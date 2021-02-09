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Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 8 (3) 0.36
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.18
3. Миленкович Никола 2 0.09
4. Рибери Франк 1 0.05
5. Бираги Кристиано 1 0.05
6. Бонавентура Джакомо 1 0.05
7. Кьеза Федерико 1 0.05
8. Касерес Мартин 1 0.05
9. Песселья Херман 1 0.05
10. Куаме Кристиан 1 0.05
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.41
2. Галабинов Андрей 3 0.14
3. Фариас Диего 3 0.14
4. Побега Томмазо 3 0.14
5. Гьяси Эммануэль 2 0.09
6. Верде Даниэле 2 0.09
7. Пикколи Роберто 2 0.09
8. Бастони Симоне 1 0.05
9. Терци Клаудио 1 0.05
10. Шабо Юлиан 1 0.05
11. Эрлич Мартин 1 0.05
12. Маджоре Джулио 1 0.05
13. Агудело Кевин 1 0.05
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 5 0
4. Миленкович Никола 3 1
5. Рибери Франк 4 0
6. Бонавентура Джакомо 4 0
7. Роша Игор II 3 0
8. Чеккерини Федерико 3 0
9. Пульгар Эрик 3 0
10. Лирола Поль 3 0
11. Мартинес Лукас II 1 1
12. Валеро Борха 2 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 5 0
4. Эрлич Мартин 5 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Феррер Сальвадор 4 0
10. Риччи Матео 3 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Маджоре Джулио 2 0
16. Агум Люсьен 2 0
17. Агудело Кевин 2 0
18. Зут Йерун 1 0
19. Сала Джакопо 1 0
20. Проведель Иван 1 0
21. Дейола Алессандро 1 0
22. Бартоломей Паоло 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Верде Даниэле 1 0
25. Рамос Хуан 1 0
26. Нзола М'Бала 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Специя 3.33% (1) 26.67% (8) 16.67% (5) 6.67% (2) 26.67% (8) 20% (6)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне
Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Специя 2:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Фиорентина 76.8% (43)
    X 17.9% (10)
    Специя 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Специя
    2.04
    3.42
    4.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.20 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.42 4.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.30 4.70
      1.99 3.36 4.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.60 1.05 6.55 1.08 3.02 1.36 2.31 1.61 1.74 2.21 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.50 1.06 7.00
    9.20 1.04 6.90 1.08 3.10 1.37 2.39 1.60 1.97 1.89 1.74 2.17 1.37 3.05 1.25 3.85 1.10 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00 0.00 12.50 0.00 21.00
    3.30 1.37 2.88 1.47 2.43 1.62 1.98 1.93 1.72 2.22 1.55 2.59 1.28 3.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.20
    1.74 2.10 1.36 3.15 1.09 6.90
    2.85 1.47 2.33 1.67 1.81 2.12 1.51 2.72 1.37 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    2.37 1.55 1.55 2.30 1.20 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Фиорентина - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Специя

    Исход игры
    Фиорентина
    76.8% (43)
    Ничья
    17.9% (10)
    Специя
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    41.1% (23)
    2:0 Фиорентина
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    16.1% (9)
    1:0 Фиорентина
    10.7% (6)
    1:2 Специя
    5.4% (3)
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