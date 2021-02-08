  1. Футбол
  2. Матчи
Аль-Ахли Каир
 
Позже

Стадион:
Бавария
Аль-Ахли Каир
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Каир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Шахат Хуссейн 1 1
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Ахли Каир 0 100% (1) 0 0 0 0
 Бавария 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир
Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Миср Эль-Макаса
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария
Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария
1/2 финала
0 Аль-Ахли Каир
0 Бавария
0 Палмейрас
1 Тигрес
Финал
?
Тигрес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахли Каир - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2021, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Аль-Ахли Каир 0.7% (1)
    X 0.7% (1)
    Бавария 98.7% (148)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Каир
    Ничья
    Бавария
    24.00
    9.90
    1.12
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 20.00 10.00 1.12
    Бонус: 5 000 ₽ 22.00 11.00 1.12
    Бонус: 5 000 ₽ 24.00 9.90 1.09
      20.76 10.01 1.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Аль-Ахли Каир» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аль-Ахли Каир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аль-Ахли Каир» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.80 1.04 7.20 1.07 3.78 1.25 3.15 1.36 2.25 1.72 1.79 2.02 1.53 2.44 1.28 3.36 1.21 3.84 1.08 6.05
    7.60 1.05 6.70 1.07 3.70 1.25 3.05 1.35 2.04 1.72 2.20 1.68 1.99 1.82 1.79 2.03 1.51 2.44 1.28 3.40 1.22 3.95 1.10 6.20 1.08 7.00 1.02 10.50
    7.27 1.10 3.93 1.26 2.80 1.46 2.59 1.52 2.23 1.68 2.02 1.85 1.79 2.07 1.63 2.33 1.52 2.57 1.22 4.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
    3.45 1.28 2.10 1.74 1.53 2.40 1.32 3.20
    3.97 1.26 2.67 1.50 2.12 1.75 1.84 2.02 1.54 2.54 1.41 3.01
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.05 1.13 2.68 1.47 2.00 1.81 1.57 2.40 1.26 3.85
    2.60 1.45 1.90 1.84 1.53 2.46

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Где смотреть матч Аль-Ахли Каир - Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Бавария

    Исход игры
    Аль-Ахли Каир
    0.7% (1)
    Ничья
    0.7% (1)
    Бавария
    98.7% (147)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.75% (104)
    Меньше
    29.25% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    40.14% (59)
    Нет
    59.86% (88)
    Популярный счёт
    0:2 Бавария
    27.5% (41)
    0:3 Бавария
    24.8% (37)
    1:3 Бавария
    20.1% (30)
    1:2 Бавария
    10.7% (16)
    1:4 Бавария
    6.7% (10)
    0:4 Бавария
    6% (9)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     