Вадуц
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Рейнпарк
Санкт-Галлен
4' Желтая карточкаВизер Сандро
21' Желтая карточкаНуу Муса
1:0
29' ГолШмид Йоэль
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
19
Джокич
Деян
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
34
Бабич
Борис
24
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Летар ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
4'
21'
29'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|4
|0.2
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.15
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.1
|4.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.05
|5.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.05
|6.
|Милинчану Николай
|1
|0.05
|7.
|Шмид Янник
|1
|0.05
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Визер Сандро
|1
|0.05
|10.
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|11.
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.05
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Джокич Деян
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|6
|0.29
|2.
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.14
|3.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.14
|4.
|Гийемено Джереми
|3
|0.14
|5.
|Йуан Элье
|2
|0.1
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.05
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.05
|9.
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0.05
|11.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|6
|1
|2.
|Симани Денис
|7
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Чичек Тунахан
|3
|0
|6.
|Гайич Милан
|3
|0
|7.
|Шмид Янник
|3
|0
|8.
|Обексер Линус
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Рахими Фуад
|1
|0
|14.
|Шмид Йоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|2.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|3.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|5.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Нуу Муса
|2
|0
|11.
|Рибейру Андре
|1
|0
|12.
|Бабич Борис
|1
|0
|13.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|14.
|Штаубли Тим
|1
|0
|15.
|Летар Яннис
|1
|0
|16.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Санкт-Галлен
|31.82% (7)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +5 =5 -10Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц
Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Вадуц 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|36 - 15
|47
|2.
|Базель
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|31 - 29
|31
|3.
|Цюрих
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|31 - 27
|28
|4.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|21
|7
|7
|7
|23 - 23
|28
|5.
|Лугано
|Заявка
|20
|5
|12
|3
|21 - 21
|27
|6.
|Серветт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 26
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|31 - 30
|20
|10.
|Вадуц
|1:0 Заявка
|20
|4
|6
|10
|17 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|6.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Вадуц
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|9.
|Вадуц
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 19
|6
Победитель
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