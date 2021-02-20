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Лацио
 
Позже

Стадион:
Сампдория
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
37
Мусаккио
Матео
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Олбин
3
Ауджелло
Томмазо
11
Рамирес
Гастон
10
Кейта
Бальде
27
Квальярелла
Фабио
Лацио
3-5-2
Сампдория
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.64
2. Кайседо Фелипе 6 0.27
3. Альберто Луис 6 0.27
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.18
5. Корреа Хоакин 2 0.09
6. Лаццари Мануэль 1 0.05
7. Марусич Адам 1 0.05
8. Перейра Андреас 1 0.05
9. Эскаланте Гонсало 1 0.05
10. Мурики Ведат 1 0.05
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 8 (1) 0.36
2. Кейта Бальде 5 0.23
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.18
4. Янкто Якуб 4 0.18
5. Дамсгор Миккель 2 0.09
6. Верре Валерио 2 0.09
7. Экдаль Олбин 2 0.09
8. Торсби Мортен 2 0.09
9. Ауджелло Томмазо 1 0.05
10. Йосида Майя 1 0.05
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.05
12. Коллей Омар 1 0.05
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Патрик 5 0
4. Худт Уэсли 5 0
5. Иммобиле Чиро 3 1
6. Кайседо Фелипе 4 0
7. Эскаланте Гонсало 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Луис Фелипе 3 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Мусаккио Матео 1 0
19. Корреа Хоакин 1 0
20. Катальди Данило 1 0
21. Перейра Андреас 1 0
22. Мурики Ведат 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Торсби Мортен 7 0
3. Экдаль Олбин 6 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Кейта Бальде 3 1
6. Адриен Силва 4 0
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Ауджелло Томмазо 2 1
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 21.62% (8) 13.51% (5) 2.7% (1) 27.03% (10) 21.62% (8) 13.51% (5)
 Сампдория 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио
Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория
Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 3:0 Лацио Серия A Лацио 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Лацио Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A
Лацио 2:2 Сампдория Серия A Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Лацио 92.4% (133)
X 2.8% (4)
Сампдория 4.9% (7)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Сампдория
1.74
4.15
6.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.75 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.94 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.85 5.55
  1.59 4.15 6.40

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.00 1.04 3.88 1.24 3.12 1.36 2.11 1.81 1.63 2.28 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.50 1.06 7.10
13.50 1.01 8.72 1.05 3.90 1.25 3.15 1.38 2.10 1.80 1.89 1.99 1.65 2.40 1.70 2.15 1.38 2.90 1.20 4.75 1.14 5.55 1.03 9.03 1.02 9.40 1.01 16.00
4.39 1.24 3.08 1.42 2.55 1.57 2.14 1.78 1.92 1.99 1.68 2.29 1.55 2.59 1.46 2.88 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.08 1.75 1.47 2.68 1.17 5.00 1.12 6.25
3.15 1.35 2.05 1.75 1.48 2.65 1.14 4.93 1.09 5.99
3.35 1.37 2.76 1.50 2.17 1.77 1.70 2.26 1.50 2.75 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 3.00 1.39 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05
4.20 1.22 3.05 1.35 1.77 1.94 1.36 3.14 1.20 4.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Лацио - Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Лацио - Сампдория

Исход игры
Лацио
92.4% (133)
Ничья
2.8% (4)
Сампдория
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.9% (79)
1:0 Лацио
14.6% (21)
2:0 Лацио
11.1% (16)
3:1 Лацио
9% (13)
1:2 Сампдория
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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