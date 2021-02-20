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  3. Швейцария
Вадуц
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
4' Желтая карточка
Визер Сандро
21' Желтая карточка
Нуу Муса
1:0
29' Гол
Шмид Йоэль
39'
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
27
Обексер
Линус
14
Гайич
Милан
7
Ди
Джусто
Маттео
8
Визер
Сандро
28
Прокопич
Борис
19
Джокич
Деян
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
6
Стильхарт
Базиль
8
Кинтилья
Хорди
34
Бабич
Борис
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Вадуц
5-4-1
Санкт-Галлен
4-4-2

Ход матча

4'
Визер Сандро
 
21'
 
Нуу Муса
29'
Шмид Йоэль
(Прокопич Борис)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 4 0.2
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.15
3. Гайич Милан 2 (2) 0.1
4. Кулибали Мохамед 1 0.05
5. Люхингер Габриэль 1 0.05
6. Милинчану Николай 1 0.05
7. Шмид Янник 1 0.05
8. Зуттер Мануэль 1 0.05
9. Визер Сандро 1 0.05
10. Дорн Пиус 1 0.05
11. Ди Джусто Маттео 1 0.05
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 6 0.29
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.14
3. Стильхарт Базиль 3 0.14
4. Гийемено Джереми 3 0.14
5. Йуан Элье 2 0.1
6. Кинтилья Хорди 1 0.05
7. Бабич Борис 1 0.05
8. Штаубли Тим 1 0.05
9. Фазлии Бетим 1 0.05
10. Рибейру Андре 1 0.05
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 6 1
2. Симани Денис 7 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Чичек Тунахан 3 0
6. Гайич Милан 3 0
7. Шмид Янник 3 0
8. Обексер Линус 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Рахими Фуад 1 0
14. Шмид Йоэль 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 5 0
2. Траоре Бубакар 3 1
3. Стильхарт Базиль 4 0
4. Гёртлер Лукас 4 0
5. Рюфли Венсан 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Нуу Муса 2 0
11. Рибейру Андре 1 0
12. Бабич Борис 1 0
13. Гийемено Джереми 1 0
14. Штаубли Тим 1 0
15. Летар Яннис 1 0
16. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Санкт-Галлен 31.82% (7) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц
Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 0:3 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Суперлига
Вадуц 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 20 14 5 1 36 - 15 47
2. Базель Заявка 20 9 4 7 31 - 29 31
3. Цюрих Заявка 20 8 4 8 31 - 27 28
4. Санкт-Галлен 0:1 Заявка 21 7 7 7 23 - 23 28
5. Лугано Заявка 20 5 12 3 21 - 21 27
6. Серветт Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 19 5 5 9 31 - 30 20
10. Вадуц 1:0 Заявка 20 4 6 10 17 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 10 4 2 4 13 - 10 14
6. Санкт-Галлен 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Вадуц 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен 0:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
6. Серветт Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
9. Вадуц 1:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн Заявка 9 2 0 7 13 - 19 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шмид Йоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Нуу Муса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Санкт-Галлен
3.38
3.40
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.40 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.35 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.40 2.18
  2.94 2.87 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 7.90 1.05 3.54 1.28 2.77 1.44 1.94 1.95 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.00
11.00 1.02 8.10 1.06 3.40 1.29 2.65 1.47 2.14 1.71 1.86 1.94 1.74 2.08 1.45 2.60 1.31 3.25 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
2.47 1.57 2.12 1.76 1.77 2.10 1.55 2.52 1.42 2.92 1.62 2.36 1.42 2.94 1.55 2.55 1.40 3.04 1.16 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.93 1.87 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
1.76 2.12 1.47 2.76 1.18 5.03 1.45 2.80 1.33 3.40 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Вадуц 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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