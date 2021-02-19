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Мехелен
1:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:1
10' Гол
Яремчук Роман
1:1
16' Гол
Сторм Никола
56' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
81' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
90'+4
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
30
Ванлерберге
Йорди
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
10
Де
Камарго
Игор
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
36
Арсланаджич
Дино
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
34
Тиссудали
Тарик
11
Ньянгбо
Догбол
7
Яремчук
Роман
Мехелен
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 8 0.29
2. Мрабти Керим 5 0.18
3. Де Камарго Игор 5 0.18
4. Схоофс Роб 3 0.11
5. Уолш Сэнди 3 0.11
6. Сторм Никола 3 (1) 0.11
7. Швед Марьян 3 0.11
8. Вранкс Астер 3 0.11
9. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.07
10. Тоги Уильям 1 0.04
11. Ванлерберге Йорди 1 0.04
12. Дрёйф Ферди 1 0.04
13. Вут Симен 1 0.04
14. Энгвалль Густав 0 0
15. Каборе Исса 0 0
16. Ван Клеемпут Жюль 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 14 (1) 0.5
2. Букари Осман 4 0.14
3. Кумс Свен 3 (1) 0.11
4. Дорш Никлас 3 (1) 0.11
5. Депуатр Лоран 2 0.07
6. Пластун Игорь 2 0.07
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.07
8. Мохаммади Милад 1 0.04
9. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.04
10. Ньянгбо Догбол 1 0.04
11. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
12. Фортуна Нуриу 1 0.04
13. Самуаз Матисс 1 0.04
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Безус Роман 0 0
16. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 8 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 4 1
4. Бейкер Лукас 4 0
5. Ванлерберге Йорди 4 0
6. Де Камарго Игор 3 0
7. Хайреманс Джеффри 3 0
8. Схоофс Роб 3 0
9. Пейре Тибо 3 0
10. Бушири Рокки 3 0
11. Вут Симен 1 1
12. Кайя Онур 2 0
13. Энгвалль Густав 2 0
14. Сторм Никола 2 0
15. Мрабти Керим 2 0
16. Дефур Стивен 1 0
17. Уолш Сэнди 1 0
18. Дрёйф Ферди 1 0
19. Куке Гетан 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 4 1
2. Дорш Никлас 5 0
3. Яремчук Роман 2 1
4. Кумс Свен 3 0
5. Арсланаджич Дино 3 0
6. Марре Сулейман 3 0
7. Кастро-Монтес Алессио 3 0
8. Букари Осман 3 0
9. Безус Роман 2 0
10. Депуатр Лоран 2 0
11. Кляйндинст Тим 2 0
12. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
13. Фортуна Нуриу 2 0
14. Мохаммади Милад 2 0
15. Овусу Элиша 2 0
16. Болат Синан 1 0
17. Ботака Жордан 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 17.95% (7) 17.95% (7) 28.21% (11)
 Гент 17.95% (7) 23.08% (9) 17.95% (7) 10.26% (4) 15.38% (6) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек
Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен
Гент Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен
Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Гент 1:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 0:3 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок
Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 27 12 7 8 51 - 38 43
4. Остенде Заявка 27 12 6 9 42 - 35 42
5. Андерлехт Заявка 27 10 12 5 36 - 27 42
6. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
7. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
8. Мехелен Заявка 28 11 7 10 42 - 44 40
9. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 27 7 11 9 32 - 43 32
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 27 6 8 13 23 - 41 26
17. Васланд-Беверен Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
18. Серкль Брюгге Заявка 27 7 2 18 30 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Остенде Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
3. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
4. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
14. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Васланд-Беверен Заявка 13 3 1 9 14 - 29 10
18. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
7. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
8. Генк Заявка 14 5 3 6 22 - 22 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
13. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
14. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Сторм Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.74 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 1.05 15.00
  5.87 1.58 3.95

Самый высокий коэффициент на матч «Мехелен» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мехелен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мехелен» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.00 10.25 1.02 4.20 1.21 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.44 2.69 1.19 4.25 1.13 4.85 1.03 8.10
14.50 0.00 9.60 1.02 10.00 1.03 7.50 1.07 1.04 9.00 1.92 1.88 1.31 3.25 1.17 4.70 1.02 11.00 1.17 4.70 1.03 10.00 1.07 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
4.28 1.24 3.10 1.40 2.53 1.55 1.73 2.16 1.45 2.80 1.18 4.96 1.71 2.19 1.51 2.63 1.72 2.17 1.43 2.87 1.53 2.57 1.74 2.15 1.55 2.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.38 1.32 2.21 1.67 1.54 2.48 1.18 4.85 1.13 6.05
2.17 1.69 2.48 1.50 1.62 2.20 1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50
3.31 1.36 2.72 1.49 2.14 1.76 1.68 2.25 1.49 2.74 1.35 3.21 1.19 4.76 1.43 2.87 1.28 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.10 1.37 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Мехелен 1:1 Гент онлайн

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