала 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Специя 3.33% (1) 26.67% (8) 16.67% (5) 6.67% (2) 26.67% (8) 20% (6)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне
Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Специя 2:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Специя 0:0 Заявка 23 6 7 10 30 - 38 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина 0:0 Заявка 23 5 8 10 22 - 35 23
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
9. Фиорентина 0:0 Заявка 12 4 5 3 11 - 11 17
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя 0:0 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 23'
    Бираги на левом фланге неудачно обыгрался с Амрабатом и к ответной передаче Софьяна не поспел.
  • Фол, нарушение
    22'
    Исмайли на чужой половине поля подтолкнул Влаховича в спину.
  • Угловой
    21'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Сапонара после навеса головой пробил слабо и позволил сыграть Дронговски.
  • Желтая карточка
    20'
    Амрабат у центрального круга сбил Маджоре и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 19'
    Бираги слева исполнил штрафной удар. Влахович исполнил перевод к дальней штанге, где Песселье пробить по воротам не удалось.

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  • Фол, нарушение
    18'
    Испайли на фланге сбил Влаховича.
  • 17'
    Навес у Пульгара справа со штрафного получился слабым и низком. Гости выбили мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    16'
    Маджоре на фланге сбил Пульгара.
  • 15'
    Четверть часа позади. "Фиорентина" пока не организовала ни одной опасной атаки.
  • 14'
    Агудело пас налево на ход Сапонаре исполнил слишком сильно.
  • 12'
    Бираги слева не смог доставит  мяч к воротам.
  • Замена
    11'
    Замена в составе "Специи": вместо Риккардо Марчиццы на поле вышел Хуан Рамос.
  • 10'
    Марчиццу с газона уносят на носилках. Пожелает Риккардо здоровья и  скорейшего возвращения на поле.
  • 9'
    Проблемы с головой у Марчиццы после верховой борьбы с Куаме. Похоже, защитнику "Специи" требуется замена.
  • Травма, повреждение
    8'
    Марчицца получил какую-то травму и лежит на газоне. Арбитр пригласил медиков на поле.
  • Опасный момент
    7'
    Виньяли справа прострелил на Агудело, который в касание с девяти метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 6'
    Куаме в центре поля неудачно принял мяч и упустил сферу за боковую линию поля.
  • 5'
    Амрабат на чужой половине поля почему-то решил обыграться с Кальварезе. Арбитр среагировал вовремя и от мяча смог увернуться.
  • Фол, нарушение
    4'
    Шабо у центрального круга схватил за футболку Куаме и завалил Кристиана на газон.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пульгар у центрального круга попал по ногам Эстевесу.
  • 2'
    "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Специя" - в белой с чёрной полосой на плечах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Артемио Франки"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.50 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.45 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.50 3.95
  2.01 3.40 4.31

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.03 7.30 1.07 3.18 1.33 2.56 1.51 1.81 2.11 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.75 1.07 6.70
7.52 1.05 7.90 1.10 2.90 1.40 2.22 1.65 2.14 1.76 1.66 2.20 1.45 3.25 1.31 4.05 1.07 6.79 1.10 8.40 1.02 13.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.33 1.36 2.92 1.45 2.49 1.59 2.03 1.88 1.77 2.15 1.58 2.51 1.45 2.95 1.28 3.99 1.11 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.84 1.96 1.42 2.88 1.11 6.15 1.09 7.50
2.55 1.50 1.66 2.20 1.40 3.25 1.07 6.94 1.05 8.02
2.82 1.48 2.31 1.68 1.79 2.14 1.50 2.75 1.37 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.48 1.54 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.50 1.30 2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 4.06 1.13 5.06

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.29
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Специя

Исход игры
Фиорентина
74.5% (111)
Ничья
20.1% (30)
Специя
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
37.6% (56)
1:1 Ничья
18.1% (27)
1:0 Фиорентина
18.1% (27)
2:0 Фиорентина
13.4% (20)
1:2 Специя
4% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Фиорентина
1.3% (2)
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