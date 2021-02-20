Лацио
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сампдория
1:0
24' ГолАльберто Луис
35' Желтая карточкаАдриен Силва
45' Желтая карточкаЛулич Сенад
60' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
74' Желтая карточкаКоллей Омар
82' Желтая карточкаМарусич Адам
89' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
90' Желтая карточкаПатрик
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
77
Марусич
Адам
19
Лулич
Сенад
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
10
Кейта
Бальде
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
Ход матча
24'
35'
45'
60'
74'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.61
|2.
|Альберто Луис
|7
|0.3
|3.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.26
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.17
|5.
|Корреа Хоакин
|2
|0.09
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.04
|7.
|Марусич Адам
|1
|0.04
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.04
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|8 (1)
|0.35
|2.
|Кейта Бальде
|5
|0.22
|3.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.17
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.17
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.09
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.09
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.09
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.09
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.04
|13.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|3.
|Патрик
|5
|0
|4.
|Худт Уэсли
|5
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|6.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|7.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Пароло Марко
|3
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|12.
|Луис Фелипе
|3
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|14.
|Марусич Адам
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Раду Стефан
|1
|0
|18.
|Мусаккио Матео
|1
|0
|19.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|20.
|Катальди Данило
|1
|0
|21.
|Перейра Андреас
|1
|0
|22.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Торсби Мортен
|7
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|6
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Кейта Бальде
|3
|1
|6.
|Адриен Силва
|4
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|2.63% (1)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|Сампдория
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория
Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория
Последние игры между собой
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио 2:2 Сампдория Серия A Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|14.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Сампдория
Исход игры
Лацио
92.4% (133)
Ничья
2.8% (4)
Сампдория
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.9% (79)
1:0 Лацио
14.6% (21)
2:0 Лацио
11.1% (16)
3:1 Лацио
9% (13)
1:2 Сампдория
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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