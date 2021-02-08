Аль-Ахли Каир
Позже
Стадион: Ахмед бин Али
Бавария
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Малул АлиЗащитник
-
13 Банун БадрЗащитник
-
12 Ашраф АйманЗащитник
-
30 Хани МохамедЗащитник
- Полузащитник
-
17 Amro SouliaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 КахрабаНападающий
-
19 Afsha
- Запасные игроки
-
16 Лотфи АлиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Самир СаадЗащитник
-
25 Тавфик АкрамПолузащитник
-
18 Мохсен СалахПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Диенг АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pitso John Mosimane
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tiago Dantas
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Ахли Каир
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аль-Ахли Каир Последние 20 матчей: +15 =5 -0Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Пирамидс 0:0 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:2 Аль-Мокавлон Нэйшл Банк 0:0 Аль-Ахли Каир
Аль-Ахли Каир 4:1 Эль-Энтаг Эль-Харби Керамика Клеопатра 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Вади Дегла Аль-Ахли Каир 4:0 Аль-Иттихад Александрия Аль-Ахли Каир 3:0 Газль Эль-Махалла Аль-Ахли Каир 3:1 Миср Эль-Макаса Замалек 1:2 Аль-Ахли Каир Аль-Жеш 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 3:1 Видад Касабланка Видад Касабланка 0:2 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс ЭНППИ 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 1:0 Аль-Мокавлон Танта 0:1 Аль-Ахли Каир Маср 0:3 Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 0:0 Миср Эль-Макаса
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария
Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аль-Ахли Каир» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аль-Ахли Каир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аль-Ахли Каир» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аль-Ахли Каир - Бавария
Исход игры
Аль-Ахли Каир
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Бавария
98.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
70.75% (104)
Меньше
29.25% (43)
Обе команды забьют
Да
40.14% (59)
Нет
59.86% (88)
Популярный счёт
0:2 Бавария
27.5% (41)
0:3 Бавария
24.8% (37)
1:3 Бавария
20.1% (30)
1:2 Бавария
10.7% (16)
1:4 Бавария
6.7% (10)
0:4 Бавария
6% (9)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!