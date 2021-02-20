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  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
20' Красная карточка
Джюмарт Эрай
22' Желтая карточка
Маю Хишам
27' Желтая карточка
Фрай Фабиан
33'
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
76
Хайдари
Альбиан
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
7
Дзуффи
Лука
26
Калулу
Альдо
98
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
33
Шмидт
Исаак
66
Барес
Габриэль
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
Базель
4-1-4-1
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

20'
Джюмарт Эрай
 
22'
 
Маю Хишам
23'
Кардошу Гонсалу
Жегрова Эдон
 
27'
Фрай Фабиан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 (2) 0.52
2. Касами Пайтим 8 0.38
3. Штокер Валентин 3 0.14
4. Клозе Тимм 2 0.1
5. Пюлюлю Афимико 1 0.05
6. Жегрова Эдон 1 0.05
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.05
8. Фрай Фабиан 1 0.05
9. Джюмарт Эрай 1 0.05
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.05
11. Маршан Янник 1 0.05
12. Фон Моос Юлиан 0 0
13. Видмер Сильван 0 0
14. Дзуффи Лука 0 0
15. Жорже Марко 0 0
16. Кампо Самуэле 0 0
17. Петретта Рауль 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.29
2. Гессан Эванн 5 0.24
3. Пуэртас Кэмерон 4 0.19
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.1
5. Зехнини Рафик 2 0.1
6. Боранияшевич Никола 1 0.05
7. Шнойвли Кристиан 1 0.05
8. Жейссманн Жоэль 1 0.05
9. Монтейро Джоэл 1 0.05
10. Лукембила Жозиас 1 0.05
11. Уаттара Брахима 1 0.05
12. Маю Хишам 0 0
13. Барес Габриэль 0 0
14. Дженц Мориц 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Джюмарт Эрай 2 1
2. Ван дер Верфф Яспер 2 1
3. Фрай Фабиан 3 0
4. Касами Пайтим 3 0
5. Пюлюлю Афимико 3 0
6. Маршан Янник 3 0
7. Кабрал Артур 3 0
8. Клозе Тимм 2 0
9. Петретта Рауль 2 0
10. Жегрова Эдон 2 0
11. Буняку Оргес 2 0
12. Штокер Валентин 1 0
13. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
14. Линднер Хайнц 1 0
15. Видмер Сильван 1 0
16. Жорже Марко 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Падула Андреа 1 0
19. Николич Джордже 1 0
20. Фон Моос Юлиан 1 0
21. Хайдари Альбиан 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Маю Хишам 2 0
12. Фло Пер-Эгиль 1 0
13. Диао Мори 1 0
14. Туркес Алдин 1 0
15. Бразау Педру 1 0
16. Барес Габриэль 1 0
17. Зохури Армель 1 0
18. Томас Тразье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.13% (5) 12.9% (4) 29.03% (9) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Лозанна-Спорт 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 24% (6)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель Базель 2:2 Сьон Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи
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Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 20 14 5 1 36 - 15 47
2. Базель 0:0 Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих Заявка 20 8 4 8 31 - 27 28
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 20 5 12 3 21 - 21 27
6. Серветт Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
7. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 19 5 5 9 31 - 30 20
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель 0:0 Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 10 4 2 4 13 - 10 14
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель 0:0 Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
7. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
8. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн Заявка 9 2 0 7 13 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна-Спорт
2.46
3.62
2.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.62 2.98
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.30 2.95
  2.46 3.42 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.63 2.28 1.39 2.90 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 8.80 1.05 7.50
10.50 1.02 8.50 1.05 3.55 1.27 2.80 1.40 1.95 1.80 1.82 1.99 1.52 2.42 1.71 2.14 1.35 3.05 1.17 4.70 1.12 5.55 1.04 9.30 1.04 8.60 1.01 15.00
4.11 1.25 2.92 1.42 2.51 1.55 2.04 1.82 1.79 2.08 1.59 2.41 1.61 2.41 1.50 2.68 1.40 3.02 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.51 2.56 1.16 5.10 1.11 6.35
2.95 1.37 1.92 1.82 1.42 2.75 1.13 5.40 1.09 6.50
2.64 1.50 2.16 1.73 1.67 2.26 1.43 2.90 1.49 2.73 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.30
3.00 1.36 1.78 1.96 1.35 3.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Базель 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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