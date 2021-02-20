  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Верона
0' 4'
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
37
Пьяца
Марко
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
6
Ловато
Маттео
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Дженоа
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.39
2. Пандев Горан 3 0.13
3. Пьяца Марко 3 0.13
4. Шомуродов Элдор 2 0.09
5. Скамачча Джанлука 2 0.09
6. Зайц Миха 1 0.04
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.04
8. Стураро Стефано 1 0.04
9. Циборра Леннарт 1 0.04
10. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
11. Гильоне Паоло 0 0
12. Бадель Милан 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.22
2. Барак Антонин 5 0.22
3. Димарко Федерико 3 0.13
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.09
5. Фавилли Андреа 2 0.09
6. Лазович Дарко 1 0.04
7. Калинич Никола 1 0.04
8. Тамез Адриен 1 0.04
9. Илич Иван 1 0.04
10. Колли Эбрима 1 0.04
11. Фараони Марко 0 0
12. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Радованович Иван 3 0
9. Зайц Миха 3 0
10. Перин Маттиа 1 1
11. Кришито Доменико 2 0
12. Дзаппакоста Давиде 2 0
13. Пеллегрини Лука 2 0
14. Циборра Леннарт 2 0
15. Ровелла Николо 2 0
16. Стротман Кевин 1 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Скамачча Джанлука 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Цаканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Ловато Маттео 4 0
7. Барак Антонин 2 1
8. Тамез Адриен 3 0
9. Давидович Павел 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Сильвестри Марко 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 29.17% (7) 16.67% (4) 8.33% (2)
 Верона 9.09% (2) 18.18% (4) 4.55% (1) 9.09% (2) 45.45% (10) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри
Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи
Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Верона 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Верона Серия A Верона 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Верона Серия A
Верона 0:1 Дженоа Серия A Верона 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 5:2 Верона Серия A Верона 2:2 Дженоа Серия A Верона 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 1:1 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона 0:0 Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа 0:0 Заявка 23 6 8 9 24 - 31 26
12. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона 0:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15. Дженоа 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 4'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Верона контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    3'
    Цаканьи Маттиа возвращается на поле.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Цаканьи Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Цаканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Безумный фол. Мазиелло Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Цаканьи Маттиа
  • 1'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Верона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Дженоа 58% (83)
X 37.8% (54)
Верона 4.2% (6)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Верона
2.97
3.25
2.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.10 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 2.95 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.25 2.95

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.55 1.12 2.82 1.41 2.14 1.71 1.66 2.36 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 9.00
8.00 1.07 6.40 1.13 2.90 1.39 2.26 1.68 1.88 1.99 1.67 2.28 1.75 2.07 1.31 3.30 1.23 4.00 1.07 7.50 1.05 7.80 1.03 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.80
1.67 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.65
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Верона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Верона

Исход игры
Дженоа
58% (83)
Ничья
37.8% (54)
Верона
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (46)
1:0 Дженоа
25.9% (37)
2:1 Дженоа
24.5% (35)
2:0 Дженоа
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Дженоа
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 