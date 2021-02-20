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  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
2:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
4' Желтая карточка
Визер Сандро
21' Желтая карточка
Нуу Муса
1:0
29' Гол
Шмид Йоэль
56' Желтая карточка
Обексер Линус
63' Желтая карточка
Гийемено Джереми
2:0
64' Гол
Шмид Йоэль
67' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
2:1
80' Гол
Кройхи Алессандро
90'+4
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
27
Обексер
Линус
14
Гайич
Милан
7
Ди
Джусто
Маттео
8
Визер
Сандро
28
Прокопич
Борис
19
Джокич
Деян
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
6
Стильхарт
Базиль
8
Кинтилья
Хорди
34
Бабич
Борис
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Вадуц
5-4-1
Санкт-Галлен
4-4-2

Ход матча

4'
Визер Сандро
 
21'
 
Нуу Муса
29'
Шмид Йоэль
(Прокопич Борис)
1:0
41'
Люхингер Габриэль
Прокопич Борис
 
46'
 
Кройхи Алессандро
Бабич Борис
46'
 
Штаубли Тим
Фазлии Бетим
46'
 
Йуан Элье
Нуу Муса
56'
Обексер Линус
 
63'
 
Гийемено Джереми
64'
 
Диррассуба Салифу
Гийемено Джереми
64'
Шмид Йоэль
(Гайич Милан)
2:0
67'
 
Стильхарт Базиль
68'
Зуттер Мануэль
Джокич Деян
 
75'
 
Euclides Cabral
Траоре Бубакар
78'
Гассер Седрик
Ди Джусто Маттео
 
80'
2:1
Кройхи Алессандро
(Штаубли Тим)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 5 0.25
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.15
3. Гайич Милан 2 (2) 0.1
4. Кулибали Мохамед 1 0.05
5. Люхингер Габриэль 1 0.05
6. Милинчану Николай 1 0.05
7. Шмид Янник 1 0.05
8. Зуттер Мануэль 1 0.05
9. Визер Сандро 1 0.05
10. Дорн Пиус 1 0.05
11. Ди Джусто Маттео 1 0.05
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 6 0.29
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.14
3. Стильхарт Базиль 3 0.14
4. Гийемено Джереми 3 0.14
5. Йуан Элье 2 0.1
6. Кинтилья Хорди 1 0.05
7. Бабич Борис 1 0.05
8. Штаубли Тим 1 0.05
9. Кройхи Алессандро 1 0.05
10. Фазлии Бетим 1 0.05
11. Рибейру Андре 1 0.05
12. Гёртлер Лукас 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 6 1
2. Симани Денис 7 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Обексер Линус 4 0
6. Чичек Тунахан 3 0
7. Гайич Милан 3 0
8. Шмид Янник 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Рахими Фуад 1 0
14. Шмид Йоэль 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 5 0
2. Стильхарт Базиль 5 0
3. Траоре Бубакар 3 1
4. Гёртлер Лукас 4 0
5. Рюфли Венсан 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Гийемено Джереми 2 0
9. Кройхи Алессандро 2 0
10. Стеригу Леонидас 2 0
11. Нуу Муса 2 0
12. Рибейру Андре 1 0
13. Бабич Борис 1 0
14. Штаубли Тим 1 0
15. Летар Яннис 1 0
16. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 5.56% (1) 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4) 27.78% (5)
 Санкт-Галлен 30.43% (7) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц
Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 0:3 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Суперлига
Вадуц 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 20 14 5 1 36 - 15 47
2. Базель 0:0 Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих Заявка 20 8 4 8 31 - 27 28
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 20 5 12 3 21 - 21 27
6. Серветт Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
7. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 19 5 5 9 31 - 30 20
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель 0:0 Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 10 4 2 4 13 - 10 14
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель 0:0 Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
7. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
8. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн Заявка 9 2 0 7 13 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Прокопич Борис уходит с поля. Люхингер Габриэль выходит вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шмид Йоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Нуу Муса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.35 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.10 32.00
  1.42 4.25 8.52

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 7.90 1.05 3.54 1.28 2.77 1.44 1.94 1.95 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.00
11.00 1.02 8.10 1.06 2.90 1.38 1.95 1.80 2.14 1.71 1.42 2.75 1.74 2.08 1.13 5.40 1.48 6.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
2.47 1.57 3.40 1.33 2.75 1.47 2.03 1.83 2.83 1.45 2.32 1.64 1.79 2.07 1.50 2.66 1.34 3.32 1.18 4.97 1.16 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.93 1.87 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
1.88 1.92 1.13 5.40 1.11 5.90
1.76 2.12 1.47 2.76 1.18 5.03 1.45 2.80 1.33 3.40 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Вадуц 2:1 Санкт-Галлен онлайн

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