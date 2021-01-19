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Проигравший второй полуфинал
 
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Стадион:
Проигравший первый полуфинал
1/2 финала
0 Аль-Ахли Каир
2 Бавария
0 Палмейрас
1 Тигрес
Финал
0 Бавария
0 Тигрес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.


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    • Прогнозы 26
    Проигравший второй полуфинал 57.7% (15)
    X 23.1% (6)
    Проигравший первый полуфинал 19.2% (5)
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    Прогнозы на матч Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал

    Исход игры
    Проигравший второй полуфинал
    57.7% (15)
    Ничья
    23.1% (6)
    Проигравший первый полуфинал
    19.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (10)
    Меньше
    60% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (16)
    Нет
    36% (9)
    Популярный счёт
    1:0 Проигравший второй полуфинал
    23.1% (6)
    1:1 Ничья
    23.1% (6)
    1:2 Проигравший первый полуфинал
    19.2% (5)
    2:1 Проигравший второй полуфинал
    19.2% (5)
    2:0 Проигравший второй полуфинал
    11.5% (3)
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