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Аль-Духайл
0:1
Перерыв

Стадион:
Аль-Ахли Каир
Аль-Духайл
Аль-Ахли Каир

Ход матча

30'
0:1
Эль-Шахат Хуссейн

Предыдущие игры

Аль-Духайл Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Аль-Духайл 3:0 Оклэнд Сити СК Катар 1:1 Аль-Духайл Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 8:1 Аль-Вакра
Умм-Салаль 0:1 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 3:5 Аль-Духайл Аль-Духайл 6:1 Аль-Хор Аль-Духайл 2:0 Аль-Араби Аль-Духайл 1:2 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Харитият Аль-Духайл 0:3 Аль-Гарафа Аль-Райян 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:3 Аль-Садд Аль-Духайл 2:1 СК Катар Аль-Духайл 0:1 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль
Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби
Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Миср Эль-Макаса Аль-Иттихад Александрия 0:0 Аль-Ахли Каир
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Walter Bwalya бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Эль-Шахат Хуссейн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Education City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аль-Духайл
Ничья
Аль-Ахли Каир
8.95
4.63
2.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.05 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.52 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.30 1.33
  8.95 4.63 1.38

Самый высокий коэффициент на матч «Аль-Духайл» – «Аль-Ахли Каир» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аль-Духайл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аль-Ахли Каир» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аль-Духайл» – «Аль-Ахли Каир», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.52 2.53 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.01 11.25
4.60 1.19 3.50 1.30 3.50 1.77 2.33 1.60 2.06 1.71 1.55 2.45 1.71 2.07 1.20 4.44 1.14 5.55 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.50
3.54 1.31 2.84 1.44 2.43 1.58 2.65 1.50 2.12 1.76 1.83 2.03 1.53 2.56 1.40 3.04 1.30 3.61 1.10 7.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72
1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80 1.08 7.77 1.06 8.80
2.42 1.59 2.01 1.85 1.57 2.46 1.38 3.10 1.44 2.87 1.24 4.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85
2.80 1.40 1.72 2.06 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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