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Санкт-Галлен
0:0
Перерыв

Стадион:
Лугано
0'
12' Желтая карточка
Траоре Бубакар
33' Желтая карточка
Абубакар-Анкра Асума
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

12'
Траоре Бубакар
 
33'
 
Абубакар-Анкра Асума

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 4 0.27
2. Руис Виктор III 2 0.13
3. Йуан Элье 2 0.13
4. Кинтилья Хорди 1 0.07
5. Бабич Борис 1 0.07
6. Штаубли Тим 1 0.07
7. Фазлии Бетим 1 0.07
8. Рибейру Андре 1 0.07
9. Стильхарт Базиль 1 0.07
10. Гёртлер Лукас 0 0
11. Гийемено Джереми 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.2
2. Лаванши Нума 2 0.13
3. Герндт Александр 2 0.13
4. Дапрела Фабио 2 0.13
5. Гвидотти Стефано 2 0.13
6. Ловрич Санди 1 0.07
7. Марич Мият 1 (1) 0.07
8. Ошс Марцис 1 0.07
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Човило Мирослав 0 0
11. Одгор Йенс 0 0
12. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 4 0
2. Рюфли Венсан 3 0
3. Кинтилья Хорди 3 0
4. Гёртлер Лукас 3 0
5. Фазлии Бетим 3 0
6. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
7. Кройхи Алессандро 2 0
8. Рибейру Андре 1 0
9. Бабич Борис 1 0
10. Гийемено Джереми 1 0
11. Траоре Бубакар 1 0
12. Летар Яннис 1 0
13. Стеригу Леонидас 1 0
14. Йуан Элье 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Лаванши Нума 5 0
2. Кустодио Оливье 5 0
3. Герндт Александр 4 0
4. Ловрич Санди 4 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Марич Мият 2 0
8. Дапрела Фабио 2 0
9. Боттани Маттиа 2 0
10. Кечкеш Акош 2 0
11. Мацек Роман 2 0
12. Лунгой Кристофер 0 1
13. Човило Мирослав 1 0
14. Абубакар-Анкра Асума 1 0
15. Осигве Себастьян 1 0
16. Гвидотти Стефано 1 0
17. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Лугано 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен
Лугано Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лугано Суперлига
Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
2. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
3. Базель Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
4. Цюрих Заявка 15 6 4 5 23 - 17 22
5. Лугано 0:0 Заявка 15 4 9 2 14 - 13 21
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон Заявка 15 3 7 5 15 - 20 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 15 1 5 9 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
5. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Лугано 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Цюрих Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
4. Лугано 0:0 Заявка 8 1 7 0 8 - 7 10
5. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Сьон Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
10. Вадуц 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Абубакар-Анкра Асума получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
2.70
3.48
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.35 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.48 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.65 2.70
  2.46 2.89 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.30 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.00
4.80 1.15 3.55 1.27 1.97 1.77 1.48 2.55 2.14 1.71 1.30 3.30 1.71 2.14 1.10 6.25 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 9.90 1.01 11.00 0.00 16.50
5.49 1.16 3.87 1.27 2.50 1.55 2.02 1.85 1.74 2.15 1.46 2.80 1.65 2.29 1.27 3.81 1.68 2.26 1.48 2.75 1.16 5.41 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.25 3.98 1.13 6.17 1.23 4.21 1.58 2.46 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.31 3.45 1.18 4.85
2.80 1.41 1.68 2.11 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Лугано онлайн

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