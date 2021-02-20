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Лацио
1:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
24' Гол
Альберто Луис
35' Желтая карточка
Адриен Силва
45' Желтая карточка
Лулич Сенад
60' Желтая карточка
Экдаль Олбин
74' Желтая карточка
Коллей Омар
82' Желтая карточка
Марусич Адам
89' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
90' Желтая карточка
Патрик
90'+5
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
37
Мусаккио
Матео
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Олбин
3
Ауджелло
Томмазо
11
Рамирес
Гастон
10
Кейта
Бальде
27
Квальярелла
Фабио
Лацио
3-5-2
Сампдория
3-4-1-2

Ход матча

24'
Альберто Луис
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
35'
 
Адриен Силва
45'
Лулич Сенад
 
46'
 
Берешиньски Бартош
Йосида Майя
46'
 
Янкто Якуб
Рамирес Гастон
56'
Фарес Мохамед
Лулич Сенад
 
56'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Корреа Хоакин
 
60'
 
Экдаль Олбин
63'
Мурики Ведат
Альберто Луис
 
63'
Эскаланте Гонсало
Лукас Лейва
 
67'
 
Дамсгор Миккель
Кейта Бальде
74'
 
Коллей Омар
81'
 
Торрегросса Эрнесто
Кандрева Антонио
82'
Марусич Адам
 
86'
Кайседо Фелипе
Иммобиле Чиро
 
89'
Эскаланте Гонсало
 
90'
Патрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.61
2. Альберто Луис 7 0.3
3. Кайседо Фелипе 6 0.26
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.17
5. Корреа Хоакин 2 0.09
6. Лаццари Мануэль 1 0.04
7. Марусич Адам 1 0.04
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 8 (1) 0.35
2. Кейта Бальде 5 0.22
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.17
4. Янкто Якуб 4 0.17
5. Дамсгор Миккель 2 0.09
6. Верре Валерио 2 0.09
7. Экдаль Олбин 2 0.09
8. Торсби Мортен 2 0.09
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
12. Коллей Омар 1 0.04
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
3. Патрик 5 0
4. Худт Уэсли 5 0
5. Иммобиле Чиро 3 1
6. Кайседо Фелипе 4 0
7. Эскаланте Гонсало 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Луис Фелипе 3 0
13. Милинкович-Савич Сергей 2 0
14. Марусич Адам 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Раду Стефан 1 0
18. Мусаккио Матео 1 0
19. Корреа Хоакин 1 0
20. Катальди Данило 1 0
21. Перейра Андреас 1 0
22. Мурики Ведат 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Торсби Мортен 7 0
3. Экдаль Олбин 6 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Кейта Бальде 3 1
6. Адриен Силва 4 0
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Ауджелло Томмазо 2 1
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 21.05% (8) 15.79% (6) 2.63% (1) 26.32% (10) 21.05% (8) 13.16% (5)
 Сампдория 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио
Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория
Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 3:0 Лацио Серия A Лацио 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Лацио Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A
Лацио 2:2 Сампдория Серия A Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Лацио 92.4% (133)
X 2.8% (4)
Сампдория 4.9% (7)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.94 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.80 27.00
  1.20 5.84 26.57

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.00 1.04 3.88 1.24 3.12 1.36 2.11 1.81 1.63 2.28 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.50 1.06 7.10
8.99 1.03 7.84 1.05 2.05 1.75 1.35 3.15 1.18 4.75 1.89 1.99 1.02 13.00 1.70 2.15 1.02 13.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 9.03 1.02 9.40 1.01 16.00
1.76 2.14 1.47 2.80 1.18 5.24 1.55 2.53 1.40 3.08 1.57 2.50 1.34 3.37 1.47 2.80 1.46 2.88 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.08 1.75 1.47 2.68 1.17 5.00 1.12 6.25
2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 1.10 6.80 1.06 8.80
2.21 1.71 1.81 2.07 1.40 3.07 1.27 3.92 1.32 3.52 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 3.00 1.39 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.26 3.48 1.17 4.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Лацио 1:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 1:0 Сампдория

Исход игры
Лацио
92.4% (133)
Ничья
2.8% (4)
Сампдория
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.9% (79)
1:0 Лацио
14.6% (21)
2:0 Лацио
11.1% (16)
3:1 Лацио
9% (13)
1:2 Сампдория
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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