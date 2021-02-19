Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Ян
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
25
Диаките
Умар
14
Класс
Нико
29
Чжи
Дон-Вонь
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
14 Класс НикоЗащитник
-
29 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Май ИбаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриПолузащитник
-
15 Бар МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Хайн ОливерЗащитник
-
31 Бак ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|5 (1)
|0.23
|2.
|Кауфманн Фабио
|4
|0.18
|3.
|Бар Марсель
|3
|0.14
|4.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.09
|5.
|Виб Данило
|1
|0.05
|6.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0.05
|7.
|Кроос Феликс
|1
|0.05
|8.
|Отто Яри
|1
|0.05
|9.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0.05
|10.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|11.
|Шлютер Лассе
|0
|0
|12.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|6
|0.27
|2.
|Штольце Себастьян
|4 (1)
|0.18
|3.
|Вренези Альбион
|3
|0.14
|4.
|Безушков Макс
|3 (1)
|0.14
|5.
|Джордж Янн
|2
|0.09
|6.
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.09
|7.
|Калисканер Каан
|1
|0.05
|8.
|Опоку Аарон
|1
|0.05
|9.
|Отто Давид
|1
|0.05
|10.
|Векессер Эрик
|0
|0
|11.
|Хайн Оливер
|0
|0
|12.
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|13.
|Хайстер Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Выдра Доминик
|5
|1
|2.
|Кроос Феликс
|5
|0
|3.
|Шлютер Лассе
|5
|0
|4.
|Отто Яри
|4
|0
|5.
|Виб Данило
|4
|0
|6.
|Диаките Умар
|2
|1
|7.
|Класс Нико
|2
|1
|8.
|Швенк Мануэль
|2
|1
|9.
|Каммербауэр Патрик
|3
|0
|10.
|Бар Марсель
|1
|1
|11.
|Прошвиц Ник
|2
|0
|12.
|Кессель Бенджамин
|2
|0
|13.
|Берендт Бриан
|2
|0
|14.
|Шульц Михаэль
|2
|0
|15.
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|16.
|Цигеле Робин
|2
|0
|17.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|18.
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|19.
|Бурмайстер Феликс
|1
|0
|20.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|21.
|Николау Яннис
|1
|0
|22.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|23.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|24.
|Май Иба
|1
|0
|25.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Векессер Эрик
|10
|0
|2.
|Нахрайнер Себастьян
|8
|0
|3.
|Гимбер Бенедикт
|4
|2
|4.
|Вренези Альбион
|6
|0
|5.
|Эльведи Ян
|5
|0
|6.
|Саллер Бенедикт
|4
|0
|7.
|Штольце Себастьян
|4
|0
|8.
|Безушков Макс
|4
|0
|9.
|Хайн Оливер
|3
|0
|10.
|Калисканер Каан
|2
|0
|11.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|12.
|Альберс Андреас
|1
|0
|13.
|Джордж Янн
|1
|0
|14.
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|15.
|Хайстер Флориан
|1
|0
|16.
|Беккер Андре
|1
|0
|17.
|Опоку Аарон
|1
|0
|18.
|Кеннеди Скотт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Ян
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +4 =4 -12Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм
Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ян 1:1 Фортуна Карлсруэ 0:0 Ян Ян 2:2 Кёльн Ян 1:1 Дармштадт
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Ян: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|0:0 Заявка
|22
|13
|4
|5
|40 - 22
|43
|2.
|Гамбург
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 25
|42
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|41 - 24
|39
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 22
|33
|7.
|Фортуна
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 27
|33
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 26
|29
|10.
|Падерборн
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|11.
|Ян
|0:0 Заявка
|22
|6
|9
|7
|24 - 27
|27
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 32
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|24 - 42
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 43
|18
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Фортуна
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 14
|19
|8.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Бохум
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|5.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Ян
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
Победитель
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