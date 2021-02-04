Тигрес
2:1
Конец матча
Стадион: Al Rayyan Stadium
Ульсан Хендай
0:1
24' ГолКим Ки-Хи
1:1
38' ГолЖиньяк Андре-Пьер
2:1
45' ПенальтиЖиньяк Андре-Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Рейес ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акино ХавьерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
18 Aldo Cruz
-
43 Erick Avalos
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Ferretti
- Основной состав
-
21 Чжо Хен-УВратарь
- Защитник
-
66 Соль Ен-УЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
16 Вон Ду-ЧжэПолузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Со Чжу-ХванВратарь
- Вратарь
-
2 Пэ Чжэ-УЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
-
17 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Yun-Gu Kang
-
28 Ho Lee I
-
-
13 Min-Jun Kim
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
Ход матча
24'
0:1
38'
45'
Предыдущие игры
Тигрес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Тигрес 1:1 Некакса Атлас 0:2 Тигрес Сантос 2:0 Тигрес Тигрес 2:0 Леон
Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Тигрес 3:0 Олимпия Тегусигальпа Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Крус Асуль 0:1 Тигрес Тигрес 1:3 Крус Асуль Тигрес 2:1 Толука Тигрес 1:1 Атлас Клуб Америка 3:1 Тигрес Тигрес 1:1 Хуарес Крус Асуль 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Атлетико де Сан-Луис Монтеррей 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Керетаро Тигрес 2:0 Сантос Леон 1:1 Тигрес Тигрес 1:3 Гвадалахара
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +13 =3 -4Персеполис 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:1 Виссел Кобе Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори
Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу
Победитель
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