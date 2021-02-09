Фиорентина
Позже
Стадион: Артемио Франки
Специя
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|8 (3)
|0.36
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.18
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.09
|4.
|Рибери Франк
|1
|0.05
|5.
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|6.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.05
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|0.05
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|9.
|Песселья Херман
|1
|0.05
|10.
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.41
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.14
|3.
|Фариас Диего
|3
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|3
|0.14
|5.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.09
|6.
|Верде Даниэле
|2
|0.09
|7.
|Пикколи Роберто
|2
|0.09
|8.
|Бастони Симоне
|1
|0.05
|9.
|Терци Клаудио
|1
|0.05
|10.
|Шабо Юлиан
|1
|0.05
|11.
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|12.
|Маджоре Джулио
|1
|0.05
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.05
|14.
|Риччи Матео
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|19.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|5
|0
|4.
|Миленкович Никола
|3
|1
|5.
|Рибери Франк
|4
|0
|6.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|7.
|Роша Игор II
|3
|0
|8.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|9.
|Пульгар Эрик
|3
|0
|10.
|Лирола Поль
|3
|0
|11.
|Мартинес Лукас II
|1
|1
|12.
|Валеро Борха
|2
|0
|13.
|Песселья Херман
|2
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|5
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|5
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|10.
|Риччи Матео
|3
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|12.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|16.
|Агум Люсьен
|2
|0
|17.
|Агудело Кевин
|2
|0
|18.
|Зут Йерун
|1
|0
|19.
|Сала Джакопо
|1
|0
|20.
|Проведель Иван
|1
|0
|21.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|22.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Верде Даниэле
|1
|0
|25.
|Рамос Хуан
|1
|0
|26.
|Нзола М'Бала
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Специя
|3.33% (1)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|20% (6)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне
Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|37 - 30
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|Сампдория
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|33 - 33
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|13.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 38
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 35
|22
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|24 - 40
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина - Специя
Исход игры
Фиорентина
76.8% (43)
Ничья
17.9% (10)
Специя
5.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
41.1% (23)
2:0 Фиорентина
17.9% (10)
1:1 Ничья
16.1% (9)
1:0 Фиорентина
10.7% (6)
1:2 Специя
5.4% (3)
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