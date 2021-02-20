18' Желтая карточкаСтрунгис Стефанос
0:1
44' ГолMatias Acuna I
70' Желтая карточкаЯкимовски Никола
1:1
76' ГолАгайев Амир
90' Желтая карточкаMatias Acuna I
90' Желтая карточкаМавроматис Теофанис
90' Желтая карточкаИлиадис Теохарис
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
16
Жижич
Никола
66
Граур
Дини
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Граур ДиниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Ход матча
44'
70'
76'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.22
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.13
|3.
|Гутас Димитрис
|3
|0.13
|4.
|Агайев Амир
|3
|0.13
|5.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.13
|6.
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.04
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|10.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Матич Боян
|0
|0
|13.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|14.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.29
|2.
|Matias Acuna I
|2
|0.1
|3.
|Спарв Тим
|1
|0.05
|4.
|Николиас Александрос
|1
|0.05
|5.
|Юнес Хамза
|1
|0.05
|6.
|Мужек Матео
|1
|0.05
|7.
|Филип Стелиано
|0
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|9.
|Бен-Хатира Энис
|0
|0
|10.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|12.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|13.
|Максименко Максим
|0
|0
|14.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|7
|0
|2.
|Муньис Хуан
|3
|2
|3.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Гутас Димитрис
|4
|0
|6.
|Галвао Лукас
|4
|0
|7.
|Матич Боян
|2
|1
|8.
|Гало Родриго
|3
|0
|9.
|Струнгис Стефанос
|3
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|3
|0
|11.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|13.
|Агайев Амир
|2
|0
|14.
|Нацос Спиридон
|2
|0
|15.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|16.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|17.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|18.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|19.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|20.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|21.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|22.
|Мандас Христос
|1
|0
|23.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|24.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|9.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|10.
|Жижич Никола
|3
|0
|11.
|Илиадис Теохарис
|3
|0
|12.
|Бертос Манолис
|2
|0
|13.
|Якимовски Никола
|2
|0
|14.
|Adrian Colombino
|2
|0
|15.
|Юнес Хамза
|2
|0
|16.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|17.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|18.
|Чосич Урош
|1
|0
|19.
|Николиас Александрос
|1
|0
|20.
|Matias Acuna I
|1
|0
|21.
|Мужек Матео
|1
|0
|22.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|23.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|24.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|25.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
|Лариса
|0
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос
Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +1 =5 -14Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса
Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Лариса 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Лариса Суперлига Атромитос 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Атромитос Суперлига Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|ПАОК
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|41 - 20
|43
|4.
|АЕК
|0:2 Заявка
|23
|13
|4
|6
|36 - 27
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|2:0 Заявка
|23
|11
|7
|5
|24 - 20
|40
|7.
|Волос
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|22 - 29
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 30
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 26
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|11 - 30
|15
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|2:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|0:2 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:2 Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|2:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|6.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 13
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров