  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
0:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Торино
0'
26' Желтая карточка
Лукич Саша
50' Желтая карточка
Белотти Андреа
64' Желтая карточка
Симеоне Джованни
70'
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
24
Ругани
Даниэле
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
7
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Кальяри
3-4-1-2
Торино
3-5-2

Ход матча

26'
 
Лукич Саша
50'
 
Белотти Андреа
64'
Симеоне Джованни
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 11 (2) 0.48
2. Симеоне Джованни 5 0.22
3. Соттил Рикардо 2 0.09
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.09
5. Паволетти Леонардо 1 0.04
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.48
2. Дзадза Симоне 3 0.13
3. Лукич Саша 3 0.13
4. Бремер Глейсон 3 0.13
5. Бонаццоли Федерико 2 0.09
6. Иццо Армандо 2 0.09
7. Верди Симоне 1 0.04
8. Синго Уилфрид 1 0.04
9. Мейте Суалихо 1 0.04
10. Гояк Амер 1 0.04
11. Н'Кулу Николя 1 0.04
12. Линетти Кароль 1 0.04
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 6 1
2. Ликояннис Хараламбос 5 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Марин Рэзван 3 0
6. Педро Жоао 2 0
7. Фараго Паоло 2 0
8. Рог Марко 2 0
9. Калигара Фабрицио 2 0
10. Дзаппа Габриэле 2 0
11. Олива Кристиан 2 0
12. Годин Диего 1 0
13. Наингголан Раджа 1 0
14. Чеппители Лука 1 0
15. Ругани Даниэле 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Пизакане Фабио 1 0
18. Валюкевич Себастьян 1 0
19. Трамони Маттео 1 0
20. Трипальделли Алессандро 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 7 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
19. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Торино 16.13% (5) 9.68% (3) 16.13% (5) 9.68% (3) 16.13% (5) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри
Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе
Торино Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино
Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Торино 2:3 Кальяри Серия A Кальяри 4:2 Торино Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:0 Торино Серия A Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино 0:0 Заявка 23 2 12 9 32 - 41 18
18. Кальяри 0:0 Заявка 23 3 7 13 24 - 40 16
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино 0:0 Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино 0:0 Заявка 12 2 5 5 18 - 22 11
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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  • — Вылет в Серию Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Кальяри 27.1% (39)
X 52.8% (76)
Торино 20.1% (29)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Торино
3.39
3.24
4.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.50 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.24 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.40 3.40
  2.94 2.41 3.50

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.75 1.08 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 10.50
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.20 4.44 2.03 1.84 1.14 5.55 1.76 2.14 1.02 13.00 1.02 13.00 1.04 8.39 1.03 9.02 1.03 13.00 1.02 12.00 0.00 21.00
3.00 1.42 2.37 1.62 1.82 2.07 1.57 2.49 1.38 3.15 1.32 3.53 1.55 2.53 1.78 2.13 1.61 2.46 1.49 2.79 1.30 3.76 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.80 2.01 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 9.44 1.06 7.37
1.25 4.10 1.13 6.39 1.29 3.77 1.53 2.67 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.20
3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.15 4.69 1.10 5.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Торино

Исход игры
Кальяри
27.1% (39)
Ничья
52.8% (76)
Торино
20.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (42)
Меньше
70.21% (99)
Обе команды забьют
Да
75.89% (107)
Нет
24.11% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (66)
2:1 Кальяри
13.9% (20)
1:0 Кальяри
12.5% (18)
1:2 Торино
11.8% (17)
0:1 Торино
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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