Аль-Духайл
0:1
Перерыв
Стадион: Education City Stadium
Аль-Ахли Каир
0:1
30' ГолЭль-Шахат Хуссейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
26 Олунга МайклНападающий
-
77 Dudu X
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Афиф АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Нападающий
-
19 Али АльмоэзНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Малул АлиЗащитник
-
12 Ашраф АйманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Badr Banoune
-
30 Mohamed Hany
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Самир СаадЗащитник
-
15 Aliou DiengПолузащитник
-
28 Junior AjayiПолузащитник
- Нападающий
-
7 КахрабаНападающий
-
25 Akram Tawfik
-
-
-
-
-
16 Aly Lotfi
-
Главный тренер: Pitso John Mosimane
Ход матча
30'
Предыдущие игры
Аль-Духайл Последние 20 матчей: +12 =1 -7Аль-Духайл 3:0 Оклэнд Сити СК Катар 1:1 Аль-Духайл Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 8:1 Аль-Вакра
Умм-Салаль 0:1 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 3:5 Аль-Духайл Аль-Духайл 6:1 Аль-Хор Аль-Духайл 2:0 Аль-Араби Аль-Духайл 1:2 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Харитият Аль-Духайл 0:3 Аль-Гарафа Аль-Райян 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:3 Аль-Садд Аль-Духайл 2:1 СК Катар Аль-Духайл 0:1 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль
Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +14 =6 -0Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби
Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Миср Эль-Макаса Аль-Иттихад Александрия 0:0 Аль-Ахли Каир
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