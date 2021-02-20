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  3. Италия
Дженоа
2:2
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
17' Гол
Илич Иван
1:1
48' Гол
Шомуродов Элдор
57' Желтая карточка
Стротман Кевин
1:2
61' Гол
Фараони Марко
74' Желтая карточка
Четин Мерт
2:2
90' Гол
Бадель Милан
90'+7
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
37
Пьяца
Марко
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
6
Ловато
Маттео
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Дженоа
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

17'
0:1
Илич Иван
(Барак Антонин)
46'
 
Четин Мерт
Ловато Маттео
46'
Пеллегрини Лука
Циборра Леннарт
 
46'
Шомуродов Элдор
Зайц Миха
 
48'
Шомуродов Элдор
1:1
55'
Ровелла Николо
Пьяца Марко
 
57'
Стротман Кевин
 
61'
1:2
Фараони Марко
67'
Скамачча Джанлука
Дестро Маттиа
 
67'
Пандев Горан
Стротман Кевин
 
67'
 
Виейра Ронни
Фараони Марко
74'
 
Четин Мерт
82'
 
Велозу Мигель
Илич Иван
82'
 
Бесса Даниэль
Цаканьи Маттиа
90'
 
Стураро Стефано
Тамез Адриен
90'
Бадель Милан
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.39
2. Пандев Горан 3 0.13
3. Шомуродов Элдор 3 0.13
4. Пьяца Марко 3 0.13
5. Скамачча Джанлука 2 0.09
6. Бадель Милан 1 0.04
7. Зайц Миха 1 0.04
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.22
2. Барак Антонин 5 0.22
3. Димарко Федерико 3 0.13
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.09
5. Фавилли Андреа 2 0.09
6. Илич Иван 2 0.09
7. Фараони Марко 1 0.04
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Колли Эбрима 1 0.04
12. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Радованович Иван 3 0
9. Зайц Миха 3 0
10. Перин Маттиа 1 1
11. Кришито Доменико 2 0
12. Стротман Кевин 2 0
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Скамачча Джанлука 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Цаканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Ловато Маттео 4 0
7. Барак Антонин 2 1
8. Тамез Адриен 3 0
9. Давидович Павел 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Сильвестри Марко 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0
21. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 30.77% (8) 15.38% (4) 11.54% (3)
 Верона 8.33% (2) 20.83% (5) 4.17% (1) 8.33% (2) 45.83% (11) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри
Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи
Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Верона 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Верона Серия A Верона 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Верона Серия A
Верона 0:1 Дженоа Серия A Верона 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 5:2 Верона Серия A Верона 2:2 Дженоа Серия A Верона 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 1:1 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло 0:0 Заявка 23 9 8 6 36 - 33 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья 0:0 Заявка 23 6 7 10 29 - 36 25
13. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья 0:0 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Дженоа 58% (83)
X 37.8% (54)
Верона 4.2% (6)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 2.95 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.00 1.22

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.55 1.12 2.82 1.41 2.14 1.71 1.66 2.36 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 9.00
8.00 1.07 6.40 1.13 3.35 1.39 2.27 1.68 1.88 1.99 2.55 1.50 1.75 2.07 1.68 2.18 1.82 1.97 1.20 4.44 1.02 6.10 1.03 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.80
1.67 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.65
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 2.04
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Дженоа 2:2 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Верона

Исход игры
Дженоа
58% (83)
Ничья
37.8% (54)
Верона
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (46)
1:0 Дженоа
25.9% (37)
2:1 Дженоа
24.5% (35)
2:0 Дженоа
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
2.1% (3)
3:2 Дженоа
1.4% (2)
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