Кальяри
0:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Сарденья Арена
Торино
26' Желтая карточкаЛукич Саша
50' Желтая карточкаБелотти Андреа
64' Желтая карточкаСимеоне Джованни
10
Педро
Жоао
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
26'
50'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|11 (2)
|0.48
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.22
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.09
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.09
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.04
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.04
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.04
|8.
|Годин Диего
|1
|0.04
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.48
|2.
|Дзадза Симоне
|3
|0.13
|3.
|Лукич Саша
|3
|0.13
|4.
|Бремер Глейсон
|3
|0.13
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.09
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0.09
|7.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|9.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|10.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|11.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|6
|1
|2.
|Ликояннис Хараламбос
|5
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0
|6.
|Педро Жоао
|2
|0
|7.
|Фараго Паоло
|2
|0
|8.
|Рог Марко
|2
|0
|9.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|11.
|Олива Кристиан
|2
|0
|12.
|Годин Диего
|1
|0
|13.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|14.
|Чеппители Лука
|1
|0
|15.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|16.
|Краньо Алессио
|1
|0
|17.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|18.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|19.
|Трамони Маттео
|1
|0
|20.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|7
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Гояк Амер
|1
|0
|18.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|19.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Торино
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри
Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе
Торино Последние 20 матчей: +3 =10 -7Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино
Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Кальяри 0:0 Торино Серия A Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|37 - 30
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|Сампдория
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|33 - 33
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|0:0 Заявка
|23
|2
|12
|9
|32 - 41
|18
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|23
|3
|7
|13
|24 - 40
|16
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 22
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Торино
Исход игры
Кальяри
27.1% (39)
Ничья
52.8% (76)
Торино
20.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (42)
Меньше
70.21% (99)
Обе команды забьют
Да
75.89% (107)
Нет
24.11% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (66)
2:1 Кальяри
13.9% (20)
1:0 Кальяри
12.5% (18)
1:2 Торино
11.8% (17)
0:1 Торино
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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