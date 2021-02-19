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  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
0:1
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
26' Желтая карточка
Лукич Саша
50' Желтая карточка
Белотти Андреа
64' Желтая карточка
Симеоне Джованни
72' Желтая карточка
Чеппители Лука
0:1
76' Гол
Бремер Глейсон
88' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90'+6
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
24
Ругани
Даниэле
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
7
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Кальяри
3-4-1-2
Торино
3-5-2

Ход матча

26'
 
Лукич Саша
50'
 
Белотти Андреа
64'
Симеоне Джованни
 
70'
Черри Альберто
Симеоне Джованни
 
72'
Чеппители Лука
 
76'
0:1
Бремер Глейсон
(Мандрагора Роландо)
78'
 
Бонаццоли Федерико
Дзадза Симоне
78'
 
Базелли Даниэле
Лукич Саша
79'
Паволетти Леонардо
Наингголан Раджа
 
79'
Перейро Гастон
Чеппители Лука
 
88'
Дзаппа Габриэле
 
89'
 
Войвода Мергим
Синго Уилфрид
89'
Дункан Альфред
Дзаппа Габриэле
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 11 (2) 0.48
2. Симеоне Джованни 5 0.22
3. Соттил Рикардо 2 0.09
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.09
5. Паволетти Леонардо 1 0.04
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.48
2. Бремер Глейсон 4 0.17
3. Дзадза Симоне 3 0.13
4. Лукич Саша 3 0.13
5. Бонаццоли Федерико 2 0.09
6. Иццо Армандо 2 0.09
7. Верди Симоне 1 0.04
8. Синго Уилфрид 1 0.04
9. Мейте Суалихо 1 0.04
10. Гояк Амер 1 0.04
11. Н'Кулу Николя 1 0.04
12. Линетти Кароль 1 0.04
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0
16. Мандрагора Роландо 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 6 1
2. Ликояннис Хараламбос 5 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Марин Рэзван 3 0
6. Дзаппа Габриэле 3 0
7. Педро Жоао 2 0
8. Чеппители Лука 2 0
9. Фараго Паоло 2 0
10. Рог Марко 2 0
11. Калигара Фабрицио 2 0
12. Олива Кристиан 2 0
13. Годин Диего 1 0
14. Наингголан Раджа 1 0
15. Ругани Даниэле 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 7 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
19. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Торино 15.63% (5) 9.38% (3) 15.63% (5) 9.38% (3) 15.63% (5) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри
Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе
Торино Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино
Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Торино 2:3 Кальяри Серия A Кальяри 4:2 Торино Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:0 Торино Серия A Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Кальяри 27.1% (39)
X 52.8% (76)
Торино 20.1% (29)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.24 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.45 5.50
  3.39 1.93 4.49

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.75 1.08 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 10.50
1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50 1.10 6.80 2.03 1.84 1.07 8.40 1.76 2.14 1.02 13.00 1.02 13.00 1.04 8.39 1.03 9.02 1.03 13.00 1.02 12.00 0.00 21.00
2.27 1.68 1.87 2.01 1.44 2.88 1.30 3.67 1.41 3.02 1.23 4.35 1.32 3.53 1.55 2.53 1.78 2.13 1.61 2.46 1.49 2.79 1.30 3.76 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.80 2.01 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 9.44 1.06 7.37
1.25 4.10 1.13 6.39 1.29 3.77 1.53 2.67 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.20
3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.15 4.69 1.10 5.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Кальяри 0:1 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Торино

Исход игры
Кальяри
27.1% (39)
Ничья
52.8% (76)
Торино
20.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (42)
Меньше
70.21% (99)
Обе команды забьют
Да
75.89% (107)
Нет
24.11% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (66)
2:1 Кальяри
13.9% (20)
1:0 Кальяри
12.5% (18)
1:2 Торино
11.8% (17)
0:1 Торино
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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