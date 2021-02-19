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  3. Германия
Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ян
0' 25'
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
30
Берендт
Бриан
25
Диаките
Умар
14
Класс
Нико
29
Чжи
Дон-Вонь
18
Кроос
Феликс
4
Николау
Яннис
6
Выдра
Доминик
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
5
Гимбер
Бенедикт
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
22
Штольце
Себастьян
18
Мориц
Кристоф
7
Безушков
Макс
8
Вренези
Альбион
14
Отто
Давид
19
Альберс
Андреас
Айнтрахт Бр
4-5-1
Ян
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 5 (1) 0.23
2. Кауфманн Фабио 4 0.18
3. Бар Марсель 3 0.14
4. Кобылянски Мартин 2 0.09
5. Виб Данило 1 0.05
6. Чжи Дон-Вонь 1 0.05
7. Кроос Феликс 1 0.05
8. Отто Яри 1 0.05
9. Бен-Балла Яссин 1 0.05
10. Каммербауэр Патрик 0 0
11. Шлютер Лассе 0 0
12. Цигеле Робин 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 6 0.27
2. Штольце Себастьян 4 (1) 0.18
3. Вренези Альбион 3 0.14
4. Безушков Макс 3 (1) 0.14
5. Джордж Янн 2 0.09
6. Бесте Ян-Никлас 2 0.09
7. Калисканер Каан 1 0.05
8. Опоку Аарон 1 0.05
9. Отто Давид 1 0.05
10. Векессер Эрик 0 0
11. Хайн Оливер 0 0
12. Саллер Бенедикт 0 0
13. Хайстер Флориан 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Выдра Доминик 5 1
2. Кроос Феликс 5 0
3. Шлютер Лассе 5 0
4. Отто Яри 4 0
5. Виб Данило 4 0
6. Диаките Умар 2 1
7. Класс Нико 2 1
8. Швенк Мануэль 2 1
9. Каммербауэр Патрик 3 0
10. Бар Марсель 1 1
11. Прошвиц Ник 2 0
12. Кессель Бенджамин 2 0
13. Берендт Бриан 2 0
14. Шульц Михаэль 2 0
15. Кауфманн Фабио 2 0
16. Цигеле Робин 2 0
17. Дорнебуш Феликс 0 1
18. Фейзич Ясмин 1 0
19. Бурмайстер Феликс 1 0
20. Чжи Дон-Вонь 1 0
21. Николау Яннис 1 0
22. Абдуллахи Сулейман 1 0
23. Кобылянски Мартин 1 0
24. Май Иба 1 0
25. Бен-Балла Яссин 1 0
Ян
# Игрок      
1. Векессер Эрик 10 0
2. Нахрайнер Себастьян 8 0
3. Гимбер Бенедикт 4 2
4. Вренези Альбион 6 0
5. Эльведи Ян 5 0
6. Саллер Бенедикт 4 0
7. Штольце Себастьян 4 0
8. Безушков Макс 4 0
9. Хайн Оливер 3 0
10. Калисканер Каан 2 0
11. Мориц Кристоф 1 0
12. Альберс Андреас 1 0
13. Джордж Янн 1 0
14. Шнайдер Ян-Марк 1 0
15. Хайстер Флориан 1 0
16. Беккер Андре 1 0
17. Опоку Аарон 1 0
18. Кеннеди Скотт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Ян 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм
Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ян 1:1 Фортуна Карлсруэ 0:0 Ян Ян 2:2 Кёльн Ян 1:1 Дармштадт
Нюрнберг 0:1 Ян Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 3:1 Зандхаузен Ян 0:2 Бохум Гамбург 3:1 Ян Веен Висбаден 0:0 Ян Ян 0:0 Ганновер 96 Хайденхайм 0:0 Ян Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Ян: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Бундеслига 2 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Ян 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Айнтрахт Бр 1:0 Ян Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:0 Ян Бундеслига 3 Ян 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Ян 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 0:3 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум 0:0 Заявка 22 13 4 5 40 - 22 43
2. Гамбург Заявка 21 12 6 3 46 - 25 42
3. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
4. Гройтер Фюрт Заявка 21 11 6 4 41 - 24 39
5. Карлсруэ Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Ганновер 96 Заявка 21 10 3 8 31 - 22 33
7. Фортуна Заявка 21 9 6 6 29 - 27 33
8. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 22 8 6 8 30 - 30 30
9. Хайденхайм Заявка 20 8 5 7 28 - 26 29
10. Падерборн Заявка 20 7 6 7 24 - 23 27
11. Ян 0:0 Заявка 22 6 9 7 24 - 27 27
12. Дармштадт Заявка 21 7 4 10 32 - 36 25
13. Санкт-Паули Заявка 21 6 7 8 33 - 38 25
14. Нюрнберг Заявка 21 6 5 10 28 - 34 23
15. Оснабрюк Заявка 21 6 4 11 21 - 32 22
16. Зандхаузен Заявка 21 5 3 13 24 - 42 18
17. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 22 4 6 12 19 - 43 18
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 21 3 3 15 22 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
3. Бохум 0:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Фортуна Заявка 10 6 3 1 16 - 10 21
5. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
6. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 11 5 4 2 19 - 14 19
8. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Ян 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
11. Зандхаузен Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 18 15
13. Карлсруэ Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
14. Дармштадт Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
15. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Нюрнберг Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 10 2 1 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Карлсруэ Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Бохум 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
5. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
6. Оснабрюк Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Санкт-Паули Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Фортуна Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
10. Нюрнберг Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
11. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
12. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Ян 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 13 11
14. Падерборн Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
17. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ян
3.25
3.25
2.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.10 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.14 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.25 2.41
  3.25 3.25 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Ян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Ян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.50 1.09 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.00 11.25
7.77 1.05 5.80 1.11 2.90 1.38 2.15 1.65 1.92 1.88 1.62 2.20 1.31 3.25 1.22 4.00 1.08 7.00 1.07 7.40 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.20 1.38 2.80 1.48 2.38 1.63 1.96 1.93 1.72 2.21 1.55 2.57 1.27 3.96 1.10 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.55 1.47 1.65 2.15 1.30 3.30 1.07 7.50 1.05 8.50
2.80 1.48 2.29 1.68 1.79 2.13 1.50 2.73 1.36 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.37 1.57 1.55 2.30 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 0:0 Ян онлайн

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