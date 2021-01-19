Прогнозы на матч Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал
Исход игры
Проигравший второй полуфинал
57.7% (15)
Ничья
23.1% (6)
Проигравший первый полуфинал
19.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
40% (10)
Меньше
60% (15)
Обе команды забьют
Да
64% (16)
Нет
36% (9)
Популярный счёт
1:0 Проигравший второй полуфинал
23.1% (6)
1:1 Ничья
23.1% (6)
1:2 Проигравший первый полуфинал
19.2% (5)
2:1 Проигравший второй полуфинал
19.2% (5)
2:0 Проигравший второй полуфинал
11.5% (3)
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