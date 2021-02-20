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Атромитос
1:1
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
18' Желтая карточка
Струнгис Стефанос
0:1
44' Гол
Matias Acuna I
70' Желтая карточка
Якимовски Никола
1:1
76' Гол
Агайев Амир
90' Желтая карточка
Matias Acuna I
90' Желтая карточка
Мавроматис Теофанис
90' Желтая карточка
Илиадис Теохарис
90'+8
35
Мандас
Христос
12
Гало
Родриго
29
Струнгис
Стефанос
24
Мавроматис
Теофанис
3
Галвао
Лукас
14
Муньис
Хуан
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
23
Коцопулос
Костас
9
Манусос
Йоргос
77
Христодулопулос
Лазарос
1
Надь
Гергей
16
Жижич
Никола
22
Сецерович
Аднан
27
Максименко
Максим
66
Граур
Дини
7
Штифлер
Мануэль
30
Adrian
Colombino
11
Якимовски
Никола
10
Бен-Хатира
Энис
88
Николиас
Александрос
29
Matias
Acuna
I
Атромитос
4-3-3
Лариса
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.22
2. Муньис Хуан 3 0.13
3. Гутас Димитрис 3 0.13
4. Агайев Амир 3 0.13
5. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.13
6. Саломон Патрик 1 0.04
7. Харисис Харилаос 1 0.04
8. Нацос Спиридон 1 0.04
9. Коцопулос Костас 1 0.04
10. Мавроматис Теофанис 1 0.04
11. Гало Родриго 0 0
12. Матич Боян 0 0
13. Н'Сикулу Кларк 0 0
14. Эдомвоньи Брайт 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.29
2. Matias Acuna I 2 0.1
3. Спарв Тим 1 0.05
4. Николиас Александрос 1 0.05
5. Юнес Хамза 1 0.05
6. Мужек Матео 1 0.05
7. Филип Стелиано 0 0
8. Торже Андрей-Габриэль 0 0
9. Бен-Хатира Энис 0 0
10. Муканджо Бенжамин 0 0
11. Михаил Алексиос 0 0
12. Дурмишай Фиорин 0 0
13. Максименко Максим 0 0
14. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 7 0
2. Муньис Хуан 3 2
3. Томашевич Йосип III 5 0
4. Рисванис Спирос 3 1
5. Гутас Димитрис 4 0
6. Галвао Лукас 4 0
7. Матич Боян 2 1
8. Гало Родриго 3 0
9. Струнгис Стефанос 3 0
10. Коцопулос Костас 3 0
11. Рабельо Бриан 2 0
12. Харисис Харилаос 2 0
13. Агайев Амир 2 0
14. Нацос Спиридон 2 0
15. Христодулопулос Лазарос 1 0
16. Манусос Йоргос 1 0
17. Бусуладжич Азер 1 0
18. Умбидес Хавьер 1 0
19. Эдомвоньи Брайт 1 0
20. Янниотис Андреас 1 0
21. Кивракидис Кириакос 1 0
22. Мандас Христос 1 0
23. Мавроматис Теофанис 1 0
24. Нтавиотис Георгиос 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Дурмишай Фиорин 7 0
3. Спарв Тим 6 0
4. Милосавлевич Радомир 6 0
5. Труич Никола 5 0
6. Михаил Алексиос 4 0
7. Плателлас Вангелис 4 0
8. Торже Андрей-Габриэль 3 0
9. Сецерович Аднан 3 0
10. Жижич Никола 3 0
11. Илиадис Теохарис 3 0
12. Бертос Манолис 2 0
13. Якимовски Никола 2 0
14. Adrian Colombino 2 0
15. Юнес Хамза 2 0
16. Пинакас Димитрис 2 0
17. Бен-Хатира Энис 1 0
18. Чосич Урош 1 0
19. Николиас Александрос 1 0
20. Matias Acuna I 1 0
21. Мужек Матео 1 0
22. Глинос Спиридон 1 0
23. Кости Иоаннис 1 0
24. Джузино Эдриан 1 0
25. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 40.91% (9)
 Лариса 0 0 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос
Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса
Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Лариса 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Лариса Суперлига
Лариса 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Лариса Суперлига Атромитос 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Атромитос Суперлига Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. ПАОК Заявка 22 12 7 3 41 - 20 43
4. АЕК 0:2 Заявка 23 13 4 6 36 - 27 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас 2:0 Заявка 23 11 7 5 24 - 20 40
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 22 6 4 12 23 - 30 22
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Ламия Заявка 20 3 6 11 11 - 30 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас 2:0 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК 0:2 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:2 Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас 2:0 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
6. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 10 1 4 5 4 - 13 7
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Matias Acuna бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Струнгис Стефанос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 1.50 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 2.95 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.32 7.50
  9.62 3.56 1.46

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.08 5.35 1.12 2.74 1.43 2.09 1.74 1.65 2.38 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.80
4.00 1.22 2.90 1.38 2.48 1.50 2.62 1.45 1.79 2.03 1.38 2.90 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.06 8.50 0.00 13.50 0.00 14.50 0.00 19.50
7.24 1.10 2.60 1.49 2.34 1.60 1.92 1.92 1.47 2.68 1.30 3.43 1.56 2.43 1.36 3.10 1.19 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.38 1.58 1.61 2.31 1.33 3.30
1.15 5.00 1.22 4.00 1.12 5.55 1.08 7.20 1.05 8.50
1.62 2.27 1.36 3.04 1.11 6.07 1.30 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.34 2.22 1.66 1.53 2.50
2.25 1.63 1.51 2.45 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 2.35
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Атромитос 1:1 Лариса онлайн

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