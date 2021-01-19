Предыдущие игры
Победитель второго полуфинала Последний матч: +0 =0 -1Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Победитель первого полуфинала Последний матч: +1 =0 -0Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Последние игры между собой
Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала
Исход игры
Победитель второго полуфинала
69.6% (16)
Ничья
13% (3)
Победитель первого полуфинала
17.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (10)
Меньше
54.55% (12)
Обе команды забьют
Да
59.09% (13)
Нет
40.91% (9)
Популярный счёт
1:0 Победитель второго полуфинала
30.4% (7)
2:1 Победитель второго полуфинала
30.4% (7)
1:1 Ничья
13% (3)
1:2 Победитель первого полуфинала
8.7% (2)
2:0 Победитель второго полуфинала
8.7% (2)
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