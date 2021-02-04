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Тигрес
2:1
Конец матча

Стадион:
Ульсан Хендай
0'
0:1
24' Гол
Ким Ки-Хи
1:1
38' Гол
Жиньяк Андре-Пьер
2:1
45' Пенальти
Жиньяк Андре-Пьер
90'+6
Тигрес
Ульсан Хендай

Предыдущие игры

Тигрес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Тигрес 1:1 Некакса Атлас 0:2 Тигрес Сантос 2:0 Тигрес Тигрес 2:0 Леон
Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Тигрес 3:0 Олимпия Тегусигальпа Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Крус Асуль 0:1 Тигрес Тигрес 1:3 Крус Асуль Тигрес 2:1 Толука Тигрес 1:1 Атлас Клуб Америка 3:1 Тигрес Тигрес 1:1 Хуарес Крус Асуль 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Атлетико де Сан-Луис Монтеррей 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Керетаро Тигрес 2:0 Сантос Леон 1:1 Тигрес Тигрес 1:3 Гвадалахара
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Персеполис 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:1 Виссел Кобе Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори
Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Жиньяк Андре-Пьер из команды Тигрес забивает с точки!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Жиньяк Андре-Пьер бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ким Ки-Хи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Rayyan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.55 4.00 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.54 3.94 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 21.00 55.00
  1.17 6.19 29.29

Самый высокий коэффициент на матч «Тигрес» – «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тигрес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тигрес» – «Ульсан Хендай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.50 1.27 2.75 1.42 1.89 1.85 1.50 2.49 1.34 3.10 1.12 5.80
8.80 1.02 8.40 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.92 1.53 2.79 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
7.20 1.09 5.55 1.14 4.90 1.17 3.60 1.28 2.12 1.67 1.52 2.52 1.67 2.12 1.23 2.63 1.04 10.00 1.28 3.60 1.16 5.10 1.13 5.80 1.09 7.20 1.02 13.00 1.02 13.00
3.04 1.40 2.37 1.61 2.05 1.81 1.72 2.17 1.53 2.58 1.94 1.93 3.73 1.28 2.99 1.41 2.09 1.78 1.68 2.24 1.41 2.97 1.15 5.68 1.40 3.00 1.59 2.40 1.40 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.90 1.38 1.93 1.81 1.42 2.75 1.09 6.40
2.95 1.40 1.98 1.83 1.45 2.75
2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.04 10.00 1.09 6.17
1.81 2.05 1.50 2.65 1.20 4.72 1.59 2.42 1.42 2.95 1.21 4.49 1.10 7.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.71 2.06 1.19 4.30
3.52 1.30 2.56 1.51 1.73 2.11 1.28 3.68
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.21 3.91 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
4.00 1.24
Где смотреть матч Тигрес 2:1 Ульсан Хендай онлайн

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