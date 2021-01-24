Санкт-Галлен
0:0
Перерыв
Стадион: АФГ Арена
Лугано
12' Желтая карточкаТраоре Бубакар
33' Желтая карточкаАбубакар-Анкра Асума
23
Фазлии
Бетим
24
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
12'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|4
|0.27
|2.
|Руис Виктор III
|2
|0.13
|3.
|Йуан Элье
|2
|0.13
|4.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.07
|5.
|Бабич Борис
|1
|0.07
|6.
|Штаубли Тим
|1
|0.07
|7.
|Фазлии Бетим
|1
|0.07
|8.
|Рибейру Андре
|1
|0.07
|9.
|Стильхарт Базиль
|1
|0.07
|10.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.2
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.13
|3.
|Герндт Александр
|2
|0.13
|4.
|Дапрела Фабио
|2
|0.13
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.13
|6.
|Ловрич Санди
|1
|0.07
|7.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.07
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.07
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Човило Мирослав
|0
|0
|11.
|Одгор Йенс
|0
|0
|12.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|2.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|3.
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|6.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|7.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|8.
|Рибейру Андре
|1
|0
|9.
|Бабич Борис
|1
|0
|10.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|11.
|Траоре Бубакар
|1
|0
|12.
|Летар Яннис
|1
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|14.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаванши Нума
|5
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|3.
|Герндт Александр
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|4
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Марич Мият
|2
|0
|8.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|9.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|10.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|11.
|Мацек Роман
|2
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|0
|1
|13.
|Човило Мирослав
|1
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|15.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|17.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Лугано
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен
Лугано Последние 20 матчей: +8 =9 -3Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|3.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|4.
|Цюрих
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 17
|22
|5.
|Лугано
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|14 - 13
|21
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Лугано
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|4.
|Лугано
|0:0 Заявка
|8
|1
|7
|0
|8 - 7
|10
|5.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
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