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АЕК
2:2
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
0:1
16' Гол
Фернандес Луис
0:2
18' Гол
Суарес Дани
24' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
1:2
40' Гол
Шимански Дамиан
2:2
68' Гол
Шимански Дамиан
90'+4
30
Атанасиадис
Гиоргос
24
Сварнас
Эфстратиос
5
Неделчару
Ионуц
15
Лаци
Жига
40
Митай
Марио
9
Гарсия
Леви
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
17
Танкович
Муамер
18
Оливейра
Нелсон
11
Ансарифард
Карим
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
7
Тилика
Лео
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
АЕК
4-4-2
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Фернандес Луис
(Мунафо Хуан)
18'
0:2
Суарес Дани
(Фернандес Луис)
24'
Сварнас Эфстратиос
 
30'
Крстичич Ненад
Оливейра Нелсон
 
40'
Шимански Дамиан
(Танкович Муамер)
1:2
46'
Лопеш Элдер
Митай Марио
 
62'
 
Рехис Франсеск
Тилика Лео
65'
Албанис Христос
Танкович Муамер
 
68'
Шимански Дамиан
(Гарсия Леви)
2:2
75'
 
Риера Адриан
Паскуаль Андрес
75'
 
Али Баба Судайс
Фернандес Луис
84'
 
Иглесиас Матиас
Мунафо Хуан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.35
2. Оливейра Нелсон 5 (2) 0.22
3. Гарсия Леви 3 0.13
4. Шахов Евгений 3 0.13
5. Ливайя Марко 3 0.13
6. Шимански Дамиан 3 0.13
7. Галанопулос Костас 3 0.13
8. Танкович Муамер 2 0.09
9. Симоэш Андре 2 0.09
10. Манталос Петрос 1 0.04
11. Албанис Христос 1 0.04
12. Махаирас Теодосиос 1 0.04
13. Крстичич Ненад 1 0.04
14. Неделчару Ионуц 1 0.04
15. Энобахаре Брайт 1 0.04
16. Митай Марио 0 0
17. Паулинью Паулу 0 0
18. Лаци Жига 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.43
2. Фернандес Луис 5 0.22
3. Риера Адриан 3 0.13
4. Мунафо Хуан 2 0.09
5. Рехис Франсеск 2 0.09
6. Суарес Дани 1 0.04
7. Цимас Панайотис 1 0.04
8. Альварес Федерико 0 0
9. Тилика Лео 0 0
10. Котсирас Яннис 0 0
11. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 10 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Чигринский Дмитрий 3 0
8. Оливейра Нелсон 3 0
9. Симоэш Андре 3 0
10. Лопеш Элдер 3 0
11. Неделчару Ионуц 3 0
12. Сварнас Эфстратиос 3 0
13. Ансарифард Карим 2 0
14. Танкович Муамер 2 0
15. Шимански Дамиан 2 0
16. Гарсия Леви 2 0
17. Цидотас Панайотис 1 0
18. Бакакис Михалис 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 8 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Суарес Дани 5 0
4. Вальенте Хосе 5 0
5. Альварес Федерико 4 0
6. Христос Тасулис 4 0
7. Котсирас Яннис 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 15.79% (6) 13.16% (5) 13.16% (5) 7.89% (3) 26.32% (10) 23.68% (9)
 Астерас 8.33% (2) 25% (6) 20.83% (5) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК
ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники
ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ

Последние игры между собой

АЕК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Астерас 1:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Кубок Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига
Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
3. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
4. ПАОК Заявка 22 12 7 3 41 - 20 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 22 6 4 12 23 - 30 22
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Ламия Заявка 20 3 6 11 11 - 30 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 10 1 4 5 4 - 13 7
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 1.23 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.92 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.15 12.00
  2.84 1.77 6.64

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.89 2.01 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.25
11.00 1.02 8.00 1.06 3.35 1.30 2.65 1.48 2.12 1.72 1.85 1.95 1.69 2.17 1.44 2.65 4.10 1.20 2.90 1.38 2.20 1.62 1.40 2.80 1.20 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00
3.47 1.31 2.55 1.51 2.18 1.69 1.83 1.99 1.63 2.27 1.46 2.71 1.47 2.72 3.09 1.36 2.37 1.59 3.21 1.34 2.53 1.52 1.86 1.97 1.96 1.86 1.59 2.35 1.24 3.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88
1.90 1.90 1.40 2.85 1.11 5.80
2.41 1.55 1.99 1.83 1.53 2.47 1.34 3.15 1.40 2.97 1.33 3.35 1.50 2.55 1.28 3.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч АЕК 2:2 Астерас онлайн

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