АЕК
2:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Астерас
0:1
16' ГолФернандес Луис
0:2
18' ГолСуарес Дани
24' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
1:2
40' ГолШимански Дамиан
2:2
68' ГолШимански Дамиан
15
Лаци
Жига
40
Митай
Марио
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
16'
0:1
18'
0:2
40'
68'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.35
|2.
|Оливейра Нелсон
|5 (2)
|0.22
|3.
|Гарсия Леви
|3
|0.13
|4.
|Шахов Евгений
|3
|0.13
|5.
|Ливайя Марко
|3
|0.13
|6.
|Шимански Дамиан
|3
|0.13
|7.
|Галанопулос Костас
|3
|0.13
|8.
|Танкович Муамер
|2
|0.09
|9.
|Симоэш Андре
|2
|0.09
|10.
|Манталос Петрос
|1
|0.04
|11.
|Албанис Христос
|1
|0.04
|12.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.04
|13.
|Крстичич Ненад
|1
|0.04
|14.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|15.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.04
|16.
|Митай Марио
|0
|0
|17.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|18.
|Лаци Жига
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.43
|2.
|Фернандес Луис
|5
|0.22
|3.
|Риера Адриан
|3
|0.13
|4.
|Мунафо Хуан
|2
|0.09
|5.
|Рехис Франсеск
|2
|0.09
|6.
|Суарес Дани
|1
|0.04
|7.
|Цимас Панайотис
|1
|0.04
|8.
|Альварес Федерико
|0
|0
|9.
|Тилика Лео
|0
|0
|10.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|11.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|10
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|3.
|Ливайя Марко
|6
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|6.
|Манталос Петрос
|2
|1
|7.
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|9.
|Симоэш Андре
|3
|0
|10.
|Лопеш Элдер
|3
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|12.
|Сварнас Эфстратиос
|3
|0
|13.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|14.
|Танкович Муамер
|2
|0
|15.
|Шимански Дамиан
|2
|0
|16.
|Гарсия Леви
|2
|0
|17.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|18.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|19.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|20.
|Хнид Нассим
|1
|0
|21.
|Лаци Жига
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Суарес Дани
|5
|0
|4.
|Вальенте Хосе
|5
|0
|5.
|Альварес Федерико
|4
|0
|6.
|Христос Тасулис
|4
|0
|7.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|3
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Бельок Франко
|1
|0
|17.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|18.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|19.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|20.
|Риера Адриан
|1
|0
|21.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|26.32% (10)
|23.68% (9)
|Астерас
|8.33% (2)
|25% (6)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники
ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ
Последние игры между собой
АЕК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|4.
|ПАОК
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|41 - 20
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|22 - 29
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 30
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 26
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|11 - 30
|15
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 13
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров