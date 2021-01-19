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Победитель первого полуфинала Последний матч: +1 =0 -0
Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала

Последние игры между собой

Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала Лига чемпионов Океании
1/2 финала
0 Аль-Ахли Каир
2 Бавария
0 Палмейрас
1 Тигрес
Финал
0 Бавария
0 Тигрес
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 53 минуты.


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    • Прогнозы 23
    Победитель второго полуфинала 69.6% (16)
    X 13% (3)
    Победитель первого полуфинала 17.4% (4)
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    Прогнозы на матч Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала

    Исход игры
    Победитель второго полуфинала
    69.6% (16)
    Ничья
    13% (3)
    Победитель первого полуфинала
    17.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (10)
    Меньше
    54.55% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (13)
    Нет
    40.91% (9)
    Популярный счёт
    1:0 Победитель второго полуфинала
    30.4% (7)
    2:1 Победитель второго полуфинала
    30.4% (7)
    1:1 Ничья
    13% (3)
    1:2 Победитель первого полуфинала
    8.7% (2)
    2:0 Победитель второго полуфинала
    8.7% (2)
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