Мехелен
1:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Гент
0:1
10' ГолЯремчук Роман
1:1
16' ГолСторм Никола
56' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
31
Годо
Бруно
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дайлли НиклоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбайо ДиланНападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
10'
0:1
16'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.29
|2.
|Мрабти Керим
|5
|0.18
|3.
|Де Камарго Игор
|5
|0.18
|4.
|Схоофс Роб
|3
|0.11
|5.
|Уолш Сэнди
|3
|0.11
|6.
|Сторм Никола
|3 (1)
|0.11
|7.
|Швед Марьян
|3
|0.11
|8.
|Вранкс Астер
|3
|0.11
|9.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.07
|10.
|Тоги Уильям
|1
|0.04
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|13.
|Вут Симен
|1
|0.04
|14.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|15.
|Каборе Исса
|0
|0
|16.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|14 (1)
|0.5
|2.
|Букари Осман
|4
|0.14
|3.
|Кумс Свен
|3 (1)
|0.11
|4.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.11
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.07
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.07
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.07
|8.
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|9.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.04
|10.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.04
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|12.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.04
|13.
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Безус Роман
|0
|0
|16.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|8
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|4
|1
|4.
|Бейкер Лукас
|4
|0
|5.
|Де Камарго Игор
|3
|0
|6.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|7.
|Схоофс Роб
|3
|0
|8.
|Пейре Тибо
|3
|0
|9.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|10.
|Бушири Рокки
|3
|0
|11.
|Вут Симен
|1
|1
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|14.
|Сторм Никола
|2
|0
|15.
|Мрабти Керим
|2
|0
|16.
|Дефур Стивен
|1
|0
|17.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|18.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|19.
|Куке Гетан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|5
|0
|3.
|Яремчук Роман
|2
|1
|4.
|Кумс Свен
|3
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|3
|0
|6.
|Марре Сулейман
|3
|0
|7.
|Букари Осман
|3
|0
|8.
|Безус Роман
|2
|0
|9.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|10.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|12.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|13.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|14.
|Овусу Элиша
|2
|0
|15.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|16.
|Болат Синан
|1
|0
|17.
|Ботака Жордан
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|28.95% (11)
|Гент
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +11 =5 -4Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек
Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен
Гент Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен
Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|42 - 35
|42
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|1:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|32 - 43
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|23 - 41
|26
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|30 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|14.
|Мехелен
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 29
|10
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Гент
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|13.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|14.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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