Дженоа
2:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Верона
0:1
17' ГолИлич Иван
1:1
48' ГолШомуродов Элдор
57' Желтая карточкаСтротман Кевин
1:2
61' ГолФараони Марко
74' Желтая карточкаЧетин Мерт
2:2
90' ГолБадель Милан
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
37
Пьяца
Марко
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
0:1
48'
1:1
57'
61'
1:2
74'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.39
|2.
|Пандев Горан
|3
|0.13
|3.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.13
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.13
|5.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.09
|6.
|Бадель Милан
|1
|0.04
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.04
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.04
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.22
|2.
|Барак Антонин
|5
|0.22
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.13
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.09
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.09
|6.
|Илич Иван
|2
|0.09
|7.
|Фараони Марко
|1
|0.04
|8.
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|11.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|2.
|Бадель Милан
|5
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Радованович Иван
|3
|0
|9.
|Зайц Миха
|3
|0
|10.
|Перин Маттиа
|1
|1
|11.
|Кришито Доменико
|2
|0
|12.
|Стротман Кевин
|2
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|16.
|Ровелла Николо
|2
|0
|17.
|Стураро Стефано
|1
|0
|18.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0
|4.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|6.
|Ловато Маттео
|4
|0
|7.
|Барак Антонин
|2
|1
|8.
|Тамез Адриен
|3
|0
|9.
|Давидович Павел
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|16.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|17.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|18.
|Виейра Ронни
|1
|0
|19.
|Данци Андреа
|1
|0
|20.
|Колли Эбрима
|1
|0
|21.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|Верона
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|8.33% (2)
|45.83% (11)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри
Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи
Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|36 - 33
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 36
|25
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Верона
Исход игры
Дженоа
58% (83)
Ничья
37.8% (54)
Верона
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (46)
1:0 Дженоа
25.9% (37)
2:1 Дженоа
24.5% (35)
2:0 Дженоа
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
2.1% (3)
3:2 Дженоа
1.4% (2)
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